Schimbare de macaz la Santos Tatăl lui Neymar, în prim-plan. Momentul ales nu este întâmplător

Tatăl lui Neymar a fost numit în funcția de director executiv (CEO) al clubului brazilian Santos.

Neymar Sr. va conduce și Instituto Meninos da Vila, organizația care se ocupă de dezvoltarea tinerilor jucători din academia clubului.

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Cu 4 etape înainte de finalul sezonului, Santos se află pe locul 9 în clasamentul primei ligi din Brazilia, cu 47 de puncte adunate din 34 de meciuri.

Tatăl lui Neymar intră oficial în conducerea clubului Santos

Noul CEO va avea ca principală sarcină planificarea activității clubului până în luna decembrie, cu accent pe pregătirea sezonului viitor.

Mandatul lui Neymar Sr. este legat de alegerile pentru președinția clubului Santos, programate pe 12 decembrie. Dacă actualul președinte, Marcelo Teixeira, va câștiga un nou mandat, omul de afaceri va continua în funcție.

În calitate de președinte al Instituto Meninos da Vila, acesta va superviza activitatea legată de juniori și parcursul lor spre fotbalul profesionist, dar și proiectul „Idolos Eternos”.

Într-un mesaj video publicat pe rețelele sociale ale clubului, tatăl lui Neymar a explicat de ce a acceptat acest rol:

„Această funcție este creată pentru ca noi să putem ajuta Santos în această etapă finală a anului. Pentru a putea planifica viitorul clubului Santos pentru anul viitor pe baza posibilităților pe care le avem astăzi.

Am reușit să consolidăm un club, să formăm un lot cât mai bun pentru a concura în toate competițiile pe care Santos le are în anul următor.

Prin urmare, dacă nu planifici de pe acum și stai să aștepți deciziile politice, înseamnă că nu ne gândim la Santos Futebol Clube”, a spus tatăl fostului star de la Barcelona și PSG, potrivit ge.globo.com.

No CT Rei Pelé, o presidente do Santos Futebol Clube, Marcelo Teixeira, anunciou Neymar da Silva Santos como novo CEO. O executivo assume a função até o fim de 2026. Além de sua atuação como CEO, Neymar pai também será presidente do Instituto Meninos da Vila, que será dedicado a descoberta de novos talentos e com a conexão com ídolos eternos. Na nova função, o executivo irá colaborar diretamente com a gestão do Clube, participando do gerenciamento e da integração de diferentes áreas, entre elas o futebol, marketing e novos negócios. — Santos FC (@SantosFC) November 6, 2026

Tatăl lui Neymar a ajutat deja clubul cu investiții și proiecte

Omul de afaceri nu este la prima implicare în activitatea clubului. Prin compania sa, NR Sports, a susținut mai multe proiecte la Santos după revenirea fiului său de la finalul lunii ianuarie 2025.

Printre acestea se numără lucrările de modernizare a stadionului Vila Belmiro, care au inclus renovarea vestiarelor și vopsirea tribunelor, dar și amenajarea unui spațiu dedicat lui Neymar în sectoarele din strada José de Alencar.

236 de goluri a creat Neymar în cele două perioade petrecute la Santos (2009-2013 și 2025-prezent): a marcat de 157 de ori și a livrat 79 de pase decisive (280 de meciuri)

Tot el a ajutat la atragerea unor companii pentru un proiect de aproximativ 1,3 milioane de euro, destinat îmbunătățirii infrastructurii centrelor de juniori de la baza CT Rei Pele.

NR Sports a avut un rol și în rezolvarea unei probleme financiare a clubului. Santos a cedat companiei șase spații publicitare pe echipamentul oficial, în schimbul achitării unei datorii de aproximativ 1,95 milioane de euro către FIFA.

Datoria provenea din transferul mijlocașului Jean Lucas de la AS Monaco și dusese la o interdicție de transferuri.

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