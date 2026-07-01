De ce Mbappe e supranumit „Dictatorul” FOTO: Meme-ul fenomen care a cucerit internetul la Mondial și îl are în prim-plan pe starul Franței +17 foto
Campionatul Mondial

De ce Mbappe e supranumit „Dictatorul” FOTO: Meme-ul fenomen care a cucerit internetul la Mondial și îl are în prim-plan pe starul Franței

alt-text Publicat: 01.07.2026, ora 11:34
  • În ultimii ani, Kylian Mbappe (27 de ani) a fost supranumit în mediul online „Dictatorul”.
  • Această poreclă s-a născut dintr-o serie de episoade controversate care au alimentat percepția că influența lui Mbappe depășește cu mult terenul de joc.
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Deși termenul este folosit în principal sub formă de meme și ironie de către microbiști, el are la bază o serie de episoade controversate care au lăsat impresia că starul francez exercită o influență neobișnuit de mare asupra cluburilor și vestiarelor din care face parte.

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De ce Kylian Mbappe e supranumit „Dictatorul”

Imaginea de „dictator” a fost răspândită de pe Reddit, TikTok și X.

Fenomenul „Mbappe Dictator” a explodat la Mondial
Fenomenul „Mbappe Dictator” a explodat la Mondial

Galerie foto (17 imagini)

Fenomenul „Mbappe Dictator” a explodat la Mondial Fenomenul „Mbappe Dictator” a explodat la Mondial Fenomenul „Mbappe Dictator” a explodat la Mondial Fenomenul „Mbappe Dictator” a explodat la Mondial Fenomenul „Mbappe Dictator” a explodat la Mondial
+17 Foto
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Meme-urile îl prezintă pe Mbappe drept un lider autoritar care decide soarta antrenorilor, a colegilor de echipă și chiar a conducerii cluburilor. Fenomenul a explodat în 2026, însă rădăcinile sale datează din 2024.

În 2024, influencerul algeriano-francez Mohammed Henni a fost dat în judecată de Kylian Mbappe pentru că a folosit numele jucătorului fără consimțământul acestuia în scopuri comerciale.

Un kebab din meniul lui Henni, denumit „Klüb”, era descris ca având o „chiflă la fel de rotundă ca și craniul lui Mbappe”.

După acțiunea în instanță a starului de la Real Madrid, Henni a reacționat ironic, spunând că Mbappe se comportă ca un dictator.

Expresia a fost preluată rapid pe rețelele sociale și a dat startul meme-ului „Dictator Mbappe”.

În perioada petrecută de francez la PSG (2017-2024), s-a scris adesea în presa internațională că atacantul controla deciziile clubului.

În 2022, când și-a prelungit contractul, presa franceză a scris pe larg despre influența uriașă pe care Mbappe ar fi dobândit-o în proiectul sportiv al clubului.

Ulterior au apărut numeroase zvonuri potrivit cărora avea un cuvânt greu de spus în privința transferurilor, a relațiilor din vestiar și chiar a alegerii antrenorilor.

Deși multe dintre aceste afirmații nu au fost demonstrate, percepția publică a rămas aceea că PSG îi acordase un statut fără precedent unui jucător.

Controversele recente de la Real Madrid

Odată ajuns la Real Madrid, meme-ul „Dictator Mbappe” a revenit în actualitate. Unul dintre cele mai discutate momente a fost acela când Xabi Alonso, antrenor la Real Madrid la acel moment, le-a cerut jucătorilor să rămână pe teren după ce au pierdut în fața Barcelonei, în Supercupa Spaniei (scor 2-3), în semn de respect, însă Kylian le-a ordonat să iasă și toți s-au supus.

La scurt timp după meci, Real Madrid și Xabi Alonso au pus capăt colaborării.

Pe rețelele sociale au circulat numeroase teorii potrivit cărora francezul ar avea un rol decisiv în deciziile clubului madrilen.

Totuși, ca și în cazul PSG, nu există dovezi credibile care să confirme aceste acuzații, iar multe dintre videoclipurile devenite virale sunt prezentate explicit ca satire sau editări umoristice.

Astăzi, „Dictator Mbappe” este un adevărat fenomen, fiind unul dintre cele mai populare meme din fotbal.

Videoclipurile îl prezintă pe francez în uniforme militare, în postura unor lideri autoritari sau dând ordine privind transferuri, concedieri și rezultate.

Popularitatea acestor glume a crescut atât de mult încât orice eveniment important din cariera lui Mbappe este imediat reinterpretat ironic.

„Dictatorul Mbappe”, fenomen la Mondial!

Fiecare turneu final are, pe lângă fazele spectaculoase din meciuri, și momente memorabile din afara lui. CM 2026 a fost acaparat în social media de ideea că Mbappe conduce, în secret lumea fotbalului și tocmai faptul că nu există dovezi îl face amuzant.

Fie că dă indicații despre cum trebuie curățat un teren acoperit de ploi abundente, fie că-și urmărește colegii la antrenament sau că-i cere unui arbitru, când e schimbat, să-i dea banderola unui coechipier, fanii nu se opresc din creat memeuri.

  • În timpul partidei dintre Franța și Norvegia (scor 1-4), din faza grupelor de la CM 2026, când Mbappe a fost schimbat, a fost surprins cerându-i arbitrului să-l ajute să-i înmâneze banderola de căpitan unui coechipier.
  • De ce a făcut asta, de fapt? Regulile la schimbare le acordă jucătorilor doar 10 secunde pentru a părăsi terenul, așa că, în loc să irosească acele secunde prețioase, Mbappe a apelat la „central” pentru ca banderola să ajungă la Tchouameni.

Aproape de fiecare dată când sunt postate noi glume, cineva avertizează: „Șterge asta înainte să o vadă Mbappe!”, iar asta dă naștere unor noi glume. Fanii nici nu mai au nevoie de motive.

Cel mai recent declanșator de glume a fost plecăciunea selecționerului Didier Deschamps în fața lui Kylian, în momentul schimbării din meciul cu Suedia (scor 3-0), în care Mbappe a marcat o „dublă”.

Fenomenul „Mbappe Dictator” a explodat la Mondial
Fenomenul „Mbappe Dictator” a explodat la Mondial

Galerie foto (17 imagini)

Fenomenul „Mbappe Dictator” a explodat la Mondial Fenomenul „Mbappe Dictator” a explodat la Mondial Fenomenul „Mbappe Dictator” a explodat la Mondial Fenomenul „Mbappe Dictator” a explodat la Mondial Fenomenul „Mbappe Dictator” a explodat la Mondial
+17 Foto
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