„Atletele nu poartă geci!” FOTO. Ramona Verman răspunde misoginilor de pe internet și dezvăluie secretele zborului de 6,78 metri +6 foto
Ramona Verman, atleta din România. Foto: IMAGO
Atletism

„Atletele nu poartă geci!” FOTO. Ramona Verman răspunde misoginilor de pe internet și dezvăluie secretele zborului de 6,78 metri

alt-text Cristian Munteanu
alt-text Publicat: 10.08.2026, ora 10:45
alt-text Actualizat: 10.08.2026, ora 12:27
  • Ramona Verman, 22 de ani, își confirmă forma excelentă, după ce a „zburat” la 6,78 metri de două ori într-o singură lună, ultima oară în România.
  • Atleta demontează elegant comentariile puritane de pe rețelele de socializare privind echipamentul sumar de concurs.
  • Antrenoarea ei, Aura Balaban, analizează decalajul tehnologic dintre România și vestul Europei în monitorizarea parametrilor de performanță. Toate detaliile, mai jos.
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La doar 22 de ani, Ramona Elena Verman (CSM Bacău) s-a transformat dintr-o promisiune a probelor combinate în noul star a săriturii în lungime din România.

Ultimul ei concurs de pe plan intern a reprezentat o demonstrație de forță. La Campionatul Național în aer liber pentru seniori de la Craiova, sportiva pregătită de Aura Balaban a cucerit medalia de aur și a egalat recordul său personal de 6,78 metri.

Performanța vine la doar câteva săptămâni după ce Ramona a cucerit titlul balcanic de senioare la Volos, Grecia, cu exact aceeași lungime, învingând-o pe mult mai experimentata Alina Rotaru-Kottmann.

Ramona Verman: „Rivalitate cu Alina Rotaru e o obișnuință”

GOLAZO.ro a vorbit și cu atleta, dar și cu Aura Balaban, antrenoarea acesteia, despre progresul tehnic, presiunea psihologică a marilor finale și comentariile nepotrivite din mediul online.

Bună ziua, Ramona. În februarie 2022, ai câștigat primul tău titlu național de senioare la sală în proba de pentatlon. Cum ți-a modelat acea pregătire multilaterală, specifică probelor combinate, tehnica pentru proba de lungime?

Să știți că atunci eram destul de mică și nu puneam neapărat preț pe pregătirea individuală a fiecărei probe. Pregătirea era una generală. Ulterior, am ajuns să mă specializez pe lungime; cred că, dintre toate probele pentatlonului, aceasta mi-a plăcut cel mai mult. Dar, clar, m-a ajutat foarte mult acea pregătire generală.

Bănuiesc, de exemplu, că tehnica de la garduri își spune cuvântul și astăzi.

Absolut, are o influență foarte importantă. Practic, ultimii trei pași din elanul de săritură îi am de acolo, din alergarea la garduri.

Ramona a practicat probe combinate la o vârstă mică, reușind chiar un record național la juniori în probele de pentatlon. Este un avantaj imens. Pentru tinerii sportivi este crucial să pornească la drum cu o pregătire multilaterală și polivalentă, exact așa cum oferă probele combinate. Aura Balaban, antrenoarea Ramonei Verman

În Grecia, la Campionatele Balcanice, ai cucerit aurul la senioare cu 6,78 metri, o săritură importantă, a cărei distanță pe care ai egalat-o recent, la Craiova. La Volos ai învins-o pe Alina Rotaru-Kottmann, o atletă mult mai experimentată. Cum te simți să câștigi un asemenea titlu major la senioare, deși teoretic ești încă în ultimul an de tineret, la categoria Under 23?

Tehnic încă mă aflu la categoria U23, așa e. Să știți că rivalitatea aceasta dintre noi a devenit o „obișnuință”, între ghilimele. S-a mai întâmplat să termin în fața Alinei, nu a fost o premieră în Grecia. Și la Toruń am terminat în fața ei și la Campionatul Național de anul trecut a fost la fel. De aceea, acest succes nu m-a schimbat foarte mult în interior, pentru că s-a mai întâmplat.

Ramona Verman: „Există loc de mai bine”

Pe ce detalii tehnice insistați acum la antrenamente, alături de doamna Balaban, pentru a transforma acest prag de 6,78 metri într-un salt de peste 6,80 metri?

La Campionatul Balcanic din Grecia, săritura de 6,78 metri a fost foarte la limită cu pragul pe care faci bătaia. La momentul acela am crezut că am dat absolut tot ce se putea. În schimb, acum, la Campionatul Național de la Craiova, am reușit aceeași distanță bătând pe jumătate din placa de plastic. Asta îmi arată clar că există un loc considerabil de mai bine.

Este adevărat că la Craiova a existat și un vânt favorabil ceva mai puternic. 1,2 m/s față de 0,4m/s de la Volos.

Da, așa este, probabil că a ajutat și vântul. Dar simt că pot adaugă 5,6 centimetri la personal best-ul meu de acum.

Care sunt elementele mecanice și tehnice pe care le lucrați cel mai intens?

Am lucrat mult pe ultimii trei pași de elan, pe momentul bătăii, dar și pe faza de aterizare. Mi-aș dori foarte mult să reușesc să țin atacul în aer mult mai deschis și mai amplu.

