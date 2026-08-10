Alberto Soro (27 de ani), mijlocașul spaniol al lui Dinamo, a vorbit despre viața în România, dar și despre lucrurile care l-au surprins după venirea la București.

Fotbalistul a vorbit despre viața din Capitală, diferențele față de Spania, infrastructură și gastronomia românească.

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Soro evoluează la Dinamo din august 2024, iar contractul său cu formația bucureșteană este valabil până în vara lui 2027.

Alberto Soro, surprins de viața din București: „Mă simt mai în siguranță decât în Barcelona”

Jucătorul lui Dinamo a recunoscut că, înainte de a veni în România, nu știa exact la ce să se aștepte.

„În Spania sunt mulți români și, la început, recunosc că am venit cu un soi de nesiguranță, neștiind peste ce voi da, aveam o imagine neclară despre România.

Realitatea m-a surprins plăcut însă. Nu avea nicio legătură ce îmi imaginam eu cu ce am găsit aici”, mărturisește fotbalistul.

Când am ajuns, a fost exact invers. Am găsit multă siguranță, oameni foarte liniștiți și amabili Eu simt mai multă nesiguranță pe stradă în Barcelona, de exemplu, unde am fost, decât aici în București, sincer”, a declarat fotbalistul, conform mediafax.ro.

VIDEO. Gol marcat de Soro în Dinamo - CFR 2-1, în sezonul 2025-2026

Spaniolul a povestit și despre o diferență banală, dar care i-a dat bătăi de cap la început. În Spania și Portugalia, spune el, multe uși de apartament nu au clanță la exterior și se deschid doar cu cheia.

Obișnuit să tragă pur și simplu ușa după el, Soro a procedat la fel și în România, unde sistemul este diferit, iar ușa trebuie încuiată.

„În Spania doar trăgeam ușa și gata, se închidea automat. Aici, la început, trăgeam ușa în urma mea și plecam. Și îmi lăsam casa descuiată”, a mai declarat acesta.

Orarele meselor sunt diferite, aici se mănâncă mult mai devreme. Și asta te face să te culci și să te trezești mai devreme. Încă ceva ce am observat este că nu există obiceiul de a ieși des la o terasă cu prietenii, mers din bar în bar. Am mai remarcat că românii sunt ceva mai relaxați decât noi, mai predispuși să amâne rezolvarea lucrurilor și găsirea soluțiilor. Alberto Soro, atacant Dinamo

Întrebat ce ar aduce din Spania în România, fotbalistul a spus:

„Infrastructura! Străzile, autostrăzile, sistemele de canalizare de pe străzi. Aici dacă plouă puțin toate străzile se umplu de bălți. Și apoi, cu traficul care este, vă dați seama…

Lumea conduce foarte la haotic aici, aproape fără reguli. Dar, ca un aspect pozitiv, văd foarte puține accidente pentru cum se conduce”, explică Soro.

FOTO. Golul marcat de Alberto Soro în meciul Oțelul - Dinamo (1-1), în sezonul 2026-2027

Alberto Soro: „ Nu-mi plac sarmalele!”

Un alt subiect abordat a fost gastronomia. Soro spune că sarmalele și ciorbele nu se numără printre preparatele sale preferate, însă alte mâncăruri românești l-au cucerit.

„Nu-mi plac sarmalele! În schimb, îmi plac foarte foarte mult micii. Am mâncat un fel de tocăniță cu mai multe tipuri de carne, cu un ou în mijloc și puțină mămăligă… Tochitură se numește”, a mai spus acesta.

În viața de zi cu zi, mijlocașul preferă însă preparatele simple și își gătește paste, orez, pui, salate sau pește.

42 de meciuri a jucat Alberto Soro pentru Dinamo, perioadă în care a marcat 6 goluri și a oferit 5 pase decisive

După aproximativ doi ani petrecuți în România, Soro a avut timp să descopere și câteva dintre principalele destinații turistice.

„Le-as recomanda Castelul Bran din Transilvania, împreună cu Brașovul, care mi s-a părut impresionant. Și să meargă la Therme, este cel mai bun și cel mai mare spa din Europa!”

În București, spaniolul spune că îi plac Parcul Herăstrău și Calea Victoriei. Pe lista locurilor pe care vrea să le descopere au rămas litoralul românesc și Transfăgărășanul.

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