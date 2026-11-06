Nikita Stoinov (21 de ani), fundașul lui Dinamo, a comis o greșeală decisivă în minutul 90+4 al meciului cu FC Argeș, din etapa #15 a Ligii 1.

Mamadou Mendy (28 de ani) a profitat de gafa israelianului și a marcat golul prin care piteștenii au câștigat cu 2-1.

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Dinamo a avut inițiativa și și-a creat mai multe ocazii importante, dar nu a reușit să înscrie din acțiune.

Singurul gol al „câinilor” a venit în urma unui autogol al lui Leard Sadriu, în minutul 62.

Nikita Stoinov, greșeală decisivă în minutul 90+4

Faza care a stabilit rezultatul final a pornit din propria jumătate a lui Dinamo.

Stoinov a primit o pasă de la Pascual, a preluat mingea și a încercat să treacă de Mamadou Mendy, care a venit rapid să îl preseze.

Fundașul dinamovist a încercat să iasă din situație prin dribling, însă s-a împiedicat sub presiunea adversarului și a pierdut mingea.

Mendy a recuperat și a profitat imediat de greșeală, reușind să înscrie golul de 2-1 pentru FC Argeș.

Nikita Stoinov, încurajat de galeria lui Dinamo după greșeala decisivă

La finalul meciului, suporterii dinamoviști l-au chemat special pe Stoinov în fața galeriei, pentru a-l încuraja după greșeala care a dus la golul victoriei lui FC Argeș.

Fanii i-au scandat numele și l-au aplaudat, în semn de susținere.

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