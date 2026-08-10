„E un mare talent!” VIDEO. Coleg cu Lewandowski, un jucător  eligibil pentru naționala României a scris istorie în SUA
Robert Lewandowski și Robert Turdean (Foto: Instagram @ Chicago Fire)
Campionate

„E un mare talent!” VIDEO. Coleg cu Lewandowski, un jucător eligibil pentru naționala României a scris istorie în SUA

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 10.08.2026, ora 12:42
alt-text Actualizat: 10.08.2026, ora 12:42
  • Robert Turdean a intrat în istoria clubului Chicago Fire.
  • Fotbalistul de origine română a jucat alături de Robert Lewandowski (37 de ani) în meciul cu Santos Laguna din Leagues Cup, scor 3-1.
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Născut în Niles (Illinois), Robert Turdean a jucat de 12 ori pentru reprezentativa U15 a Statelor Unite, însă este eligibil și pentru naționala României.

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Robert Turdean, cel mai tânăr debutant din istoria clubului Chicago Fire

Robert Turdean, mijlocaș ajuns în 2021 în academia celor de la Chicago Fire, a devenit cel mai tânăr jucător din istoria clubului care a fost titular și a evoluat într-un meci, scrie chicagofire.com.

Antrenorul Gregg Berhalter l-a trimis pe teren încă din primul minut al partidei cu Santos Laguna. Din echipa de start a grupării americane a făcut parte și Robert Lewandowski, atacant care a petrecut 4 sezoane la Barcelona.

Echipa din Mexic a deschis scorul prin Bullaude ('20), însă Chicago Fire a revenit pe final și s-a impus grație golurilor marcate de Zinckernagel ('72), Lod ('90) și Lewandowski ('90+3).

16 ani și 207 zile
este vârsta la care Robert Turdean a debutat în tricoul echipei Chicago Fire. Precedentul record era deținut de Craig Copano (16 ani și 301 zile), care pe 4 mai 2022 juca într-un meci cu DC United din MLS

Site-ul MLS notează despre prestația lui Turdean: „A jucat toate cele 45 de minute și, deși se antrenează regulat cu echipa principală de doar câteva săptămâni, nu a părut deloc în plus

A creat două ocazii, a fost în mare parte eficient cu mingea și a combinat bine cu jucători precum Anton Salétros și Maren Haile-Selassie la centrul terenului”.

Robert Turdean: „Cred că Lewandowski mă poate ajuta mult”

Imediat după meci, Turdean a declarat: „Este un moment important pentru mine și familia mea. Mereu am așteptat acest moment. Este un mic pas din multe altele care urmează și sunt foarte mândru că am debutat pentru clubul unde am crescut.

La început, ritmul a fost puțin cam rapid, dar după câteva atingeri de minge, m-am obișnuit. După aceea, totul a decurs fără probleme și am intrat în ritmul jocului.

La început a fost vorba de atingeri ușoare, pentru a-mi crește încrederea, iar apoi am putut face mai multe. Cred că asta m-a ajutat pe tot parcursul meciului.

Lewandowski știe foarte multe despre acest joc și cred că mă poate ajuta mult”.

Antrenorul Gregg Berhalter a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Turdean.

„Cred că este o realizare cu adevărat importantă. E un puști de 16 ani, are o încredere imensă în propriile sale abilități și este genul de jucător care, atunci când îl introduci în echipa de start într-un meci ca acesta, nu se lasă intimidat. Nu se agită și se ridică la înălțimea așteptărilor.

Consider că s-a descurcat foarte bine. L-am schimbat doar pentru că am considerat că nu mai avea energie să reziste mult timp, dar a făcut o treabă excelentă și îl felicit”.

Îl văd în fiecare zi. Este un mare talent, un jucător cu multe calități. De aceea a primit șansa astăzi. Cred că s-a descurcat destul de bine. Nu e ușor să intri pe teren împotriva unei echipe mexicane, iar la 16 ani, este impresionant. Mă bucur foarte mult pentru el. Tocmai i-am spus să se bucure de moment Philip Zinckernagel, atacant Chicago Fire

Ce salariu are Robert Turdean la Chicago Fire

În ianuarie 2025, la doar câteva săptămâni după ce a împlinit 15 ani, Robert Turdean a semnat un contract de jucător „homegrown” (format în propria academie) garantat până în 2028, cu opțiuni pentru 2029-2030.

A fost al doilea ca valoare de acest gen din istoria MLS, fiind depășit doar de cel al lui Cavan Sullivan, care se va alătura echipei Manchester City când va împlini 18 ani.

În prezent, Turdean are un salariu anual de 157.927 de dolari, însă ar putea beneficia de o creștere substanțială dacă va reuși să joace regulat în prima echipă a clubului Chicago Fire, scrie as.com.

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