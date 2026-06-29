El este noul atacant de la Dinamo  Vârful ales de „câini” joacă în Norvegia și a fost botezat de legendarul Freddie Ljungberg
Oliver Hintsa FOTO: IMAGO / Montaj GOLAZO.ro
Superliga

El este noul atacant de la Dinamo Vârful ales de „câini” joacă în Norvegia și a fost botezat de legendarul Freddie Ljungberg

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 29.06.2026, ora 13:12
alt-text Actualizat: 29.06.2026, ora 13:44
  • Dinamo București l-a transferat pe Oliver Hintsa (25 de ani), un atacant din Eritreea care joacă la Sogndal, în eșalonul secund al Norvegiei.
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După un început timid în ceea ce privește achizițiile, Dinamo începe să facă mutări pe piața transferurilor. După ce i-au prezentat pe Ștefan Opriș și Martin Pascual, „câinii” au oficializat încă o mutare.

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Oliver Hintsa a semnat cu Dinamo

Dinamo București a ajuns la un acord pentru transferul lui Oliver Hintsa, atacant din Eritreea care a fost format și a jucat în Suedia și Norvegia.

Hintsa a ajuns în cantonamentul „câinilor” duminică seara, iar astăzi (n.r. - luni, 29 iunie) a semnat contractul cu gruparea din Ștefan cel Mare.

„Bine ai venit, Oliver Hintsa!

Ne bucurăm să anunțăm transferul noului nostru atacant, Oliver Hintsa. Clubul a ajuns la un acord de transfer cu formația norvegiană Sogndal.

Format în fotbalul suedez la Halmstads BK, a evoluat de-a lungul carierei la formațiile Tvååkers IF, Falkenbergs FF și Sogndal.

În cele 75 de meciuri evoluate pentru formația norvegiană a marcat un total de 26 de goluri și a oferit un număr de 14 pase decisive.

Înțelegerea dintre Dinamo și Oliver Hintsa se întinde pe o perioadă de două sezoane până la 30.06.2028 cu opțiune de prelungire din partea clubului pe încă un sezon.

Îi dorim mult succes lui Oliver în tricoul echipei noastre și cât mai multe realizări în alb-roșu!”, se arată în mesajul publicat de Dinamo pe Facebook.

450.000 de euro
este cota lui Oliver Hintsa, potrivit Transfermarkt

Cine este Oliver Hintsa, noul atacant de la Dinamo

Născut în Suedia, Hintsa a început fotbalul în academia celor de la Halmstad.

El a făcut parte și din lotul primei echipe, începând cu anul 2019, dar nu a reușit să joace niciun meci, fiind împrumutat la Tvaaker, grupare din eșaloanele inferioare, acolo unde a jucat 20 de meciuri și a marcat 8 goluri.

Ulterior, Hintsa a ajuns la Falkenberg, acolo unde a jucat timp de doi ani, între 2021 și 2023, perioadă în care a evoluat în 94 de partide, a marcat 24 de goluri și a oferit 9 pase decisive.

După despărțirea de Falkenberg, atacantul care joacă pentru naționala Eritreei a ajuns la Sogndal, în al doilea eșalon norvegian, unde a jucat 75 de meciuri până în momentul de față, a marcat 26 de goluri și și-a ajutat coechipierii cu 14 pase decisive.

2 meciuri
a disputat Oliver Hintsa pentru echipa națională a Eritreei

Potrivit presei din Suedia, nașul său de botez este legendarul jucător suedez Freddie Ljungberg, care a făcut istorie la Arsenal, cu care a câștigat două titluri, trei Cupe ale Angliei și o Supercupă a Angliei.

Freddie Ljungberg într-un duel cu Adrian Mutu în timpul meciului Juventus - Arsenal, scor 0-0, din grupele Ligii Campionilor, sezonul 2005/06 Freddie Ljungberg într-un duel cu Adrian Mutu în timpul meciului Juventus - Arsenal, scor 0-0, din grupele Ligii Campionilor, sezonul 2005/06
Freddie Ljungberg într-un duel cu Adrian Mutu în timpul meciului Juventus - Arsenal, scor 0-0, din grupele Ligii Campionilor, sezonul 2005/06

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