Îndrăgostit de România  Lecție de patriotism a unui sud-african devenit cetățean român, care a jucat la națională: „Ca să fiu sincer, asta nu-mi place”

Johan van Heerden (39 de ani), fost jucător de rugby sud-african, care a obținut cetățenia română în anul 2020, este îndrăgostit de țara noastră.

A jucat 55 de meciuri pentru naționala României de rugby, bifând prezențe inclusiv la Campionatul Mondial din 2015, atunci când a debutat pentru „Stejari”.

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Johan van Heerden a ajuns în România în anul 2012, la vârsta de 25 de ani, atunci când a fost transferat de CSM Știința Baia Mare de la Griffons, o formație din Africa de Sud.

Johan van Heerden, născut în Africa de Sud, îndrăgostit de România

În afară de CSM Știința Baia Mare, Van Heerden a mai jucat în România pentru CSM București și CS Dinamo. S-a retras din activitate în luna septembrie a acestui an.

În prezent, fostul jucător de rugby al României este antrenor pentru margini la CS Rapid și a coordonat câteva antrenamente la naționala U18.

Johan van Heerden pregătește și echipa feminină de rugby în 7 a CSU ASE București, formată doar din sportive care practică lupte de performanță.

Acesta a acordat un interviu în limba română:

„ Eu am avut mereu o iubire pentru România și în continuare o am, nu s-a stins. Iubesc România foarte mult.

Încă am greșeli în română, că nu am avut profesor, am învățat singur. După șase luni aici, am învățat. După doi ani, am început să vorbesc mai bine și să scriu mai cursiv”, a declarat Johan van Heerden, conform sport.ro.

Van Heerden se simte mai atașat de România decât de țara în care s-a născut:

„Naționala României a fost casa mea. Am jucat cu toată inima, m-am simțit român de la primul meci. Mă simt mai mult român decât sud-african, de mult nu mă mai simt sud-african.

Eu iubesc România foarte mult și îmi place tot, nu e nimic care nu-mi place. Sau, ca să fiu sincer, nu-mi plac românii care nu-și iubesc țara, cei care spun că România este o țară de rahat. Ei nu-și dau seama ce țară extraordinară avem”.

Johan van Heerden: „Sper să fie un rezultat mai bun decât ultima oară”

În luna octombrie a anului viitor, naționala României va participa la Campionatul Mondial, acolo unde le va întâlni pe Georgia, Italia, dar și pe Africa de Sud, țara natală a lui Johan van Heerden.

În 2023, sud-africanii au obținut o victorie categorică împotriva României, scor 76-0, la Campionatul Mondial.

„Sper să fie un rezultat mai bun decât ultima oară. Cu David Gerard, antrenorul actual de la națională, putem face față, pentru că e un antrenor foarte pasionat.

Chiar dacă e francez, iubește și el România, a adus sponsori, a făcut lucruri pe care multă lume nu le știe. Unii îl judecă pentru că naționala nu a avut rezultate, dar când a venit, a pus prima cărămidă, baza”, a mai spus Van Heerden.

Johan van Heerden se va căsători cu o româncă

Fostul jucător de rugby urmează să se căsătorească cu Laura Cristescu. Van Heerden a povestit cum partenera sa a fost alături de el de când s-au cunoscut:

„Am cunoscut-o aici la o nuntă, așa am descoperit dragostea. Eu am vrut să mă retrag din cariera de jucător la puțină vreme după ce am cunoscut-o, pentru că nu mai aveam acel entuziasm de a juca.

Dar ea m-a încurajat, a fost lângă mine și m-a făcut să mai joc încă patru ani. Mi-a zis mereu: «Haide, haide, că mie îmi place!».

Ea nu știa nimic despre rugby înainte să fie cu mine, dar a început să-i placă și a fost apoi foarte entuziasmată la fiecare meci. Mă susține din toate punctele de vedere”, a mai spus Johan van Heerden.

Nu va fi o nuntă tradițională, ci una aparte. Nu vrem ca invitații să plătească, ne dorim să vină cei care vor cu adevărat să fie lângă noi. Vom face un bufet cu de toate, cu mâncăruri și de la mine, și din România. Johan van Heerden, fost jucător de rugby al naționalei României

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