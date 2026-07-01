Stadionul de 37 mil. de euro, inundat! VIDEO. Atac dur la adresa Primăriei București, după „furtuna secolului”: „E jale ce e aici”

Administratorul stadionului „Arcul de Triumf” a lansat un atac dur la adresa Primăriei București, după ce parcarea arenei a fost inundată în urma ploilor torențiale care au lovit Capitala noaptea trecută.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Mai multe străzi și clădiri au fost inundate, pompierii fiind chemați în mai multe zone pentru a elibera carosabilul de copacii doborâți, în urma furtunii fără precedent care a lovit Bucureștiul.

Circulația rutieră și transportul în comun au fost perturbate, iar circulația la metrou este întreruptă începând de miercuri dimineață pe Magistrala 1, stația Piața Victoriei 2 fiind inundată și închisă temporar. Metrorex nu a făcut o estimare pentru reluarea traficului.

Printre obiectivele afectate s-a numărat și stadionul „Arcul de Triumf”, arenă pe care Dinamo își dispută meciurile pe teren propriu.

VIDEO. Parcarea stadionului „Arcului de Triumf”, inundată. Atac dur la adresa Primăriei București

Pe pagina de Facebook a Complexului Sportiv Naţional „Arcul de Triumf” a fost publicat un videoclip cu parcarea stadionului inundată complet:

„Afară e jale. E pusă prelata, sunt puși saci de nisip tot trece peste. E jale ce aici”, se poate auzi pe fundal.

În descrierea postării, reprezentanții complexului sportiv au lansat și un atac dur la adresa Primăriei București.

„În timp ce Primăria Capitalei își numără victoriile de PR, Bucureștiul se umple de apă. La propriu. Azi-noapte, după o nouă ploaie torențială, parcarea subterană a Complexului Sportiv Național «Arcul de Triumf» s-a inundat din nou.

Nu contestă nimeni că precipitațiile au fost abundente. Fenomenele meteo extreme există și trebuie tratate cu seriozitate. Tocmai de aceea administrația unei capitale europene are obligația să pregătească infrastructura pentru astfel de situații, nu doar să constate efectele după ce acestea produc pagube.

Ieri (n.r. - luni), agenda publică a Primăriei Municipiului București era dominată de postări despre regulamentul privind graffitti și de întâlniri protocolare.

Astăzi, realitatea din teren este cu totul alta: canalizări care nu fac față, infrastructură vulnerabilă și servicii publice care cedează la fiecare episod de ploaie puternică. Problema Bucureștiului nu este că există prea multe desene pe pereți.

Problema Bucureștiului este că oamenii rămân fără apă caldă și căldură luni întregi, că infrastructura de utilități este depășită, că rețelele de canalizare nu sunt întreținute la nivelul pe care îl impune un oraș de peste două milioane de locuitori și că, la fiecare furtună serioasă, apar aceleași imagini.

Rețelele publice de canalizare și evacuare a apelor pluviale reprezintă responsabilitatea autorităților și a operatorilor care le administrează. Cetățenii plătesc taxe și tarife tocmai pentru ca aceste servicii să funcționeze atunci când este cel mai mare nevoie de ele.

Administrația nu se măsoară în numărul de postări pe Facebook și nici în comunicate triumfaliste.

Administrația se măsoară în canalizări care funcționează, în infrastructură întreținută și în capacitatea de a preveni astfel de situații, nu doar de a le explica după ce produc pagube.

Bucureștiul are nevoie de mai puțin PR și mai multă administrație”, se arată în mesajul transmis pe pagina de Facebook Complexul Sportiv Național „Arcul de Triumf”.

37 milioane de euro a costat construcția arenei de de 8.200 de locuri

FOTO. Dinamo - FCSB 1-2 , finala barajului pentru Conference League, ultimul meci disputat pe „Arcul de Triumf”

Dinamo începe noul sezon din Liga 1 pe „Arc”

Dinamo își dorea ca începând cu sezonul 2026-2027 să joace cât mai multe meciuri pe Arena Națională.

Din nefericire pentru „câini”, cel mai mare stadion al țării este blocat pentru fotbal cel puțin în luna iulie, astfel, roș-albii vor fi nevoiți să-și dispute meciurile de pe teren propriu tot pe „Arcul de Triumf”.

Primul dintre ele este programat în weekend-ul 25-26 iulie, când echipa antrenată de Nuno Campos va întâlni campioana U Craiova.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport