Atenție când riscă Hindrich! FOTO+VIDEO. Titularul naționalei la meciul cu Polonia,  eroare majoră la ultimul joc al Legiei +9 foto
Jocul de picior al lui Hindrich nu e întotdeauna exact. Foto: Imago
Nationala

Atenție când riscă Hindrich! FOTO+VIDEO. Titularul naționalei la meciul cu Polonia, eroare majoră la ultimul joc al Legiei

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 10.11.2026, ora 11:50
alt-text Actualizat: 10.11.2026, ora 11:50
  • Otto Hindrich, cel care va rămâne în poarta „tricolorilor” la partida de sâmbătă, revanșa cu Polonia, are o problemă la jocul de picior. 
  • Ce s-a întâmplat la Varșovia în ultima etapă de Ekstraklasa. 
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Otto Hindrich, 24 de ani, este unul dintre cei mai valoroși portari ai campionatului polonez.

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„Legia îl va vinde pe bani mulți”, a spus un jurnalist local pentru GOLAZO.ro.

Hindrich va fi titular și sâmbătă în poarta „tricolorilor”

Goalkeeperul a debutat la națională în vară, promovat de Gică Hagi, jucând în amicalele cu Georgia (1-1) și Țara Galilor (2-1).

Selecționerul a început cu Ionuț Radu primele două meciuri oficiale ale toamnei, 1-2 cu Suedia și 2-4 cu Bosnia, spunând că regretă nefolosirea lui Hindrich în a doua partidă.

Eroarea lui Hindrich la ultimul meci al Legiei
Eroarea lui Hindrich la ultimul meci al Legiei

Galerie foto (9 imagini)

Eroarea lui Hindrich la ultimul meci al Legiei. Fotografii: Imago+capturi TV Eroarea lui Hindrich la ultimul meci al Legiei Eroarea lui Hindrich la ultimul meci al Legiei Eroarea lui Hindrich la ultimul meci al Legiei Eroarea lui Hindrich la ultimul meci al Legiei
+9 Foto
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L-a titularizat ulterior pe Otto și cu Polonia (0-6), și cu Suedia (0-1). El va fi numărul 1 și sâmbătă, la revanșa contra polonezilor, pe Arena Națională.

Eroarea lui Hindrich. A riscat sub presiune, a greșit pasa și a luat gol

Foarte bun în Ekstraklasa, având reflexe excelente, are însă o problemă la jocul de picior. Uneori riscă prea mult să iasă cu pasă chiar și în situații critice. Și greșește.

Așa s-a întâmplat weekendul trecut, la ultimul meci al Legiei, 2-4 cu Rakow (a).

Eroarea lui Hindrich la ultimul meci al Legiei
Eroarea lui Hindrich la ultimul meci al Legiei

Galerie foto (9 imagini)

Eroarea lui Hindrich la ultimul meci al Legiei. Fotografii: Imago+capturi TV Eroarea lui Hindrich la ultimul meci al Legiei Eroarea lui Hindrich la ultimul meci al Legiei Eroarea lui Hindrich la ultimul meci al Legiei Eroarea lui Hindrich la ultimul meci al Legiei
+9 Foto
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Într-un moment important, la 1-1, Hindrich a primit mingea, un adversar îl punea sub presiune și, în loc să degajeze, a încercat o pasă spre un coechipier aflat la 16 metri, dar și acesta era marcat.

Rakow a recuperat la marginea careului, portarul a blocat primul șut, dar a luat gol la a doua tentativă.

Ar fi putut rezolva simplu acea fază. S-a complicat, a greșit pasa și Rakow a înscris pentru 1-2. S-a terminat 2-4.

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