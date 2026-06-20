Dinamo a câștigat primul amical al verii, 2-1 cu Gornik Leczna, în cantonamentul din Polonia.

A fost și primul test pentru „câini” sub comanda lui Nuno Campos (51 de ani), noul antrenor.

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„Câinii” nu au avut la dispoziție toți jucătorii importanți la duelul cu formația din liga secundă poloneză, Mamoudou Karamoko, Raul Opruț, Alberto Soro sau George Pușcaș numărându-se printre absenți.

Dinamo, victorie în primul amical al verii

Dinamo a început mai bine și a deschis scorul în minutul 38. După o centrare în careul polonezilor, portarul lui Gornik Leczna a scăpat mingea în față, iar Alex Musi a profitat și a trimis în plasă.

La pauză, Nuno Campos a schimbat complet echipa, iar Dinamo a marcat din nou imediat după reluare.

În minutul 48, Adrian Mazilu a șutat periculos de la aproximativ 20 de metri, portarul a respins mingea în sus, iar Vadym Kyrychenko a urmărit faza și a împins balonul în plasă.

Polonezii au redus din diferență în minutul 84. Mingea a ajuns la Alexandru Roșca, iar portarul lui Dinamo a încercat să paseze scurt, însă a trimis direct în piciorul unui adversar. Jucătorul lui Gornik a profitat și a marcat pentru 2-1.

Echipa folosită de Dinamo în prima repriză:

Epassy - Sivis, Duțu, Stoinov, R. Radu - Armstrong, Udosen, Licsandru, Cîrjan - A. Pop, Musi

Echipa folosită de Dinamo în repriza a doua:

Roșca - D. Irimia, Fudulache, Toader, A. Irimia - Peter Believe, Casian Soare, Doană, Mazilu - Kyrychenko, Rotund

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