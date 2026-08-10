Anunțul galeriei de la FCSB Întâlnire de gradul zero: fanii au setat obiectivele obligatorii ale echipei +44 foto
După ce au protestat la meciul FCBS - Farul 2-2, membrii galeriei roș-albaștrilor au decis să revină lângă echipă.
Superliga

Anunțul galeriei de la FCSB Întâlnire de gradul zero: fanii au setat obiectivele obligatorii ale echipei

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 10.08.2026, ora 17:44
alt-text Actualizat: 10.08.2026, ora 18:00
  • După ce au protestat la meciul FCBS - Farul 2-2, membrii galeriei roș-albaștrilor au decis să revină lângă echipă.
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Totul a venit în urma unui dialog cu conducerea clubului. Fanii au setat și obiectivele pe care le vor în acest sezon de la echipă după eliminare din Europa: câștigarea campionatului și a Cupei României.

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„Sunt standardele pe care istoria, valoarea și suporterii acestui club le impun”

Hotărârea a fost comunicată pe pagina de Facebook a Peluzei Nord 1995:

„Reprezentanții Peluzei Nord au avut o întâlnire cu conducerea clubului, în care am prezentat direct nemulțumirile și cerințele suporterilor, precum și lucrurile despre care considerăm că trebuie schimbate urgent.

Mesajul nostru a fost clar, am găsit deschidere și disponibilitate pentru dialog, iar conducerea, staff-ul și jucătorii au înțeles că situația actuală nu mai poate continua.

Considerăm că semnalul de alarmă a fost auzit și, din acest motiv, Peluza Nord oprește pentru moment protestul și revine acolo unde îi este locul, alături de echipă și de clubul nostru.

Dar dialogul nu rezolvă problemele, iar faptul că am fost ascultați nu înseamnă că pretențiile noastre au dispărut. Dimpotrivă.

De acum așteptăm fapte, atitudine și rezultate, iar orice abatere de la lucrurile discutate și asumate va fi taxată.

Pentru acest sezon, lucrurile trebuie să fie foarte clare: câștigarea campionatului și a Cupei României sunt obligatorii.

Nu obiective frumoase pe hârtie, nu promisiuni și nu „vom vedea la final”. Sunt standardele pe care istoria, valoarea și suporterii acestui club le impun.

Peluza Nord”.

Au protestat la meciul de pe „Arcul de Triumf”

FCSB - Farul, înainte de meci. FOTO GOLAZO (6).jpeg
FCSB - Farul, înainte de meci. FOTO GOLAZO (6).jpeg

Galerie foto (44 imagini)

FCSB - Farul, înainte de meci. FOTO GOLAZO.ro FCSB - Farul, înainte de meci. FOTO GOLAZO.ro FCSB - Farul, înainte de meci. FOTO GOLAZO.ro FCSB - Farul, înainte de meci. FOTO GOLAZO.ro FCSB - Farul, înainte de meci. FOTO GOLAZO.ro
+44 Foto
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La meciul cu Farul, din etapa #3, Peluza Nord a ales să nu fie prezentă în tribune, într-un gest de protest față de rezultatele echipei din ultimul an. Decizia ultrașilor vine după eliminarea prematură din cupele europene și un sezon considerat dezastruos de suporteri.

În locul prezenței obișnuite din peluză, suporterii au afișat un banner întins pe toată peluza, cu mesajul: „Astăzi ne ridicăm la nivelul vostru!”.

Ironia a fost îndreptată către jucători și către evoluțiile slabe ale echipei din ultimul an și reprezintă unul dintre cele mai dure mesaje transmise de galerie în ultima perioadă propriilor jucători.

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