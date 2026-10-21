La un pas de tragedie! Povestea fotbalistului care  face spectacol în Superliga.  A ajuns de urgență pe masa de operație după un incendiu

Leo Teixeira (27 de ani) este unul dintre cei mai buni jucători ai Petrolului Ploiești și conduce clasamentul driblingurilor reușite în Superliga.

Înainte să ajungă în România, portughezul a trecut însă prin momente cumplite.

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Un incendiu izbucnit în casa sa i-a provocat arsuri grave, iar fotbalistul a fost nevoit să treacă printr-o operație.

Povestea lui Leo Teixeira, fotbalistul care domină clasamentul driblingurilor în Superliga

Fotbalistul transferat de Petrolul în vara acestui an a devenit rapid unul dintre oamenii de bază ai echipei pregătite de Ricardo Sousa.

După 12 etape, Teixeira are cele mai multe driblinguri reușite din campionat, cu o medie de 2,7 pe meci. Portughezul conduce și clasamentul duelurilor directe câștigate, cu 8,5 pe partidă, și este al doilea cel mai faultat jucător din Superliga.

În plus, a obținut trei lovituri de pedeapsă pentru Petrolul, iar în ultima etapă a marcat primul său gol în campionatul României, în remiza cu Sepsi, scor 1-1.

Cu doar câteva luni înainte să ajungă la Petrolul, Teixeira a trecut prin momente cumplite. Un incendiu izbucnit în locuința sa i-a pus viața în pericol, conform prosport.ro.

Leo Teixeira a scăpat cu viață dintr-un incendiu izbucnit în casa sa

Incendiul a izbucnit pe 1 decembrie 2025, pe vremea când portughezul juca pentru Felgueiras, în liga a doua din Portugalia.

În acea zi, Teixeira jucase în deplasare cu Paços de Ferreira, într-un meci încheiat 1-1. Mijlocașul oferise pasa decisivă pentru golul echipei sale.

După partidă, fotbalistul s-a întors în apartamentul pe care îl închiriase în orașul Felgueiras.

În jurul orei 19:40, în timp ce se odihnea în dormitor, în bucătărie a izbucnit un incendiu, cel mai probabil din cauza unui scurtcircuit.

Focul s-a extins rapid, iar Teixeira a încercat să stingă flăcările. A suferit însă arsuri grave la un picior.

Apropiații fotbalistului au povestit că portughezul a avut norocul să fie treaz în momentul izbucnirii incendiului.

Se odihnea, dar, din fericire, nu adormise! A avut mare noroc, așa a supraviețuit! Pentru că în bucătărie s-a produs un scurtcircuit, bucătăria a luat foc și apoi flăcările au început să se răspândească în toată casa. Dacă dormea, ar fi fost o tragedie! Apropiat al lui Leo Teixeira

La fața locului au intervenit zece pompieri, cu trei autospeciale.

La sosirea pompierilor, Leo Teixeira era conștient și într-o stare stabilă, însă arsurile suferite necesitau îngrijiri medicale.

Fotbalistul a fost transportat inițial la Spitalul Padre Américo din Penafiel, aflat la aproximativ 30 de kilometri de locuința sa.

După primele investigații, medicii au decis că este nevoie de o intervenție chirurgicală pentru refacerea țesuturilor afectate de arsuri.

„L-au dus pe Leo la Porto, cu ambulanța, pentru operație. Și, slavă Domnului, totul a decurs bine, chiar dacă pentru el a început apoi un calvar al recuperării”, au povestit apropiații fotbalistului pentru sursa citată.

A revenit pe teren după aproape șapte săptămâni. Acum este liderul driblingurilor în Superliga

Accidentul l-a ținut pe Leo Teixeira departe de teren aproape șapte săptămâni.

După operație și perioada de recuperare, mijlocașul a reușit să se întoarcă la fotbal și să încheie sezonul alături de Felgueiras.

În vara lui 2026, portughezul a acceptat oferta celor de la Petrolul Ploiești și a părăsit pentru prima dată campionatul din țara natală.

Până la transferul în România, Teixeira evoluase doar în ligile inferioare din Portugalia, la Condeixa, Fafe, Varzim și Felgueiras.

58 de meciuri a disputat Leo Teixeira pentru Felgueiras în două sezoane, perioadă în care a marcat șase goluri în campionat

Leo Teixeira a jucat deja 12 meciuri pentru Petrolul, acumulând peste 1.000 de minute pe teren.

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