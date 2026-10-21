Dinamo, recital în Liga Campionilor „Dulăii” s-au dezlănțuit contra lui Skanderborg. Calificarea se decide în ultima etapă
CS Dinamo. Foto: Sportpictures
Superliga

Dinamo, recital în Liga Campionilor „Dulăii” s-au dezlănțuit contra lui Skanderborg. Calificarea se decide în ultima etapă

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 21.10.2026, ora 22:26
alt-text Actualizat: 21.10.2026, ora 22:26
  • CS Dinamo a obținut o victorie categorică în Liga Campionilor la handbal masculin.
  • Campioana României a învins formația daneză Skanderborg Aarhus, scor 37-23, miercuri seară, în etapa a cincea a Grupei E.
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După patru meciuri fără victorie în actuala ediție a competiției, dinamoviștii au reușit cel mai bun rezultat al lor din acest sezon european, în fața propriilor suporteri, în Sala Polivalentă din București.

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Dinamo a câștigat la 14 goluri diferență!

Campioana României a reușit să se desprindă înainte de pauză, scorul fiind 16-12 după primele 30 de minute ale partidei.

În repriza secundă, dinamoviștii au mărit considerabil diferența. Au marcat de 21 de ori, câștigând în cele din urmă cu 37-23.

Este prima victorie a lui Dinamo în această ediție a Ligii Campionilor. În meciul disputat în Danemarca, pe 17 septembrie, cele două echipe au terminat la egalitate, scor 25-25.

Victoria este cu atât mai importantă cu cât Skanderborg se află pe locul al doilea în grupă, în timp ce Dinamo a urcat pe poziția a treia, după ce începuse meciul de pe ultimul loc, cu un singur punct.

Loc/EchipăMeciuriPuncte
1. Barcelona48
2. Skanderborg55
3. Dinamo53
4. Montpellier42

CS Dinamo continuă lupta pentru calificare

Victoria cu Skanderborg îi menține pe dinamoviști în lupta pentru calificarea în faza principală a Ligii Campionilor.

Pentru a încheia grupa pe locul al doilea, elevii lui Paulo Pereira trebuie să câștige ultimul meci, programat joi, 29 octombrie, în deplasare cu Montpellier.

În același timp, Dinamo are nevoie ca Skanderborg să piardă în fața Barcelonei. În acest scenariu, „dulăii” și danezii ar avea câte 5 puncte, dar campioana României s-ar califica datorită rezultatelor mai bune din meciurile directe.

Rezultatele lui Dinamo în Liga Campionilor, sezonul 2026-2027:

  • 10 septembrie: Dinamo - Montpellier 23-27
  • 17 septembrie: Skanderborg - Dinamo 25-25
  • 8 octombrie: Barcelona - Dinamo 34-27
  • 15 octombrie: Dinamo - Barcelona 22-36
  • 21 octombrie: Dinamo - Skanderborg 37-23

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