Edi Iordănescu (48 de ani), fostul selecționer al României, a vorbit despre regula pe care ar introduce-o în fotbal dacă ar avea posibilitatea să schimbe regulamentul.

Tehnicianul dorește reducerea tragerilor de timp și creșterea perioadei în care mingea este efectiv în joc.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Iordănescu a explicat că, în perioada în care pregătea echipa națională, urmărea inclusiv timpul efectiv de joc din diferite campionate, ajungând astfel la concluzia că actualul sistem ar trebui modificat.

Regula pe care Edi Iordănescu ar introduce-o pentru a reduce tragerile de timp

„Aș face timp efectiv de joc în fotbal. Am încercat mereu să-mi iau informații, când am fost selecționer am avut și alte pârghii, mă uitam la toate campionatele, la timpul efectiv, și am ajuns la o concluzie, cum ar fi mai bine.

Stabilești un timp - 60 de minute, să spunem - și atunci nu te mai interesează cât stai pe jos, cât de mult se trage de timp.

Jucătorul știe că, oricât ar încerca să omoare jocul, el trebuie să joace 60 de minute. Atunci ne concentrăm efectiv pe timpul de joc, pe dinamica lui și știm că trebuie să fim concentrați pe ce oferim, nu pe cum omorâm minutele”, a spus Iordănescu, potrivit gsp.ro.

În prezent, regulamentul prevede două reprize de câte 45 de minute, iar arbitrul adaugă timp pentru întreruperi precum schimbările, accidentările, sancțiunile sau tragerile de timp.

FOTO. România - Ucraina 3-0, la Euro 2024

IFAB a introdus deja pentru sezonul 2026-2027 mai multe reguli prin care încearcă să reducă întreruperile și să crească ritmul meciurilor.

maxim 5 secunde pentru unele repuneri

cel mult 10 secunde pentru efectuarea unei schimbări

jucătorii care primesc îngrijiri trebuie să stea un minut în afara terenului;

dacă portarul întârzie prea mult repunerea, adversarii pot primi corner.

De-a lungul carierei, Edward Iordănescu le-a antrenat, printre altele, pe FCSB, CFR Cluj, Gaz Metan Mediaș, Astra, Pandurii și Legia Varșovia, plus echipa națională a României.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport