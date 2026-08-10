„Asta i-am spus lui Gigi Becali” Bogdan Andone , prima reacție după ce a bătut campioana: „Mie îmi place un altfel de fotbal” +10 foto
Bogdan Andone/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

„Asta i-am spus lui Gigi Becali” Bogdan Andone, prima reacție după ce a bătut campioana: „Mie îmi place un altfel de fotbal”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 10.08.2026, ora 00:27
alt-text Actualizat: 10.08.2026, ora 10:10
  • U CRAIOVA - FC ARGEȘ 0-1. Bogdan Andone (51 de ani), antrenorul piteștenilor, a vorbit despre succesul obținut de echipa sa pe terenul campioanei României.
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Tehnicianul alb-violeților a ținut să-și felicite jucătorii pentru efortul depus și a recunoscut că echipa sa a avut și noroc la victoria de pe „Oblemenco”.

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U CRAIOVA - FC ARGEȘ 0-1. Bogdan Andone: „Am avut șansă și noroc”

„Știam că va fi un meci foarte dificil, că va trebui să suferim mult și să facem un efort foarte mare, să ne dublăm, poate uneori să ne triplăm, ca să-i blocăm.

Bineînțeles că mă bucur că am marcat. O fază de contraatac era cam singura șansă să reușim să o facem.

Am și jucat cu doi atacanți de profil, plus Yanis, cu viteză foarte bună din linia a doua. Să încercăm să ducem cât mai multe mingi în spatele apărării.

Vreau să îi felicit pe băieți pentru efortul depus și să le mulțumesc suporterilor care au făcut deplasarea și ne-au susținut. Mă bucur că am reușit să-i facem să meargă fericiți acasă.

Sper ca de mâine să reușim să ne revenim ușor-ușor, pentru că vineri e meciul cu Farul. Timpul e foarte scurt.

Au fost multe situații, într-adevăr. Am spus, Craiova este o echipă cu o dinamică și o calitate a jucătorilor foarte bună. Bineînțeles că am avut șansă și noroc. Câteodată este nevoie și mă bucur că astăzi a fost de partea noastră”, a declarat Bogdan Andone la Prima Sport.

FOTO. Golul marcat de Yanis Pîrvu în U Craiova - FC Argeș 0-1

Gafa lui Adrian Rus la golul marcat de FC Argeș / foto: capturi Prima Sport
Gafa lui Adrian Rus la golul marcat de FC Argeș / foto: capturi Prima Sport

Galerie foto (10 imagini)

Gafa lui Adrian Rus la golul marcat de FC Argeș / foto: capturi Prima Sport Gafa lui Adrian Rus la golul marcat de FC Argeș / foto: capturi Prima Sport Gafa lui Adrian Rus la golul marcat de FC Argeș / foto: capturi Prima Sport Gafa lui Adrian Rus la golul marcat de FC Argeș / foto: capturi Prima Sport Gafa lui Adrian Rus la golul marcat de FC Argeș / foto: capturi Prima Sport
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Bogdan Andone: „Asta i-am spus lui Gigi Becali”

Înainte de a-l numi în funcția de antrenor pe Marius Baciu, Gigi Becali și l-a dorit la FCSB pe Bogdan Andone, cel care i-a mai condus pe roș-albaștri în perioada în perioada 1 iulie – 2 august 2019.

Mutarea a picat după intervenția lui Dani Coman, președintele grupării din Trivale, care nu și-a dat acordul.

Lui Bogdan Andone i s-a adus aminte că FC Argeș a avut doar 20% posesie în duelul din Bănie, moment în care antrenorul piteștenilor a dezvăluit o parte din discuția avută cu Becali.

„Făcând o glumă, la discuția cu Gigi Becali i-am spus că nu suntem compatibili, pentru că dânsului îi place ca echipa să aibă posesie și controlul jocului. Eu sunt adeptul tranziției.

Asta îmi place să jucăm. Ne adaptăm la lotul pe care îl avem și la structura jucătorilor din lot și încercăm să scoatem maximum în fiecare joc. Mie îmi place un fotbal mai direct, pe stilul britanic, ca intensitate. Uneori ne iese, alteori nu”, a adăugat Andone.

Bogdan Andone, despre venirea lui Marius Șumudică la CFR Cluj: „Nu mă bucur că s-a dus acolo”

Bogdan Andone și Marius Șumudică au fost colegi la Rapid în sezonul 1998-1999, când giuleștenii au cucerit titlul.

La începutul carierei sale de antrenor, actualul tehnician al celor de la FC Argeș a fost secundul lui Șumudică.

Andone susține că numirea cumnatului său la CFR Cluj reprezintă un plus pentru fotbalul românesc, însă recunoaște că mutarea nu-l bucură pe plan sportiv.

„Încă nu ne-am întâlnit. Va fi prima oară. Cu siguranță este un plus pentru campionatul nostru. Șumi este un antrenor cu experiență, valoare, a câștigat campioante cupe, cu siguranță este un plus.

Sunt convins că va face treabă bună la CFR. Nu mă bucur că s-a dus acolo pentru că este un adversar cu care ne vom bate pentru play-off”, a concluzionat Andone.

Robert Moldoveanu: „Am luptat ca niște supereroi”

Titularizat de Bogdan Andone, Robert Moldoveanu a vorbit și el despre victoria muncită a piteștenilor.

„O victorie incredibilă! În această seară am luptat ca niște supereroi. Suntem bucuroși și mândri de ceea ce am reușit”, a declarat Robert Moldoveanu.

Întrebat dacă FC Argeș își propune și în acest sezon calificarea în play-off, atacantul alb-violeților a afirmat:

„Luăm fiecare meci în parte, vrem să muncim, să dăm totul, iar la final vom vedea ce va fi”.

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