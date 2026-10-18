Dănuț Lupu, condamnat penal Fostul internațional și-a aflat pedeapsa în dosarul pentru mărturie mincinoasă

Fostul internațional Dănuț Lupu (59 de ani) a fost condamnat la o amendă penală de 28.800 de lei pentru conducere fără permis și instigare la mărturie mincinoasă.

În motivare, judecătorii arată că Lupu a încercat să determine un prieten să declare că el se afla la volan.

Deși avea antecedente pentru aceeași infracțiune și executase o pedeapsă cu închisoarea, instanța a considerat că amenda este suficientă. Soluția nu este definitivă.

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Dănuț Lupu a fost condamnat pe 12 octombrie 2026 de Judecătoria Sectorului 3 București la o amendă penală de 28.800 de lei, într-un dosar în care a fost găsit vinovat că a condus fără permis și că a încercat să scape de răspundere determinând un prieten să dea declarații mincinoase.

Dănuț Lupu, condamnat la amendă penală în dosarul de mărturie mincinoasă

Instanța i-a aplicat câte o amendă de 21.600 de lei pentru fiecare dintre cele două infracțiuni, apoi a contopit pedepsele. Soluția nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

În același dosar, soția fostului fotbalist, Mihaela-Daniela, a fost condamnată la o amendă penală de 14.000 de lei pentru mărturie mincinoasă, iar prietenul său, Daniel Teodor Eremia, la 12.000 de lei pentru aceeași infracțiune.

Cum a încercat Lupu să scape de acuzația că a condus fără permis

Fapta inițială s-a petrecut pe 18 iunie 2022, în jurul orei 14:15, pe strada Postăvarului din București. Lupu conducea, deși permisul îi fusese anulat încă din 12 iunie 2001.

În motivare, judecătorii descriu comportamentul său în momentul controlului.

Potrivit instanței, Lupu a coborât din mașină când au apărut polițiștii, a întârziat prezentarea documentelor, apoi a plecat din zonă și s-a ascuns în spatele unei autoutilitare, la aproximativ 100 de metri distanță.

Instanța: „Un pasager nu are niciun motiv să se sustragă legitimării”

Instanța consideră că reacția lui Lupu nu poate fi explicată prin ipoteza că era doar pasager: „O asemenea conduită nu îşi găseşte nicio explicaţie raţională în ipoteza unui pasager.

Un pasager nu are niciun motiv să se sustragă legitimării, să fugă şi să se ascundă de organele de poliţie.

Dimpotrivă, conduita descrisă relevă conştiinţa propriei situaţii juridice, aceea a unei persoane care, conducând un autovehicul fără a avea acest drept, urmărea să se sustragă identificării în această calitate”.

Dănuț Lupu a fost încătușat și dus la sediul Brigăzii Rutiere

A fost nevoie de imobilizarea și încătușarea sa, precum și de chemarea altor echipaje.

Dănuț Lupu a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0, și a solicitat să contacteze telefonic un avocat. Condus la sediul Brigăzii Rutiere, Dănuț a declarat că nu posedă permis de conducere și nu dorește să dea nicio declarație.

S-au încurcat în declarații

Dănuț Lupu a susținut că nu se afla la volan și că stătuse pe bancheta din spate, în timp ce prietenul său, Daniel Teodor Eremia, condusese autoturismul.

Versiunile oferite ulterior de soția sa și de prietenul Eremia, care urmăreau să-l disculpe pe Luupu, nu au coincis însă cu relatarea fostului fotbalist.

Soția lui Lupu a declarat că acesta se afla pe locul din dreapta față, iar ea, pe bancheta din spate. Inițial, Eremia a susținut aceeași variantă: Lupu era pe scaunul din dreapta față, iar soția sa, în spate.

Instanța a considerat că probele, între care imaginile înregistrate de polițist și declarația agentului, demonstrează că Lupu conducea autoturismul.

Judecătorii au menționat că înregistrarea cu camera corporală nu fusese pornită de la începutul intervenției, dar au apreciat că acest lucru nu înlătură celelalte probe.

Instanța: Lupu a construit o versiune și l-a implicat pe prietenul său

Potrivit motivării, Dănuț Lupu a construit o versiune alternativă a evenimentelor prin declarația dată pe 22 noiembrie 2022, în care a susținut că nu se afla la volan.

