Noua regulă FIFA, încălcată din nou FOTO. Al doilea jucător eliminat după ce și-a acoperit gura: „Fără creier!” » Ce este „Legea Vinicius”

MEXIC - ECUADOR 2-0. Piero Hincapie (24 de ani), fundașul selecționatei sud-americane, a fost eliminat în prelungirile partidei, după ce și-a acoperit gura.

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„Legea Vinicius” a fost din nou încălcată la Campionatul Mondial.

Primul care a făcut-o a fost Miguel Almiron (32 de ani), „decarul” Paraguayului în meciul din grupe cu Turcia (1-0). Acum, a venit rândul lui Piero Hincapie.

MEXIC- ECUADOR 2-0 . Piero Hincapie, eliminat după ce a încălcat „Legea Vincius”

În prelungirile partidei, fundașul lui Arsenal și al Ecuadorului a fost implicat într-un conflict cu Santiago Gimenez.

„Centralul” partidei, Slavko Vincic, a intervenit pentru a-i calma pe cei doi.

În momentul în care arbitrul sloven s-a întors cu spatele, Hincapie și-a acoperit gura pentru a-i spune ceva adversarului său.

Gimenez a reacționat imediat și i-a semnalat lui Vincic gestul făcut de fundașul stânga al sud-americanilor.

Arbitrul sloven a fost chemat la marginea terenului pentru a revedea momentul pe monitorul VAR. N-a stat mult pe gânduri. A dus mâna la buzunarul de la spate și a scos cartonașul roșu.

Hincapie a fost criticat extrem de dur pentru gestul său:

„Acțiune fără creier din partea lui Hincapie. Ecuador a fost per total o rușine”, a spus Phil Hay, jurnalist la The Athletic.

"Brainless from Hincapie. Denser than dark matter in space. Ecuador all round have been an embarrassment." - @PhilHay_



Piero Hincapie becomes the second player to be shown a red card for covering his mouth in a situation of confrontation as Ecuador's World Cup campaign ends on a… pic.twitter.com/ai9oPMzWrH — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 1, 2026

La momentul eliminării fundașului ecuadorian, scorul era 2-0 pentru Mexic, după golurile marcate de Quinones ('22) şi Jimenez ('31), iar calificarea era deja jucată.

Meciul de la Mexico City a început cu o oră întârziere, din cauza unei furtuni. În optimi, Mexic va întâlni învingătoarea partidei dintre Anglia şi RD Congo, partidă programată cu începere de la ora 19:00 (ora României).

Cum a luat naștere „Legea Vinicius”

Pe 17 februarie, în turul play-off-ului Champions League, Benfica - Real Madrid (0-1), Gianluca Prestianni l-a insultat pe Vinicius.

Brazilianul l-a acuzat de rasism, dar adversarul a fost lăsat să continue meciul, pentru că arbitrul Francois Letexier nu avea dovezi să-l elimine imediat.

Argentinianul și-a acoperit gura cu tricoul în timp ce îl jignea pe Vinicius.

Ulterior, Prestianni a fost suspendat de UEFA trei partide pentru homofobie.

Urmare a acelui caz, IFAB a introdus o nouă regulă, anunțată în aprilie:

Dacă vorbești agresiv cu un adversar în timp ce îți acoperi gura cu mâna sau tricoul, primești cartonaș roșu direct.

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