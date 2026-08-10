Jose Mourinho (63 de ani), antrenorul lui Real Madrid, a vorbit din nou despre conflictul pe care l-a avut în 2015 cu Eva Carneiro, fostul medic al lui Chelsea, însă nu și-a cerut scuze pentru comportamentul său.

Tehnicianul portughez a vorbit despre episod la 11 ani de la incidentul petrecut într-un meci de Premier League dintre Chelsea și Swansea.

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În partida respectivă, Eva Carneiro și fizioterapeutul Jon Fearn au intrat pe teren pentru a-i acorda îngrijiri lui Eden Hazard.

Mourinho s-a enervat pentru că belgianul a fost nevoit să iasă temporar de pe gazon, iar Chelsea a rămas pentru scurt timp în nouă jucători, după eliminarea portarului Thibaut Courtois.

Jose Mourinho, despre scandalul cu Eva Carneiro, la 11 ani de la incident

Carneiro a susținut ulterior că Mourinho a discriminat-o pe criterii de sex și că i-ar fi spus în portugheză că este o „fiică de târfă”.

La scurt timp după acel episod, medicul a fost îndepărtat de la prima echipă și a plecat de la Chelsea.

La 11 ani distanță, portughezul spune că a tratat-o pe Carneiro la fel cum ar fi tratat un medic bărbat într-un moment tensionat.

Pentru mine, o femeie medic este la fel ca un bărbat medic. Așa că, la fel ca întotdeauna, îmi folosesc vocabularul atunci când nu sunt mulțumit. Sunt cuvinte spuse în momente în care tensiunea este foarte, foarte mare. În mod normal, oamenii care au un trecut în fotbal, trec peste asta într-o secundă. În cazul acela, lucrurile au stat diferit. Jose Mourinho, antrenor la Real Madrid

Antrenorul portughez a explicat și motivul pentru care s-a enervat când staff-ul medical a intrat pe teren.

„Nu sunt doctor, dar îmi dau seama când un jucător este accidentat și când nu este accidentat.

Știam că nu era accidentat, dar medicii au intrat pe teren, iar în acel moment am rămas în nouă jucători”, a spus Mourinho.

Imaginile prezentate în documentarul Netflix „MOURINHO” arată că antrenorul portughez, în prezent la Real Madrid, și-a continuat tirada în timp ce Carneiro și Jon Fearn îi acordau îngrijiri lui Eden Hazard, adresându-le mai multe înjurături, printre care expresii echivalente cu „du-te dracului” și „la naiba cu tine”.

După plecarea Evei Carneiro, aceasta a deschis un litigiu împotriva lui Chelsea și a lui Mourinho, susținând că a fost discriminată și că plecarea sa de la club a reprezentat o concediere mascată.

Cele două părți au ajuns la o înțelegere în 2016. Chelsea și-a cerut atunci scuze fără rezerve fostului medic și a transmis că regretă circumstanțele care au dus la plecarea acesteia.

1,4 milioane de euro i-ar fi oferit Chelsea Evei Carneiro pentru stingerea litigiului. Termenii acordului final au rămas confidențiali

Mourinho nu și-a cerut scuze nici după incident, nici în timpul procesului, iar în documentarul care va fi lansat pe 11 august a refuzat să facă un astfel de gest, conform dailymail.com.

John Terry a explicat regula impusă de Mourinho la Chelsea

John Terry, căpitanul lui Chelsea în perioadele în care Mourinho a pregătit echipa londoneză, a povestit că jucătorii și staff-ul știau că portughezul nu voia ca medicii să intre pe teren decât în cazul unor accidentări serioase.

„Din punct de vedere medical, el spunea că, dacă nu este ceva foarte, foarte grav, atunci ei nu intră pe teren. Asta era înțelegerea pentru noi, ca jucători, pentru stafful medical, pentru toată lumea. Toți acceptaseră asta.

A fost, evident, un moment important și a primit foarte multe critici pentru ceea ce s-a întâmplat. A fost o presiune uriașă asupra clubului”, a spus Terry.

Eva Carneiro și Jose Mourinho. Foto: Imago

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