Ulterior, l-a indicat pe prietenul său, Daniel Teodor Eremia, ca martor, fără să-i fi cerut în prealabil acordul.

Judecătorii au concluzionat că Lupu l-a determinat pe Eremia să declare că el condusese mașina în ziua controlului.

Pe 25 ianuarie 2023, Eremia a afirmat în fața organelor judiciare că se afla la volan și că oprise pentru a vinde un telefon.

„Ee, îl mai sun pe ministru acuma”

Potrivit instanței, în momentul opririi în trafic, nici Dănuț Lupu, nici soția sa nu au susținut că la volan se afla o altă persoană.

Cei doi l-au sunat pe prietenul lor pentru a afla unde sunt actele mașinii, care aparținea unei companii. Când soția i-a sugerat să îl sune și pe „####”, Lupu a răspuns: „Ee, îl mai sun pe ministru acuma pentru...”.

„În niciun moment din interacțiunea cu agentul de poliție, inculpatul nu a susținut că o altă persoană ar fi condus autoturismul, această afirmație fiind făcută ulterior, după consultarea dosarului”, se arată în motivare.

„Din conversaţie am înţeles că ceea ce mă ruga era să mint ”

Ulterior, prietenul lui Dănuț Lupu și-a retras versiunea, însă numai după ce devenise suspect pentru mărturie mincinoasă.

Pe 3 octombrie 2023, Eremia a explicat că a înțeles că Dănuț Lupu îi ceruse să mintă pentru a confirma versiunea deja prezentată de fostul internațional.

„Din conversaţie am înţeles că ceea ce mă ruga era să mint cu ocazia declaraţiei în faţa organelor de poliţie, ca să corespundă cu declaraţia pe care el o dăduse în cauză. Astfel, mi-a spus că, cu ocazia audierii, a declarat că eu sunt persoana care a condus autoturismul în data de 18.06.2022”.

De ce a primit Dănuț Lupu amendă, deși mai executase închisoare

Lupu mai fusese condamnat pentru conducere fără permis. În februarie 2023, în urma contopirii pedepselor dintr-un dosar anterior, a primit 7 luni și 10 zile de închisoare. A fost liberat condiționat în martie 2024, cu un rest de 44 de zile neexecutate.

Pentru faptele judecate acum, comise în 2022, Judecătoria Sectorului 3 a ales însă amenda penală. Instanța a ținut cont că trecuseră mai bine de patru ani de la comiterea faptelor, că nu se produsese un accident și că nu existau pagube materiale sau persoane rănite.

Judecătorii au mai reținut că mărturia mincinoasă nu a împiedicat aflarea adevărului, deoarece celelalte probe au fost suficiente, chiar dacă administrarea unor probe suplimentare a prelungit procedura.

Ce a reținut instanța despre permisul de conducere al lui Lupu

Prin aplicarea unei amenzi penale de 28.800 de lei pentru cele două infracțiuni, instanța a menținut liberarea condiționată acordată în 2024. Lupu nu se întoarce astfel în detenție în urma acestei sentințe, care nu este definitivă.

Totodată, instanța a mai reținut că, deși permisul de conducere era anulat, aptitudinea legală a lui Dănuț Lupu de a conduce autovehicule rămânea dovedită prin promovarea probelor teoretice și practice prevăzute de lege și prin deținerea anterior a unui permis de conducere valabil.

„Conduită oportunistă, nu agresivă sau violentă”

Judecătorii au descris conduita lui Dănuț Lupu drept una oportunistă, caracterizată prin ignorarea legii, nu prin agresivitate sau violență.

Au apreciat că o sancțiune financiară, stabilită la un nivel peste mediu, poate avea efectul preventiv urmărit fără ca Lupu să fie trimis din nou în detenție.

Instanța a subliniat însă că fostul fotbalist a încălcat deliberat legea și a implicat alte persoane în încercarea de a scăpa de răspundere.

Studiile superioare și funcția de conducere, motive de reproș pentru Lupu

Motivarea subliniază însă și elementele care au cântărit împotriva sa: antecedentele penale, încercarea de a evita răspunderea și implicarea prietenului în comiterea unei alte infracțiuni.

Instanța a precizat că studiile superioare și funcția de conducere ocupată de Lupu într-un club sportiv sporesc reproșul care i se poate aduce, întrucât acesta ar fi trebuit să înțeleagă consecințele propriilor acțiuni.

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