Karlo Muhar, 30 de ani, a oferit primele explicații după ce și-a reziliat unilateral contractul cu CFR Cluj.

Fotbalistul a insistat asupra faptului că rezilierea a fost făcută unilateral de el, după ce a acordat clubului mai multe șanse pentru a remedia situația.

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Mijlocașul croat spune că decizia a venit după ce clubul nu și-a respectat în mod repetat obligațiile financiare și afirmă că a încercat să găsească o soluție pentru a continua la formația din Gruia.

Karlo Muhar a plecat de la CFR: „ Mi-au cerut să rămân să joc până vor găsi o soluţie”

„Iubesc acest club şi am fost dezamăgit de ceea ce s-a întâmplat în ultimul timp. Era singura opţiune, pentru că nu au plătit nimic.

Le-am oferit varianta să plătească mai puţin. N-au vrut să accepte, spunându-mi că nu mai au bani. Mi-au cerut să rămân să joc până vor găsi o soluţie să facă rost de bani.

Am obosit cu toată această situaţie. Trebuie să mă gândesc la mine, am o familie, am decis să reziliez contractul.

Mi-am reziliat unilateral contractul cu CFR deoarece clubul nu şi-a respectat în mod repetat obligaţiile contractuale faţă de mine.

A fost decizia mea să reziliez contractul, nu decizia clubului de a renunţa la mine sau de a-mi rezilia contractul. Vreau să clarific acest lucru, deoarece am văzut informaţii diferite apărute în presă.

Le-am acordat celor de la club suficient timp şi suficiente oportunităţi pentru a rezolva situaţia, deoarece intenţia mea a fost să rămân la CFR. Din păcate, situaţia nu s-a rezolvat şi a trebuit să îmi protejez drepturile.

Am mult respect pentru club, pentru colegii mei şi pentru oamenii cu care am lucrat în perioada petrecută aici, aşa că nu vreau să creez niciun conflict şi nici să intru în mai multe detalii în acest moment”, a spus Muhar pentru primasport.ro.

Muhar la FCSB? Ce spune jucătorul

Muhar lasă astfel deschisă inclusiv posibilitatea unei reveniri în România, însă următoarea sa destinație nu este încă stabilită.

Numele lui Karlo Muhar a intrat în atenția celor de la FCSB. Gigi Becali a confirmat că fotbalistul reprezintă o variantă pentru campioana României și a explicat ce apreciază la acesta:

„O să vorbesc cu MM. Nu ştiu ce să zic. O să vorbesc cu MM şi vedem. Mie îmi place de el. E puternic la mijlocul terenului. Eu asta vreau acolo: putere, putere, putere”, a declarat Becali, conform fanatik.ro.

De partea cealaltă, Muhar nu a exclus o eventuală negociere cu FCSB, dar a precizat că nu a luat încă nicio decizie. Prioritatea sa imediată este să își analizeze opțiunile după despărțirea de CFR:

„Doar ce mi-am terminat contractul. Mă voi uita cu siguranţă la alte opţiuni. Nu ştiu acum, sincer. A trebuit să gestionez această situaţie. Trebuie să-mi iau o zi sau două să mă gândesc la toate şi voi vedea. Nu ştii niciodată.”

Sper ca CFR să-şi revină. Au avut mereu astfel de probleme şi, cumva, au reuşit să le gestioneze bine. Cluburile mari o scot cumva, de fiecare dată, la capăt Karlo Muhar

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