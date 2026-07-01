Stadionul de 37 mil. de euro, inundat! VIDEO. Atac dur la adresa Primăriei București, după „furtuna secolului”: „E jale ce e aici” +50 foto
Parcarea stadionului „Arcul de Triumf” a fost inundată
Superliga

Stadionul de 37 mil. de euro, inundat! VIDEO. Atac dur la adresa Primăriei București, după „furtuna secolului”: „E jale ce e aici”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 01.07.2026, ora 13:37
alt-text Actualizat: 01.07.2026, ora 13:52
  • Administratorul stadionului „Arcul de Triumf” a lansat un atac dur la adresa Primăriei București, după ce parcarea arenei a fost inundată în urma ploilor torențiale care au lovit Capitala noaptea trecută.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Mai multe străzi și clădiri au fost inundate, pompierii fiind chemați în mai multe zone pentru a elibera carosabilul de copacii doborâți, în urma furtunii fără precedent care a lovit Bucureștiul.

Circulația rutieră și transportul în comun au fost perturbate, iar circulația la metrou este întreruptă începând de miercuri dimineață pe Magistrala 1, stația Piața Victoriei 2 fiind inundată și închisă temporar. Metrorex nu a făcut o estimare pentru reluarea traficului.

Printre obiectivele afectate s-a numărat și stadionul „Arcul de Triumf”, arenă pe care Dinamo își dispută meciurile pe teren propriu.

El a construit din umbră RD Congo Omul care a bătut la uși, a convins familii și a adus acasă fotbaliști care voiau să joace pentru Anglia. Acum vor înfrunta Albionul
Citește și
El a construit din umbră RD Congo Omul care a bătut la uși, a convins familii și a adus acasă fotbaliști care voiau să joace pentru Anglia. Acum vor înfrunta Albionul
Citește mai mult
El a construit din umbră RD Congo Omul care a bătut la uși, a convins familii și a adus acasă fotbaliști care voiau să joace pentru Anglia. Acum vor înfrunta Albionul

VIDEO. Parcarea stadionului „Arcului de Triumf”, inundată. Atac dur la adresa Primăriei București

Pe pagina de Facebook a Complexului Sportiv Naţional „Arcul de Triumf” a fost publicat un videoclip cu parcarea stadionului inundată complet:

„Afară e jale. E pusă prelata, sunt puși saci de nisip tot trece peste. E jale ce aici”, se poate auzi pe fundal.

În descrierea postării, reprezentanții complexului sportiv au lansat și un atac dur la adresa Primăriei București.

„În timp ce Primăria Capitalei își numără victoriile de PR, Bucureștiul se umple de apă. La propriu. Azi-noapte, după o nouă ploaie torențială, parcarea subterană a Complexului Sportiv Național «Arcul de Triumf» s-a inundat din nou.

Nu contestă nimeni că precipitațiile au fost abundente. Fenomenele meteo extreme există și trebuie tratate cu seriozitate. Tocmai de aceea administrația unei capitale europene are obligația să pregătească infrastructura pentru astfel de situații, nu doar să constate efectele după ce acestea produc pagube.

Ieri (n.r. - luni), agenda publică a Primăriei Municipiului București era dominată de postări despre regulamentul privind graffitti și de întâlniri protocolare.

Astăzi, realitatea din teren este cu totul alta: canalizări care nu fac față, infrastructură vulnerabilă și servicii publice care cedează la fiecare episod de ploaie puternică. Problema Bucureștiului nu este că există prea multe desene pe pereți.

Problema Bucureștiului este că oamenii rămân fără apă caldă și căldură luni întregi, că infrastructura de utilități este depășită, că rețelele de canalizare nu sunt întreținute la nivelul pe care îl impune un oraș de peste două milioane de locuitori și că, la fiecare furtună serioasă, apar aceleași imagini.

Rețelele publice de canalizare și evacuare a apelor pluviale reprezintă responsabilitatea autorităților și a operatorilor care le administrează. Cetățenii plătesc taxe și tarife tocmai pentru ca aceste servicii să funcționeze atunci când este cel mai mare nevoie de ele.

Administrația nu se măsoară în numărul de postări pe Facebook și nici în comunicate triumfaliste.

Administrația se măsoară în canalizări care funcționează, în infrastructură întreținută și în capacitatea de a preveni astfel de situații, nu doar de a le explica după ce produc pagube.

Bucureștiul are nevoie de mai puțin PR și mai multă administrație”, se arată în mesajul transmis pe pagina de Facebook Complexul Sportiv Național „Arcul de Triumf”.

