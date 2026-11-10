„M-a abordat după două ore” VIDEO. Andreeva, reacție după ce Pegula a spus că rusoaica trebuie „pusă la punct”. Ce s-a întâmplat în culise +8 foto
Mirra Andreeva (foto: IMAGO)
Tenis

„M-a abordat după două ore” VIDEO. Andreeva, reacție după ce Pegula a spus că rusoaica trebuie „pusă la punct”. Ce s-a întâmplat în culise

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 10.11.2026, ora 09:59
alt-text Actualizat: 10.11.2026, ora 10:10
  • Mirra Andreeva (19 ani, #3 WTA) a lămurit public situația creată după comentariile făcute la adresa ei de Jessica Pegula (32 de ani, #5 WTA).
  • Și Coco Gauff (22 de ani, #4 WTA) a reacționat.
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După un antrenament comun ale cărui sunete au fost captate accidental de microfoanele de la Indian Wells și difuzate online, Pegula a ținut să clarifice lucrurile direct cu tânăra sa colegă de circuit.

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Mirra Andreeva, despre comentariile făcute de Jessica Pegula: „Acum putem să râdem pe seama asta”

După ce a debutat cu o victorie categorică în fața Elinei Svitolina la Turneul Campioanelor (6-4, 6-0, meci după care ucraineanca a refuzat să-i strângă mâna la fileu), Andreeva a fost întrebată despre episodul cu Pegula.

Sportiva din Rusia a explicat că sportiva din SUA a căutat-o imediat după incident: „Am apreciat foarte mult faptul că a venit la mine chiar în aceeași zi. Cred că trecuseră doar vreo două ore și m-a abordat”.

Andreeva a preferat să nu dezvăluie detaliile discuției private, însă a subliniat că între ele nu a rămas niciun resentiment:

„Evident, mi-a prezentat scuze. Așa că nu există nicio dramă în spate. Acum putem să râdem pe seama asta, iar cred că lucrul acesta este cel mai important”.

De altfel, apelativul care a generat discuțiile a devenit rapid o glumă asumată în vestiar. Andreeva a publicat pe rețelele sociale o fotografie alături de Pegula, însoțită de descrierea „DIVAS”, la care americanca a replicat: „Divas in Chanel”.

Mirra Andreeva și Jessica Pegula (Foto: captură Instagram @_mirraandreeva_) Mirra Andreeva și Jessica Pegula (Foto: captură Instagram @_mirraandreeva_)
Mirra Andreeva și Jessica Pegula (Foto: captură Instagram @_mirraandreeva_)

La rândul său, Madison Keys a întâmpinat-o zâmbind pe Andreeva cu salutul „Hi diva”.

Coco Gauff: „Îi cunosc sufletul, totul este în regulă”

În discuțiile scăpate pe transmisiune a fost pomenit și numele lui Coco Gauff. Întrebată despre comentariile conaționalei sale, după meciul direct câștigat în fața lui Pegula (6-4, 6-7, 6-2), Gauff a menționat:

„Jess a venit și și-a prezentat scuzele imediat, înainte să văd eu videoclipul. Sincer, nici nu am pus la suflet.

Simt că cealaltă persoană implicată a avut mai mult de tras din toată treaba asta”, a spus Coco, potrivit sports.yahoo.com.

Sunt o competitoare și voi lupta pe teren indiferent de ce se întâmplă în afara lui. Dar îi cunosc sufletul și totul este în regulă, nu am nicio problemă. Coco Gauff, locul 4 WTA

Cum a pornit controversa și explicațiile din spatele incidentului

Incidentul a avut loc miercurea trecută, în timpul unei sesiuni comune de pregătire desfășurate de Pegula și Andreeva la Indian Wells, transmisă în direct pe canalele oficiale ale WTA.

La finalul antrenamentului, microfoanele ambientale de la marginea terenului au surprins o conversație privată între Jessica Pegula și antrenorul său, Mark Knowles.

Fără să știe că este auzită în direct, Pegula s-a arătat nemulțumită de anumite momente din sesiune, descriind-o pe Andreeva drept „puțin divă” și afirmând că „are nevoie să fie adusă cu picioarele pe pământ”.

În plus, jucătoarea din SUA a menționat că și-a pierdut puțin din respect pentru antrenoarea rusoaicei, fosta mare jucătoare Conchita Martinez, reproșându-i că i-ar încuraja astfel de atitudini.

În aceeași conversație, Pegula a lăudat calitățile sportive ale tinerei de 19 ani, apreciindu-i serviciul, inteligența tactică și deplasarea pe teren, și a remarcat că, dacă ar avea mentalitatea lui Coco Gauff, Andreeva ar putea fi chiar mai bună decât aceasta.

După ce imaginile s-au răspândit pe internet, forul mondial (WTA) a șters înregistrarea și a transmis scuze oficiale, asumându-și întreaga responsabilitate pentru faptul că nu a atenționat sportivele că microfoanele sunt deschise, precizând totodată că transmisiunile viitoare de la antrenamente nu vor mai conține sunet.

Scandalul a redeschis însă o dezbatere mai amplă în circuitul profesionist feminin legată de lipsa de intimitate a jucătoarelor, în condițiile în care camerele și microfoanele sunt prezente constant în culise.

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Aryna Sabalenka a ales un mix Gucci și Nike, combinând jacheta, fusta și accesoriile Gucci cu un bandeau Nike (foto: Instagrma/WTA)
Aryna Sabalenka a ales un mix Gucci și Nike, combinând jacheta, fusta și accesoriile Gucci cu un bandeau Nike (foto: Instagrma/WTA)

Galerie foto (8 imagini)

Aryna Sabalenka a ales un mix Gucci și Nike, combinând jacheta, fusta și accesoriile Gucci cu un bandeau Nike (foto: Instagrma/WTA) Linda Noskova a combinat piese de la The Frankie Shop, Missoni și Miista, într-o ținută inspirată de stilul tomboy și streetwear (foto: Instagrma/WTA) Elina Svitolina a purtat Tom Ford, într-un look care a combinat elemente masculine cu accente feminine și dantelă (foto: Instagrma/WTA) Karolina Muchova a fost îmbrăcată în Balenciaga, într-o apariție cu influențe puternice de runway (foto: Instagrma/WTA) Jessica Pegula a ales tot Chanel, într-o ținută construită în straturi, cu detalii decorative aurii (foto: Instagrma/WTA)
+8 Foto
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Turneul Campioanelor, clasamente după primele meciuri

  • Grupa A
Loc/JucătoareSetaverajPuncte
1. Linda Noskova2-01
2. Coco Gauff2-11
3. Jessica Pegula1-20
4. Marta Kostyuk0-20
  • Grupa B
Loc/JucătoareSetaverajPuncte
1. Aryna Sabalenka2-01
2. Mirra Andreeva2-01
3. Elina Svitolina0-20
4. Karolina Muchova0-20

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