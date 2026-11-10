Mirra Andreeva (19 ani, #3 WTA) a lămurit public situația creată după comentariile făcute la adresa ei de Jessica Pegula (32 de ani, #5 WTA).

Și Coco Gauff (22 de ani, #4 WTA) a reacționat.

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După un antrenament comun ale cărui sunete au fost captate accidental de microfoanele de la Indian Wells și difuzate online, Pegula a ținut să clarifice lucrurile direct cu tânăra sa colegă de circuit.

Mirra Andreeva, despre comentariile făcute de Jessica Pegula: „Acum putem să râdem pe seama asta”

După ce a debutat cu o victorie categorică în fața Elinei Svitolina la Turneul Campioanelor (6-4, 6-0, meci după care ucraineanca a refuzat să-i strângă mâna la fileu), Andreeva a fost întrebată despre episodul cu Pegula.

Sportiva din Rusia a explicat că sportiva din SUA a căutat-o imediat după incident: „Am apreciat foarte mult faptul că a venit la mine chiar în aceeași zi. Cred că trecuseră doar vreo două ore și m-a abordat”.

Mirra Andreeva contó que Jessica Pegula se acercó a pedirle disculpas luego de la enorme polémica con el micrófono abierto: ​🗣 "Aprecié mucho que se me acercara el mismo día, pasaron solo un par de horas. Obviamente me pidió disculpas, así que no hay ningún drama ni nada raro. Ahora nos podemos reír de eso, así que creo que eso es lo más importante". https://t.co/90XuenkISf — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) November 10, 2026

Andreeva a preferat să nu dezvăluie detaliile discuției private, însă a subliniat că între ele nu a rămas niciun resentiment:

„Evident, mi-a prezentat scuze. Așa că nu există nicio dramă în spate. Acum putem să râdem pe seama asta, iar cred că lucrul acesta este cel mai important”.

De altfel, apelativul care a generat discuțiile a devenit rapid o glumă asumată în vestiar. Andreeva a publicat pe rețelele sociale o fotografie alături de Pegula, însoțită de descrierea „DIVAS”, la care americanca a replicat: „Divas in Chanel”.

Mirra Andreeva și Jessica Pegula (Foto: captură Instagram @_mirraandreeva_)

La rândul său, Madison Keys a întâmpinat-o zâmbind pe Andreeva cu salutul „Hi diva”.

madison commentary era iconic already. "hi diva!!" 🤣 https://t.co/XK77aTGOii — krysalys. (@krysalysonline) November 10, 2026

Coco Gauff: „Îi cunosc sufletul, totul este în regulă”

În discuțiile scăpate pe transmisiune a fost pomenit și numele lui Coco Gauff. Întrebată despre comentariile conaționalei sale, după meciul direct câștigat în fața lui Pegula (6-4, 6-7, 6-2), Gauff a menționat:

„Jess a venit și și-a prezentat scuzele imediat, înainte să văd eu videoclipul. Sincer, nici nu am pus la suflet.

Simt că cealaltă persoană implicată a avut mai mult de tras din toată treaba asta”, a spus Coco, potrivit sports.yahoo.com.

Sunt o competitoare și voi lupta pe teren indiferent de ce se întâmplă în afara lui. Dar îi cunosc sufletul și totul este în regulă, nu am nicio problemă. Coco Gauff, locul 4 WTA

Cum a pornit controversa și explicațiile din spatele incidentului

Incidentul a avut loc miercurea trecută, în timpul unei sesiuni comune de pregătire desfășurate de Pegula și Andreeva la Indian Wells, transmisă în direct pe canalele oficiale ale WTA.

La finalul antrenamentului, microfoanele ambientale de la marginea terenului au surprins o conversație privată între Jessica Pegula și antrenorul său, Mark Knowles.

Fără să știe că este auzită în direct, Pegula s-a arătat nemulțumită de anumite momente din sesiune, descriind-o pe Andreeva drept „puțin divă” și afirmând că „are nevoie să fie adusă cu picioarele pe pământ” .

Pegula should be banned from the WTA. There is no room for this in our sport. https://t.co/3no1KJo0UH — The Tennis Panda (@TheTennisPanda) November 4, 2026

În plus, jucătoarea din SUA a menționat că și-a pierdut puțin din respect pentru antrenoarea rusoaicei, fosta mare jucătoare Conchita Martinez, reproșându-i că i-ar încuraja astfel de atitudini.

În aceeași conversație, Pegula a lăudat calitățile sportive ale tinerei de 19 ani, apreciindu-i serviciul, inteligența tactică și deplasarea pe teren, și a remarcat că, dacă ar avea mentalitatea lui Coco Gauff, Andreeva ar putea fi chiar mai bună decât aceasta.

După ce imaginile s-au răspândit pe internet, forul mondial (WTA) a șters înregistrarea și a transmis scuze oficiale, asumându-și întreaga responsabilitate pentru faptul că nu a atenționat sportivele că microfoanele sunt deschise, precizând totodată că transmisiunile viitoare de la antrenamente nu vor mai conține sunet.

Scandalul a redeschis însă o dezbatere mai amplă în circuitul profesionist feminin legată de lipsa de intimitate a jucătoarelor, în condițiile în care camerele și microfoanele sunt prezente constant în culise.

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Turneul Campioanelor, clasamente după primele meciuri

Grupa A

Loc/Jucătoare Setaveraj Puncte 1. Linda Noskova 2-0 1 2. Coco Gauff 2-1 1 3. Jessica Pegula 1-2 0 4. Marta Kostyuk 0-2 0

Grupa B

Loc/Jucătoare Setaveraj Puncte 1. Aryna Sabalenka 2-0 1 2. Mirra Andreeva 2-0 1 3. Elina Svitolina 0-2 0 4. Karolina Muchova 0-2 0

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