Atacul însemnând, pentru publicul larg, faza de zbor, corect?

Da, exact, faza de zbor.

Sportive de valoare avem în țară, însă doar atât. Suntem clar în spate pe partea de tehnologie și de monitorizare a parametrilor de performanță. Pentru a beneficia de echipamente moderne de monitorizare trebuie să plătim sume mari și să ne deplasăm în alte orașe, ceea ce complică enorm procesul. În străinătate, antrenorii au toate datele concrete la îndemână pe tabletă. Nu se antrenează după ureche sau după cum „credem” noi că se simte sportiva în acea zi, ci se bazează pe măsurători științifice stricte. Aura Balaban, antrenoarea Ramonei Verman

Să ne întoarcem puțin la anul 2025, când ai câștigat aurul european U23 în Norvegia cu o săritură de 6,60 metri, reușită din a cincea încercare. Cum îți gestionezi concentrarea și cum reușești să îți găsești resursele exact pe finalul concursului, când miza este maximă?

În acea finală din Norvegia, de la a doua sau a treia săritură eram pe prima poziție, dar situația era extrem de strânsă. Eram trei fete la egalitate perfectă, toate cu sărituri de 6.58 metri, fiind departajate doar de a doua cea mai bună încercare.

În momentul în care am aflat asta, cred că la a patra rundă, m-am mobilizat exemplar. Pur și simplu nu mi-ar fi plăcut ca podiumul să arate așa, să fim toate trei înghesuite acolo.

Cum reușești, din punct de vedere psihologic, să găsești această forță mentală la doar 22 de ani?

Nu știu exact cum să explic în cuvinte. Este ceea ce muncesc zi de zi la antrenamente. Gândul că am reușit să ajung exact acolo unde mi-am dorit este cel care îmi influențează cel mai mult starea de spirit și concentrarea în momentele cheie.

7,43m
e recordul național la săritura în lungime, stabilit de Anișoara Cușmir în iunie 1983, la București

Ramona Verman: „M-au deranjat comentariile”

Ramona, o ultimă întrebare. Sub postările cu săriturile tale, pe lângă sutele de mesaje de felicitări, meritate, apar uneori și comentarii ciudate din partea unora care critică echipamentul tău de concurs, catalogându-l drept „indecent” sau „prea sumar”. Te afectează aceste reacții sau trec pur și simplu pe lângă tine?

Să știți că aceia sunt oameni care nu au absolut nicio legătură cu fenomenul sportiv. Dacă ar fi înțeles sportul, nu și-ar fi dat niciodată cu părerea despre vestimentație. Toată lumea știe cum este echipată o atletă pe pistă.

În plus, în acea postare de la We Run We Jump, chiar purtam un echipament foarte decent: aveam un combinezon complet pe mine, nu clasicul slip cu bustieră. Nici măcar nu mi se vedea abdomenul. Într-adevăr, când am citit acel comentariu m-a deranjat puțin, tocmai pentru că echipamentul era extrem de acoperit, repet.

Ramona Verman FOTO Captură video We Run We Jump
Ramona Verman FOTO Captură video We Run We Jump

Galerie foto (6 imagini)

Ramona Verman FOTO Captură video We Run We Jump Ramona Verman FOTO Captură video We Run We Jump Ramona Verman FOTO Captură video We Run We Jump Ramona Verman FOTO Captură video We Run We Jump Ramona Verman FOTO Captură video We Run We Jump
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Lucrez cu Ramona Verman (n.r. campioană europeană U23) și cu Federica Apostol (n.r. vicecampioană balcanică la săritura în înălțime), am lucrat și cu Alexia Dospin (n.r. campioană balcanică U20 la triplusalt). Aceste trei probe sunt foarte diferite sau, mă rog, diferite, din punct de vedere biomecanic. E studiu mult, cercetare, stau și urmăresc, într-adevăr, ce se lucrează afară și perfecționez fiecare probă în parte. Principiile de pregătire sunt asemănătoare, dar detaliile tehnicile fac diferența. Aura Balaban, antrenoarea Ramonei Verman

Deci, glumind, se poate și „mai sumar” de atât, fiindcă așa permite regulamentul și cere biomecanica probei.

Exact! Nu am cum să schimb eu acum tot sistemul sau să pun toate atletele lumii să se îmbrace în geci pe pistă doar ca să nu mai vorbească unii sau alții. Întotdeauna vor exista astfel de comentarii în mediul online.

Uitați-vă la jucătoarele de tenis care concurează în fustițe sau la gimnaste. Te ajută enorm să fii cât mai ușoară pe elan. E o necesitate pur tehnică. Dacă acele comentarii m-au deranjat puțin, în schimb mă bucură enorm când văd că oamenii mă compară cu marea doamna Anișoara.

Te referi la Anișoara Cușmir-Stanciu, cea care deține în continuare recordul național cu acea uluitoare săritură de 7,43 metri.

Ramona Verman: Da, exact! O performanță absolut legendară, fenomenală. Să fiu comparată cu dânsa este o adevărată onoare. Asta e important pentru mine.

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