Când debutează Șumudică De ce noul antrenor nu va merge în Norvegia + cine va conduce echipa cu Tromso
Marius Șumudică și Antonio Folha/ Foto: sportpictures.eu - montaj GOLAZO.ro
Conference League

Când debutează Șumudică De ce noul antrenor nu va merge în Norvegia + cine va conduce echipa cu Tromso

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 10.08.2026, ora 18:30
alt-text Actualizat: 10.08.2026, ora 18:32
  • Marius Șumudică (55 de ani) va fi noul antrenor al celor de la CFR Cluj, după demiterea lui Antonio Folha, însă tehnicianul nu va face deplasarea în Norvegia.
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Ioan Varga a decis să-l dea afară pe Folha imediat după umilința din meciul tur al „dublei” cu Tromso, scor 0-5, din turul trei preliminar al Conference League. Manșa retur este programată joi, de la ora 20:00.

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Marius Șumudică nu va sta pe bancă la returul cu Tromso

Marius Șumudică urmează să revină pe banca formației din Gruia, însă a decis să amâne startul celui de-al doilea mandat, pentru a nu-și trece în CV eliminarea din cupele europene.

George Ciorceri va fi cel care va însoți echipa la Tromso, scrie prosport.ro.

George Ciorceri/ Foto: captură video Digisport George Ciorceri/ Foto: captură video Digisport
George Ciorceri/ Foto: captură video Digisport

CFR a mai apelat la antrenorul de 70 de ani și în luna noiembrie, după instalarea lui Daniel Pancu, care la avea vreme nu avea încă licența PRO.

Potrivit sursei citate, Marius Șumudică va fi prezentat imediat după returul cu Tromso.

Primul meci la care tehncianul de 55 de ani va sta pe banca ardelenilor va fi cel cu Corvinul Hunedoara, programat duminică, de la ora 18:30.

Antonio Folha nu a avut pretenții la plecare

CFR Cluj a anunțat oficial despărțirea de tehnicianul portughez. Folha nu a avut cerințe financiare ieșite din comun.

Lusitanul a cerut doar salariile la zi, urmând să primească banii pentru luna în care i-a pregătit pe clujeni.

Cele șase meciuri disputate de CFR Cluj cu Antonio Folha pe banca tehnică (2 victorii, 3 înfrângeri, un egal):

  • Oțelul - CFR 2-1
  • Alashkert - CFR 1-1
  • CFR - FC Voluntari 5-0
  • CFR - Alashkert 3-0
  • Rapid - CFR 3-1
  • CFR - Tromso 0-5

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