37 milioane de euro
a costat construcția arenei de de 8.200 de locuri

FOTO. Dinamo - FCSB 1-2, finala barajului pentru Conference League, ultimul meci disputat pe „Arcul de Triumf”

Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg
Dinamo - FCSB Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg

Galerie foto (50 imagini)

Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Dinamo - FCSB FOTO Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg
+50 Foto
labels.photo-gallery

Dinamo începe noul sezon din Liga 1 pe „Arc”

Dinamo își dorea ca începând cu sezonul 2026-2027 să joace cât mai multe meciuri pe Arena Națională.

Din nefericire pentru „câini”, cel mai mare stadion al țării este blocat pentru fotbal cel puțin în luna iulie, astfel, roș-albii vor fi nevoiți să-și dispute meciurile de pe teren propriu tot pe „Arcul de Triumf”.

Primul dintre ele este programat în weekend-ul 25-26 iulie, când echipa antrenată de Nuno Campos va întâlni campioana U Craiova.

Citește și

Olaru, spectacol la debut FOTO+VIDEO.   A impresionat la primul meci pentru Union Saint-Gilloise. Urmează meciul cu FCSB
Stranieri
10:15
Olaru, spectacol la debut FOTO+VIDEO. A impresionat la primul meci pentru Union Saint-Gilloise. Urmează meciul cu FCSB
Citește mai mult
Olaru, spectacol la debut FOTO+VIDEO.   A impresionat la primul meci pentru Union Saint-Gilloise. Urmează meciul cu FCSB
„Te iubesc” și „Love you” Președintele unui club din România, acuzat de o junioară de hărțuire sexuală. Cazul e în atenția organelor penale și a FRF
Special
09:10
„Te iubesc” și „Love you” Președintele unui club din România, acuzat de o junioară de hărțuire sexuală. Cazul e în atenția organelor penale și a FRF
Citește mai mult
„Te iubesc” și „Love you” Președintele unui club din România, acuzat de o junioară de hărțuire sexuală. Cazul e în atenția organelor penale și a FRF

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Care este miza scandalului dintre Călin Georgescu și Anca Alexandrescu
Care este miza scandalului dintre Călin Georgescu și Anca Alexandrescu
Care este miza scandalului dintre Călin Georgescu și Anca Alexandrescu
dinamo stadionul arcul de triumf primaria bucuresti inundatii
Știrile zilei din sport
„Ce ai făcut ca să ajungi aici?!” Clubul a fost nevoit să închidă comentariile după prezentarea noii fizioterapeute. Val de sexism și obscenități
Campionate
10:30
„Ce ai făcut ca să ajungi aici?!” Clubul a fost nevoit să închidă comentariile după prezentarea noii fizioterapeute. Val de sexism și obscenități
Citește mai mult
„Ce ai făcut ca să ajungi aici?!” Clubul a fost nevoit să închidă comentariile după prezentarea noii fizioterapeute. Val de sexism și obscenități
Naționala Angliei, exemplu pro-imigranți Atac la discursul extremei dreapta din Marea Britanie. Cum ar arăta reprezentativa lui Tuchel fără imigranți
Campionatul Mondial
12:06
Naționala Angliei, exemplu pro-imigranți Atac la discursul extremei dreapta din Marea Britanie. Cum ar arăta reprezentativa lui Tuchel fără imigranți
Citește mai mult
Naționala Angliei, exemplu pro-imigranți Atac la discursul extremei dreapta din Marea Britanie. Cum ar arăta reprezentativa lui Tuchel fără imigranți
Teodorescu se apără Președintele acuzat de o junioară de hărțuire sexuală vine cu propria versiune: „Oferta a fost refuzată categoric”
Special
09:45
Teodorescu se apără Președintele acuzat de o junioară de hărțuire sexuală vine cu propria versiune: „Oferta a fost refuzată categoric”
Citește mai mult
Teodorescu se apără Președintele acuzat de o junioară de hărțuire sexuală vine cu propria versiune: „Oferta a fost refuzată categoric”
Tragedie după eliminarea de la CM 2026 Reacția șocată a selecționerului, după ce ofițerul de presă  a anunțat subit moartea tatălui său
Campionatul Mondial
09:59
Tragedie după eliminarea de la CM 2026 Reacția șocată a selecționerului, după ce ofițerul de presă a anunțat subit moartea tatălui său
Citește mai mult
Tragedie după eliminarea de la CM 2026 Reacția șocată a selecționerului, după ce ofițerul de presă  a anunțat subit moartea tatălui său
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:23
Proces pentru marca istorică Dinamo Clubul din Liga 1 a explicat pentru GOLAZO.ro care este adevărata miză
Proces pentru marca istorică Dinamo Clubul din Liga 1 a explicat pentru GOLAZO.ro care este adevărata miză
15:55
Harry Kane vrea să cucerească tot Englezul atacă recordul istoric stabilit de Lionel Messi: „Dați-i Balonul de Aur!”
Harry Kane vrea să cucerească tot Englezul atacă recordul istoric stabilit de Lionel Messi: „Dați-i Balonul de Aur!”
16:06
„Franța e noua Brazilie” Marea favorită la titlul mondial, comparată cu Selecao 2002 » Mbappe, Olise, Dembele. Toți pot lua Balonul de Aur
„Franța e noua Brazilie” Marea favorită la titlul mondial, comparată cu Selecao 2002 » Mbappe, Olise, Dembele. Toți pot lua Balonul de Aur
14:49
Nici Messi n-a scăpat de control pe aeroport! FOTO-VIDEO. Motivul caraghios pentru care căpitanul Argentinei a râs în hohote
Nici Messi n-a scăpat de control pe aeroport! FOTO-VIDEO. Motivul caraghios pentru care căpitanul Argentinei a râs în hohote
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul
Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, stand-up comedy

