Atenție când riscă Hindrich! FOTO+VIDEO. Titularul naționalei la meciul cu Polonia, eroare majoră la ultimul joc al Legiei

- Otto Hindrich, cel care va rămâne în poarta „tricolorilor” la partida de sâmbătă, revanșa cu Polonia, are o problemă la jocul de picior.
- Ce s-a întâmplat la Varșovia în ultima etapă de Ekstraklasa.
Otto Hindrich, 24 de ani, este unul dintre cei mai valoroși portari ai campionatului polonez.
„Legia îl va vinde pe bani mulți”, a spus un jurnalist local pentru GOLAZO.ro.
Hindrich va fi titular și sâmbătă în poarta „tricolorilor”
Goalkeeperul a debutat la națională în vară, promovat de Gică Hagi, jucând în amicalele cu Georgia (1-1) și Țara Galilor (2-1).
Selecționerul a început cu Ionuț Radu primele două meciuri oficiale ale toamnei, 1-2 cu Suedia și 2-4 cu Bosnia, spunând că regretă nefolosirea lui Hindrich în a doua partidă.
Galerie foto (9 imagini)
L-a titularizat ulterior pe Otto și cu Polonia (0-6), și cu Suedia (0-1). El va fi numărul 1 și sâmbătă, la revanșa contra polonezilor, pe Arena Națională.
Eroarea lui Hindrich. A riscat sub presiune, a greșit pasa și a luat gol
Foarte bun în Ekstraklasa, având reflexe excelente, are însă o problemă la jocul de picior. Uneori riscă prea mult să iasă cu pasă chiar și în situații critice. Și greșește.
Așa s-a întâmplat weekendul trecut, la ultimul meci al Legiei, 2-4 cu Rakow (a).
Galerie foto (9 imagini)
Într-un moment important, la 1-1, Hindrich a primit mingea, un adversar îl punea sub presiune și, în loc să degajeze, a încercat o pasă spre un coechipier aflat la 16 metri, dar și acesta era marcat.
Rakow a recuperat la marginea careului, portarul a blocat primul șut, dar a luat gol la a doua tentativă.
Ar fi putut rezolva simplu acea fază. S-a complicat, a greșit pasa și Rakow a înscris pentru 1-2. S-a terminat 2-4.