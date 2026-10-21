La un pas de tragedie! Povestea fotbalistului care  face spectacol în Superliga.  A ajuns de urgență pe masa de operație după un incendiu
Jucătorii celor de la Petrolul. Foto: Sportpictures
Superliga

La un pas de tragedie! Povestea fotbalistului care face spectacol în Superliga. A ajuns de urgență pe masa de operație după un incendiu

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 21.10.2026, ora 21:38
alt-text Actualizat: 21.10.2026, ora 21:38
  • Leo Teixeira (27 de ani) este unul dintre cei mai buni jucători ai Petrolului Ploiești și conduce clasamentul driblingurilor reușite în Superliga.
  • Înainte să ajungă în România, portughezul a trecut însă prin momente cumplite.
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Un incendiu izbucnit în casa sa i-a provocat arsuri grave, iar fotbalistul a fost nevoit să treacă printr-o operație.

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Povestea lui Leo Teixeira, fotbalistul care domină clasamentul driblingurilor în Superliga

Fotbalistul transferat de Petrolul în vara acestui an a devenit rapid unul dintre oamenii de bază ai echipei pregătite de Ricardo Sousa.

După 12 etape, Teixeira are cele mai multe driblinguri reușite din campionat, cu o medie de 2,7 pe meci. Portughezul conduce și clasamentul duelurilor directe câștigate, cu 8,5 pe partidă, și este al doilea cel mai faultat jucător din Superliga.

În plus, a obținut trei lovituri de pedeapsă pentru Petrolul, iar în ultima etapă a marcat primul său gol în campionatul României, în remiza cu Sepsi, scor 1-1.

Cu doar câteva luni înainte să ajungă la Petrolul, Teixeira a trecut prin momente cumplite. Un incendiu izbucnit în locuința sa i-a pus viața în pericol, conform prosport.ro.

Leo Teixeira a scăpat cu viață dintr-un incendiu izbucnit în casa sa

Incendiul a izbucnit pe 1 decembrie 2025, pe vremea când portughezul juca pentru Felgueiras, în liga a doua din Portugalia.

În acea zi, Teixeira jucase în deplasare cu Paços de Ferreira, într-un meci încheiat 1-1. Mijlocașul oferise pasa decisivă pentru golul echipei sale.

După partidă, fotbalistul s-a întors în apartamentul pe care îl închiriase în orașul Felgueiras.

În jurul orei 19:40, în timp ce se odihnea în dormitor, în bucătărie a izbucnit un incendiu, cel mai probabil din cauza unui scurtcircuit.

Focul s-a extins rapid, iar Teixeira a încercat să stingă flăcările. A suferit însă arsuri grave la un picior.

Apropiații fotbalistului au povestit că portughezul a avut norocul să fie treaz în momentul izbucnirii incendiului.

Se odihnea, dar, din fericire, nu adormise! A avut mare noroc, așa a supraviețuit! Pentru că în bucătărie s-a produs un scurtcircuit, bucătăria a luat foc și apoi flăcările au început să se răspândească în toată casa. Dacă dormea, ar fi fost o tragedie! Apropiat al lui Leo Teixeira

La fața locului au intervenit zece pompieri, cu trei autospeciale.

La sosirea pompierilor, Leo Teixeira era conștient și într-o stare stabilă, însă arsurile suferite necesitau îngrijiri medicale.

Fotbalistul a fost transportat inițial la Spitalul Padre Américo din Penafiel, aflat la aproximativ 30 de kilometri de locuința sa.

După primele investigații, medicii au decis că este nevoie de o intervenție chirurgicală pentru refacerea țesuturilor afectate de arsuri.

„L-au dus pe Leo la Porto, cu ambulanța, pentru operație. Și, slavă Domnului, totul a decurs bine, chiar dacă pentru el a început apoi un calvar al recuperării”, au povestit apropiații fotbalistului pentru sursa citată.

A revenit pe teren după aproape șapte săptămâni. Acum este liderul driblingurilor în Superliga

Accidentul l-a ținut pe Leo Teixeira departe de teren aproape șapte săptămâni.

După operație și perioada de recuperare, mijlocașul a reușit să se întoarcă la fotbal și să încheie sezonul alături de Felgueiras.

În vara lui 2026, portughezul a acceptat oferta celor de la Petrolul Ploiești și a părăsit pentru prima dată campionatul din țara natală.

Până la transferul în România, Teixeira evoluase doar în ligile inferioare din Portugalia, la Condeixa, Fafe, Varzim și Felgueiras.

58 de meciuri
a disputat Leo Teixeira pentru Felgueiras în două sezoane, perioadă în care a marcat șase goluri în campionat

Leo Teixeira a jucat deja 12 meciuri pentru Petrolul, acumulând peste 1.000 de minute pe teren.

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