Dan Udrea: Comentatorii Mondialului, <span>stand-up</span> comedy
Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii

Cristian Geambașu: Înfricoșătorii
46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?

Radu Naum: 46.39 sau 1.41.59?
VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: VAR-ul e bun, tot oamenii sunt problema!

Dan Udrea: <span>VAR-ul</span> e bun, tot oamenii sunt problema!
Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul

Silviu Tudor Samuilă: Nagelsmann și marketingul
Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării

Theodor Jumătate: Brazilia lui „jogo bonito” a dispărut. E Brazilia disperării
David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline

Cristian Geambașu: David pe Șapte Coline
Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!

Dan Udrea: Africa a mai închis din gura mare a Europei!
Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?

Theodor Jumătate: Provocarea lui Dembele: cine vrea Balonul meu de Aur?
Milionari pe drumuri

Cristian Geambașu: Milionari pe drumuri

Cristian Geambașu: Milionari pe drumuri
Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!
O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc

Cristian Geambașu: O victorie a lui Boc
Convertirea la Messianism

Convertirea la Messianism

: Convertirea la Messianism
Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar

Cristian Geambașu: Această Brazilie, acest Neymar
Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii

Theodor Jumătate: Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii

Theodor Jumătate: Ridicolul domn Infantino și minciuna cu jucătorii
Pauză de hidratare

Cristian Geambașu: Pauză de hidratare

Cristian Geambașu: Pauză de hidratare
Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego
Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum <span>nu-l</span> mai vreți plecat pe Ronaldo?
Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: <span>Nu-l</span> mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul
Top stiri
Mondialul urii Rasismul a explodat în mediul online la CM 2026 » Cifrele sunt îngrijorătoare
Campionatul Mondial
09:22
Mondialul urii Rasismul a explodat în mediul online la CM 2026 » Cifrele sunt îngrijorătoare
Citește mai mult
Mondialul urii Rasismul a explodat în mediul online la CM 2026 » Cifrele sunt îngrijorătoare
Revenire uluitoare Senegal avea 2-0 în minutul 86, dar Belgia a trimis-o acasă! SUA a învins Bosnia în inferioritate numerică
Campionatul Mondial
08:09
Revenire uluitoare Senegal avea 2-0 în minutul 86, dar Belgia a trimis-o acasă! SUA a învins Bosnia în inferioritate numerică
Citește mai mult
Revenire uluitoare Senegal avea 2-0 în minutul 86, dar Belgia a trimis-o acasă! SUA a învins Bosnia în inferioritate numerică
„Vorbește aiurea”  Gigi Becali anunț despre viitorul lui Târnovanu la FCSB: „Nu vă mai luați după el! Ce, suntem pe câmp aici?”
Superliga
01.07
„Vorbește aiurea” Gigi Becali anunț despre viitorul lui Târnovanu la FCSB: „Nu vă mai luați după el! Ce, suntem pe câmp aici?”
Citește mai mult
„Vorbește aiurea”  Gigi Becali anunț despre viitorul lui Târnovanu la FCSB: „Nu vă mai luați după el! Ce, suntem pe câmp aici?”
Ce e "Orașul Burete", pe care primarul Ciucu ne-a trimis să-l investigăm pe Google. E promisiunea transformării, astfel încât Bucureștiul să nu se mai inunde nonstop
B365
01.07
Ce e "Orașul Burete", pe care primarul Ciucu ne-a trimis să-l investigăm pe Google. E promisiunea transformării, astfel încât Bucureștiul să nu se mai inunde nonstop
Citește mai mult
Ce e "Orașul Burete", pe care primarul Ciucu ne-a trimis să-l investigăm pe Google. E promisiunea transformării, astfel încât Bucureștiul să nu se mai inunde nonstop

Echipe/Competiții

fcsb 32 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 19 rapid 20 Universitatea Craiova 15 petrolul ploiesti Poli Iasi 1 uta arad 4 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share