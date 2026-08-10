„Dinamo, o construcție aberantă la început” Un scriitor român spune că fotbalul e oglinda perfectă a epocii: „Dacă nici asta nu era o țară ocupată…”
Filip Florian fotografiat de fratele său, Mircea Struțeanu
Special

„Dinamo, o construcție aberantă la început” Un scriitor român spune că fotbalul e oglinda perfectă a epocii: „Dacă nici asta nu era o țară ocupată…”

alt-text Raluca Ion
alt-text Publicat: 10.08.2026, ora 13:07
alt-text Actualizat: 10.08.2026, ora 14:00
  • Filip Florian, unul dintre cei mai importanți scriitori români, vorbește despre legătura cu sportul și cu echipa sa de suflet într-un dialog cu GOLAZO.ro.
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„Fotbalul e o oglindă perfectă a fiecărei epoci”, spune Filip Florian. Am discutat cu scriitorul după lansarea celui mai recent volum al său, „Media aritmetică” de la Editura Polirom, primul pe care l-a scris în ultimii 14 ani. În carte e vorba și despre sport.

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Filip Florian: „Mari legături între guvernare și fotbal”

Domnule Filip Florian, de curând a fost Campionatul Mondial de Fotbal, iar fotbalul are un loc special în cartea dvs. Care este legătura dintre fotbal și politică?

Am introdus destul de mult fotbal în carte, pentru că mi-am dat seama că fotbalul e o oglindă perfectă a fiecărei epoci. Dacă te uiți cine guverna, cine era stăpânul zilei, constați că mai tot timpul, în cazul românesc cel puțin, existau mari legături între guvernare și fotbal.

Și gloria cea mare a echipei Venus în interbelic a fost într-o perioadă în care patronul lor era pe cai politici foarte mari, prefectul Poliției Capitalei.

După aceea, iarăși, scurta guvernare legionară a făcut ca o echipă retrogradată să promoveze în Liga 1 să și câștige campionatul: Unirea Tricolor. Așa voiau legionarii. Faptul că Nae Ionescu era președintele clubului Unirea Tricolor spune foarte mult. E același Nae Ionescu care a fost prezent și la înmormântarea lui Moța și Marin, părintele spiritual al Legiunii, să-i spunem, și, cel puțin pentru zona intelectuală, a marelui legionarism românesc.

Apoi să vorbim despre venirea Armatei Sovietice, despre ocuparea României, mai exact. Trebuie să spun ce am spus și la lansare în acele momente. Cred că azi înțelegem toți ce înseamnă un avion militar și cât de important e într-un război.

Numai în România erau aproape 2.000 de avioane militare sovietice, aproape 2.000 de tancuri, în jur de un milion de soldați. Dacă nici asta nu e o țară ocupată, atunci nu știu ce țară mai poate fi?!

Odată cu venirea sovieticilor a dispărut imediat tot ce fusese mai glorios în interbelic. Prima echipa clasată a fost desființată, pur și simplu, de către Ana Pauker.

Echipa Carmen a refuzat să joace un meci amical cu o echipă sovietică și, pentru refuzul ăsta, a fost desființată prin decret al guvernului român.

După care s-au dus Chinezul, Ripensia, Venus; astea trei echipe strânseseră împreună aproape 20 de titluri de campioană. Inclusiv apariția echipelor comuniste, Dinamo și Steaua, a fost iarăși o expresie a sovietismului.

Cum vede un suporter al Dinamo începuturile echipei

Dumneavoastră sunteți un mare fan al echipei Dinamo.

Da, eu sunt fan Dinamo, dar nu pot să nu recunosc că Dinamo a fost o construcție aberantă la începuturile ei, prin a uni echipa legionarilor, Unirea Tricolor, cu Ciocanul București.

Păi Ciocanul București, să mă ierte Dumnezeu, e fosta Maccabi București, echipa evreiască care fusese desființată sub guvernarea lui Gigurtu.

Imediat după ocuparea României de ruși, a revenit sub numele de Ciocanul, pe motiv că în zona aia din Dudești era Școala Ciocanul, care există și azi. A uni exact echipa evreiască cu echipa legionară e de necrezut asta, numai sadismul sovietic absolut poate produce așa ceva.

Găsești peste tot aceste date, dacă le cauți. Important este să pleci de la ceva, de la o poveste, și să tot sapi și să capeți toate confirmările.

De asta mă bucur că am reușit să pun în roman multe lucruri cap la cap în acest registru al poveștii românești, pentru că țin foarte mult la a avea măsură în ceea ce scrii și ce faci.

Filip Florian a acordat un interviu și pentru publicul Hotnews. Prima parte o puteți găsi aici, iar cea de-a doua parte aici.

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