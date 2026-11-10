Acuzat de sfidare Oficial al federației, suspendat după gestul făcut la înmormântarea unui fost internațional
Actrița Taraneh Alidoosti, la înmormântarea lui Hamid Alidoosti (FOTO: captură Instagram @ billboardpersianofficial)
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Acuzat de sfidare Oficial al federației, suspendat după gestul făcut la înmormântarea unui fost internațional

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 10.11.2026, ora 12:13
alt-text Actualizat: 10.11.2026, ora 12:14
  • Federația Iraniană de Fotbal a decis suspendarea lui Farzin Dabiri, membru în consiliul de conducere al forului, din toate activitățile fotbalistice, după ce acesta a rămas așezat în timpul intonării imnului național.
  • Măsura disciplinară a fost adoptată în urma incidentului petrecut pe 3 noiembrie, pe stadionul Shahid Shiroudi din Teheran, în cadrul funeraliilor lui Hamid Alidoosti, fost jucător și antrenor al echipei naționale U19.
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La ceremonie au fost prezente mai multe personalități ale sportului și culturii, printre care Ali Daei, cel mai mare fotbalist din istoria Iranului, și actrița Taraneh Alidoosti, fiica celui decedat.

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Farzin Dabiri, suspendat de Federația Iraniană

În timp ce pe stadion se intona imnul de stat, Dabiri, aflat pe scaun chiar lângă Ali Daei, a rămas așezat și nu s-a ridicat alături de ceilalți participanți, scrie presa locală.

Pentru a-și explica gestul, oficialul a declarat public: „Era foarte mult zgomot, mi-a sunat telefonul și nu am observat difuzarea imnului”. Ulterior, Dabiri a transmis și un mesaj oficial de scuze, însă explicațiile sale nu au oprit valul de critici.

Reacțiile au fost vehemente, aproximativ 20 de asociații provinciale de fotbal cerând demiterea sa imediată. Șefii acestora au trimis memorii scrise și au purtat convorbiri telefonice cu președintele federației, susținând că o simplă scrisoare de scuze nu poate șterge ceea ce au numit o lipsă gravă de respect față de simbolurile naționale.

În urma deliberărilor, organele judiciare ale federației i-au interzis lui Dabiri participarea la ședințele conducerii și la orice eveniment fotbalistic până la noi dispoziții.

Deoarece oficialul nu și-a prezentat demisia, o revocare permanentă din funcție nu poate fi stabilită doar prin decizie disciplinară, ci impune organizarea unui vot formal în cadrul Adunării Generale a federației.

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