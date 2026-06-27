Dinamo, eșec în Polonia FOTO+VIDEO. Elevii lui Nuno Campos, învinși în al doilea amical al verii! Duțu și Epassy, moment jenant +13 foto
Dinamo, înfrângere în amicalul cu Motor Lublin (FOTO: Facebook @ Dinamo București)
Superliga

Dinamo, eșec în Polonia FOTO+VIDEO. Elevii lui Nuno Campos, învinși în al doilea amical al verii! Duțu și Epassy, moment jenant

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 27.06.2026, ora 19:45
alt-text Actualizat: 27.06.2026, ora 20:40
  • Dinamo a pierdut al doilea amical al verii, 1-3 cu Motor Lublin, locul 12 în sezonul trecut al primei ligi din Polonia.
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În primul test sub comanda lui Nuno Campos (51 de ani), „câinii” câștigaseră cu 2-1 împotriva echipei Gornik Leczna.

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Dinamo, înfrângere în al doilea amical al verii, 1-3 cu Motor Lublin

Dinamo, care a evoluat într-un echipament inedit, tricouri roșii și șort galben, a început excelent partida și a deschis scorul în minutul 25.

Sivis a centrat de pe partea dreaptă, iar Alex Pop a trimis mingea în poartă cu o lovitură de cap, din apropierea careului de 6 metri.

Avantajul roș-albilor a durat doar trei minute. Presat de un adversar în flanc, Matteo Duțu a trimis o pasă dificilă spre Epassy.

Portarul camerunez a încercat să preia, dar balonul a sărit în fața acestuia, i-a trecut pe sub picior și a intrat în plasă. S-a intrat cu 1-1 la vestiare.

Matteo Duțu, autogol în amicalul dintre Dinamo și Motor Lublin (FOTO: captură YouTube - Motor Lublin)
Matteo Duțu, autogol în amicalul dintre Dinamo și Motor Lublin (FOTO: captură YouTube - Motor Lublin)

Galerie foto (13 imagini)

Matteo Duțu, autogol în amicalul dintre Dinamo și Motor Lublin (FOTO: captură YouTube - Motor Lublin) Matteo Duțu, autogol în amicalul dintre Dinamo și Motor Lublin (FOTO: captură YouTube - Motor Lublin) Matteo Duțu, autogol în amicalul dintre Dinamo și Motor Lublin (FOTO: captură YouTube - Motor Lublin) Matteo Duțu, autogol în amicalul dintre Dinamo și Motor Lublin (FOTO: captură YouTube - Motor Lublin) Matteo Duțu, autogol în amicalul dintre Dinamo și Motor Lublin (FOTO: captură YouTube - Motor Lublin)
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Nuno Campos a efectuat mai multe modificări după pauză. Printre cei introduși s-a numărat și Alberto Soro, cel care nu mai evoluase din luna mai, după accidentarea suferită în meciul cu U Craiova (1-2).

Polonezii au preluat conducerea în minutul 66. Fabio Ronaldo a primit o minge la marginea careului, a pătruns nestingherit și a marcat cu un șut la colțul lung.

Scorul final a fost stabilit în minutul 77 de Filip Luberecki, după o acțiune construită de același Fabio Ronaldo.

Partida a fost oprită de mai multe ori pentru pauze de hidratare, deoarece termometrele indicau peste 30 de grade Celsius la Kielce.

Scenele au fost asemănătoare cu cele de la Campionatul Mondial, fără a fi însă stabilită vreo regulă în acest sens.

Echipamentul lui Dinamo în amicalul cu Motor Liublin (FOTO: captură YouTube - Motor Lublin) Echipamentul lui Dinamo în amicalul cu Motor Liublin (FOTO: captură YouTube - Motor Lublin)
Echipamentul lui Dinamo în amicalul cu Motor Liublin (FOTO: captură YouTube - Motor Lublin)

Echipa de start folosită de Nuno Campos:

  • Epassy - Sivis, Stoinov, Duțu, R. Radu - Cr. Mihai, Mărginean, Cîrjan, Armstrong - Tarbă, Pop

Pentru Dinamo urmează ultimul test din Polonia. „Câinii” vor întâlni Omonia Nicosia, într-un meci programat pe 1 iulie.

Lotul lui Dinamo în cantonamentul din Polonia:

  • Portari: Devis Epassy, Alexandru Roșca, Costin Ungureanu, Alaa Bellaarouch, Martin Pascual
  • Fundași: Maxime Sivis, David Irimia, Matteo Duțu, Mihnea Toader, Nikita Stoinov, Luca Fudulache, Raul Opruț, Răzvan Radu
  • Mijlocași: Andrei Mărginean, Godwin Udosen, Cristian Licsandru, Alberto Soro, Cătălin Cîrjan, Cristian Mihai, Casian Soare, Alexandru Irimia
  • Atacanți: Danny Armstrong, Adrian Mazilu, Alexandru Musi, Mamoudou Karamoko, Ianis Tarbă, Ianis Doană, Peter Belive, Alexandru Pop, Raul Rotund, Vadym Kyrychenko
  • Staff-ul lui Dinamo: Nuno Campos (antrenor principal), Gonzalo Cruz (antrenor secund), Joao Bogao (antrenor secund), Adrian Marcu (antrenor secund), Brian Van Der Steen (preparator fizic), Mădălin Udrea (preparator fizic), Filipe Peralta (antrenor de portari), Andrei Bendeac (analist video), Iulian Militaru (analist video), Cosmin Mihalescu (director sportiv), Dan Tănase (medic), Javier Rodriguez (nutriționist), Rodrigo Evangelisti (fizioterapeut), Dumitru Bzovii (kinetoterapeut), Bogdan Ionescu (maseur), Emilian Stanciu (magazioner), Bogdan Alecu (ofițer de presă), Andrei Miron (fotograf), Sabin Ghiță (team manager)

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