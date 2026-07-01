Dinamo, încă o victorie în Polonia VIDEO. Debut cu gol pentru noul atacant. „Câinii” mai joacă încă un amical diseară

Dinamo a învins echipa secundă a clubului LKS Lodz , formație recent retrogradată în Liga 4 din Polonia, scor 4-0, în primul amical al zilei.

, formație recent retrogradată în Liga 4 din Polonia, scor 4-0, în primul amical al zilei. „Câinii” au un ultim test de la ora 19:30, când vor întâlni Omonia Nicosia, campioana Ciprului.

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Pentru Dinamo, amicalul cu LKS Lodz II a fost cel de-al treilea meci de pregătire în cantonamentul din Polonia.

În primul test sub comanda lui Nuno Campos (51 de ani), „câinii” au câștigat cu 2-1 împotriva echipei Gornik Leczna. Ulterior, au fost învinși de Motor Lublin, scor 1-3.

Dinamo, victorie fără emoții cu LKS Lodz II. Hintsa a marcat la debut

Roș-albii au început excelent partida. Ianis Tarbă a deschis scorul în minutul 16, la capătul unei faze frumoase. Dribling în fața unui adversar și șut din afara careului de 16 metri.

Dinamo și-a „dublat” avantajul în minutul 35. Aflat la debut, Oliver Hintsa, nou atacant al „câinilor” a marcat cu un șut sub transversală, după o pasă excelentă venită de la același Tarbă.

Fotbalistul în vârstă de 25 de ani a fost schimbat la pauză de Nuno Campos cu Vadym Kyrychenko. Revenit la Dinamo după împrumutul la CS Dinamo, echipă retrogradată în Liga 3, ucraineanul și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor în minutul 68.

Alexandru Musi a închis tabela cu reușita din minutul 81. S-a terminat Dinamo – LKS Lodz II 4-0, a doua victorie a lui Nuno Campos pe banca formației din „Ștefan cel Mare”.

Primul „11” folosit de Nuno Campos:

Roșca – Opriș, Toader, Pascual, A. Irimia – Udosen, Licsandru, Mazilu, Peter – Hintsa, Tarbă.

Au mai intrat: Doană, Rotund, Kyrychenko, Cîrjan, Mărginean, Stoinov, Musi, Armstrong, Pop, Radu, Soro, D. Irimia și Duțu

După amicalul cu Omonia Nicosia de diseară, Dinamo se va pregăti pentru revenirea în România, care este programată joi, la 14:10, pe aeroportul Băneasa.

Lotul lui Dinamo în cantonamentul din Polonia:

Portari: Devis Epassy, Alexandru Roșca, Costin Ungureanu, Alaa Bellaarouch

Devis Epassy, Alexandru Roșca, Costin Ungureanu, Alaa Bellaarouch Fundași: Maxime Sivis, David Irimia, Matteo Duțu, Mihnea Toader, Nikita Stoinov, Luca Fudulache, Raul Opruț, Răzvan Radu, Martin Pascual

Maxime Sivis, David Irimia, Matteo Duțu, Mihnea Toader, Nikita Stoinov, Luca Fudulache, Raul Opruț, Răzvan Radu, Martin Pascual Mijlocași: Andrei Mărginean, Godwin Udosen, Cristian Licsandru, Alberto Soro, Cătălin Cîrjan, Cristian Mihai, Casian Soare, Alexandru Irimia

Andrei Mărginean, Godwin Udosen, Cristian Licsandru, Alberto Soro, Cătălin Cîrjan, Cristian Mihai, Casian Soare, Alexandru Irimia Atacanți: Danny Armstrong, Adrian Mazilu, Alexandru Musi, Mamoudou Karamoko, Ianis Tarbă, Ianis Doană, Peter Belive, Alexandru Pop, Raul Rotund, Vadym Kyrychenko, Oliver Hintsa

Danny Armstrong, Adrian Mazilu, Alexandru Musi, Mamoudou Karamoko, Ianis Tarbă, Ianis Doană, Peter Belive, Alexandru Pop, Raul Rotund, Vadym Kyrychenko, Oliver Hintsa Staff-ul lui Dinamo: Nuno Campos (antrenor principal), Gonzalo Cruz (antrenor secund), Joao Bogao (antrenor secund), Adrian Marcu (antrenor secund), Brian Van Der Steen (preparator fizic), Mădălin Udrea (preparator fizic), Filipe Peralta (antrenor de portari), Andrei Bendeac (analist video), Iulian Militaru (analist video), Cosmin Mihalescu (director sportiv), Dan Tănase (medic), Javier Rodriguez (nutriționist), Rodrigo Evangelisti (fizioterapeut), Dumitru Bzovii (kinetoterapeut), Bogdan Ionescu (maseur), Emilian Stanciu (magazioner), Bogdan Alecu (ofițer de presă), Andrei Miron (fotograf), Sabin Ghiță (team manager)

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