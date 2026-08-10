Ștefania Uță (18 ani) a câștigat medalia de aur la Campionatele Mondiale de Atletism U20, în Oregon.

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Venită din postura de campioană europeană la aceeași categorie de vârstă, românca s-a impus și în finala Mondialelor și a stabilit și un nou record european.

Ștefania Uță, medalie de aur la Mondialele de Atletism U20

Atleta din Râmnicu Vâlcea a stabilit un timp de 55.33 secunde în proba de 400 de metri garduri, după cel stabilit în urmă cu un an, de 55.55 secunde.

Podiumul a fost completat de Tumi Ramokgopa (Africa de Sud) și Eleni Iakovaki (Grecia).

„ȘTEFANIA UȚĂ ESTE CAMPIOANĂ MONDIALĂ U20 LA 400mg! 55.33! Un nou record european U20 și un nou record personal pentru Ștefania Uță, care câștigă aurul mondial la Oregon!

După 57.93 în serii, al treilea timp din concurs, și 56.87 în semifinale, Ștefania a venit în finală și a alergat cea mai rapidă cursă a carierei sale.

Ștefania Uță este campioană mondială U20 la 400 m garduri! Felicitări, Ștefania Uță! Felicitări, Alina Enescu!”, a transmis Federația Română de Atletism.

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