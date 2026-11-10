Performanța lui Stanciu Ce a reușit mijlocașul în întreaga carieră la cluburile sale și la națională +30 foto
Stanciu, ultimul titlu de campion, la Dalian Yingbo: căpitanul echipei. Foto: captură TV
Stranieri

Performanța lui Stanciu Ce a reușit mijlocașul în întreaga carieră la cluburile sale și la națională

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 10.11.2026, ora 12:46
alt-text Actualizat: 10.11.2026, ora 12:46
  • Nicolae Stanciu a făcut campioane două echipe din China care de-abia promovaseră. 
  • Cu câte cluburi a cucerit titlul mijlocașul în vârstă de 33 de ani și de câte ori a fost căpitan în carieră. 
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Nicolae Stanciu e văzut ca omul care aduce titlurile în China. Mijlocașul în vârstă de 33 de ani a reușit această performanță cu al doilea club de la prima încercare.

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Stanciu a transformat echipe noi în campioanele Chinei. Căpitan și la Wuhan, și la Dalian

A semnat în primăvara lui 2022 cu Wuhan Three Towns, o echipă creată în 2013 și care tocmai promovase în prima ligă.

„Tricolorul” a fost campion imediat, în acel sezon.

În ianuarie 2026, s-a întors în China, la Dalian Yingbo, grupare fondată în 2021 și care urcase în 2025 în elită.

Nicolae Stanciu, campion în China cu Dalian Yingbo / foto: capturi Youtube/ByebyeAce
Nicolae Stanciu, campion în China cu Dalian Yingbo / foto: capturi Youtube/ByebyeAce

Galerie foto (30 imagini)

Nicolae Stanciu, campion în China cu Dalian Yingbo / foto: capturi Youtube/ByebyeAce Nicolae Stanciu, campion în China cu Dalian Yingbo / foto: capturi Youtube/ByebyeAce Nicolae Stanciu, campion în China cu Dalian Yingbo / foto: capturi Youtube/ByebyeAce Nicolae Stanciu, campion în China cu Dalian Yingbo / foto: capturi Youtube/ByebyeAce Nicolae Stanciu, campion în China cu Dalian Yingbo / foto: capturi Youtube/ByebyeAce
+30 Foto
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Și aici, a transformat noua formație în campioană, i-a oferit primul titlu din istorie.

Încă un detaliu care leagă Wuhan Three Towns și Dalian Yingbo. Stanciu a fost căpitanul ambelor echipe la această performanță. El a ridicat trofeele.

Stanciu are titluri cu 5 cluburi. A purtat banderola la șapte!

De-a lungul carierei, Stanciu a fost campion cu cinci cluburi din patru țări. Cu două a realizat „dubla”.

  • FCSB (Liga 1): 2014, 2015.
  • Anderlecht (Belgia): 2017.
  • Slavia Praga (Cehia): 2020, 2021. 
  • Wuhan Three Towns (China): 2022. 
  • Dalian Yingbo (China): 2026. 
7 titluri
de campion a câștigat Nicolae Stanciu. A cucerit în total 14 trofee

La multe echipe a devenit lider sau unul dintre cei mai influenți jucători ai vestiarului.

La șapte a purtat banderola. A fost căpitan sau vicecăpitan. Prima a fost Vaslui, în august 2012, într-un meci din preliminariile Europa League cu Inter Milano, 2-2 pe „Giuseppe Meazza”. Avea 19 ani.

După Vaslui au urmat FCSB, Sparta și Slavia Praga, Wuhan, Damac și Dalian.

7 este numărul
cluburilor la care Stanciu a purtat banderola de căpitan

Stanciu a fost de 35 de ori căpitanul naționalei

Cea mai importantă banderolă a fost la națională. Selecționerul care l-a ales în premieră căpitan a fost Mirel Rădoi, pe 5 septembrie 2021, la 2-0 cu Liechtenstein, în preliminariile CM 2022.

Stanciu, cu banderola naționalei. Foto: Sport Pictures Stanciu, cu banderola naționalei. Foto: Sport Pictures
Stanciu, cu banderola naționalei. Foto: Sport Pictures
  • 35 de meciuri are Stanciu ca lider al „tricolorilor”. Ultimul, pe 5 octombrie, la 0-1 cu Suedia, în Liga Națiunilor. 
90 de selecții
are Stanciu la națională: 15 goluri, nouă pase decisive

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