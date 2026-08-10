Cristian Geambașu Una bucată pasă filtrantă +10 foto
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Cristian Geambașu Una bucată pasă filtrantă

alt-text Cristian Geambașu
alt-text Publicat: 10.08.2026, ora 17:56
alt-text Actualizat: 10.08.2026, ora 17:56
  • Atât a produs Craiova lui Felipe Coelho în meciul pierdut cu FC Argeș. Citită și interpretată corect, statistica devine un instrument util de analiză.
  • Vine meciul cu Kups, încă un momemt al adevărului după Levski și Dinamo. Dar momentele adevărului trec și rămâne minciuna. Ea este perenă.
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Craiova a pierdut cu FC Argeș, 0-1 după un meci în care a dominat cap-coadă. Statisticile partidei sunt copleșitoare în favoarea campioanei. Posesia de 80% seamănă cu a Barcelonei în epoca Guardiola.

Totuși, dacă ai urmărit meciul, ignorând cifrele, impresia nu este atât de copleșitoare. Cum facem, disprețuim statistica sau încercăm să o studiem dincolo de aparențe? Pentru că sunt două capitole la care Universitatea a avut procentaje de școală elementară.

Cruciada numerelor

Potrivit site-ului Flashscore, la partida pierdută pe teren propriu cu FC Argeș, Craiova a avut o posesie de fix 80%, a expediat un total de 27 de șuturi (față de 11 ale adversarei), dintre care 4 pe spațiul porții (aici nefiind contabilizate barele), a obținut 12 cornere (contra 1 al piteștenilor) și a avut un procentaj de 84% pase reușite (518 din 614).

Echipa din Bănie a expediat 16 dintre cele 27 de șuturi din interiorul careului, celelalte 11 fiind din afara acestuia. Un procentaj bun, care denotă și curajul (poate și precipitarea) de a șuta de la distanță.

Concluzia este că la mai toate capitolele, oamenii pregătiți de Felipe Coelho au fost net superiori și doar ghinionul, cuplat cu disciplina de joc a Argeșului au făcut posibilă surpriza.

Noi pasăm, nu filtrăm!

Există totuși două rubrici la care Craiova s-a prezentat modest. Pasele filtrante și pasele de gol așteptate. Știți câte pase filtrante a reușit? Una! Una punct. Dar pase de gol așteptate? 1,77!

Adică tot meciul, campioana a fost de nici două ori în situația de a crea dezechilibru prin pase decisive. Căci asta înseamnă pasa filtrantă sau pasa de gol așteptată, potențiale pase decisive. Sau assist-uri cum li se spune mai nou.

Este adevărat că FC Argeș are un mare 0 în dreptul paselor filtrante și 0,1 (!?) la cel al paselor așteptate a fi gol, frumosul gol înscris de Yanis Pîrvu fiind urmarea unei gafe defensive a lui Adrian Rus.

Ironie a sorții, Rus, omul cel mai sigur și mai productiv al echipei în acest moment a făcut posibilă acțiunea în urma căreia a rezultat golul lui Pîrvu. Riscurile meseriei de fundaș, când greșești, se vede, când greșești grav, ești penalizat cu gol.

Dacă Cicâldău și Anzor alunecă și pierd mingea la mijlocul terenului, în 9 din 10 cazuri asta nu are consecințe pe tabelă. La fel dacă pierde mingea Baiaram, și o pierde de multe ori, niciun pericol.

FOTO: Gafa lui Adrian Rus

Galerie foto (10 imagini)

Gafa lui Adrian Rus la golul marcat de FC Argeș / foto: capturi Prima Sport Gafa lui Adrian Rus la golul marcat de FC Argeș / foto: capturi Prima Sport Gafa lui Adrian Rus la golul marcat de FC Argeș / foto: capturi Prima Sport Gafa lui Adrian Rus la golul marcat de FC Argeș / foto: capturi Prima Sport Gafa lui Adrian Rus la golul marcat de FC Argeș / foto: capturi Prima Sport
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Monday ca Sunday!

Este ceva ce nu merge în jocul Craiovei, se vede fără să te afunzi în cifre și în numere. Posibilul recul de după câștigarea titlului ar fi un motiv. Mi-am permis să numesc asta Sindromul FCSB.

Dar acest regres are nume proprii. Screciu, tot mai nesigur și mai neatent. Stevanovic, constant mediocru. Mora este ieșit din formă și, insist să susțin, supraponderal.

La mijloc, acolo unde este centrul de greutate al echipei, Cicâldău și Anzor produc puțin și de calitate îndoielnică. Asta apropo de una bucată pasă filtrantă în tot meciul obținută de Craiova.

În față, Al-Hamlawi este o replică nereușită a lui Al-Hamlawi dinainte de accidentare, Nsimba pare că și-a vândut toate secretele fundașilor adverși, iar forța proverbială i s-a topit ca untura la soare, în timp de Monday Etim joacă de parcă pentru el ar fi mereu Sunday.

FOTO: Penalty-ul cerut de Al-Hamlawi

Penalty-ul cerut de Al-Hamlawi / foto: capturi Prima Sport
Penalty-ul cerut de Al-Hamlawi / foto: capturi Prima Sport

Galerie foto (18 imagini)

Penalty-ul cerut de Al-Hamlawi / foto: capturi Prima Sport Penalty-ul cerut de Al-Hamlawi / foto: capturi Prima Sport Penalty-ul cerut de Al-Hamlawi / foto: capturi Prima Sport Penalty-ul cerut de Al-Hamlawi / foto: capturi Prima Sport Penalty-ul cerut de Al-Hamlawi / foto: capturi Prima Sport
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Vine meciul decisiv cu Kups, iar placiditatea întreruptă de puseuri de ranchiună a lui Coelho nu pare să deblocheze situația.

Joi seară este momentul adevărului. Încă un moment al adevărului după Levski, Dinamo și FC Argeș. După ce trec momentele adevărului, rămâne minciuna. Ea este nemuritoare.

Universitatea Craiova liga 1 fc arges
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