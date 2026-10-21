Vestiare de 400.000 de euro Proiectul se face din banii de la Consiliul Județean + ce se întâmplă cu stadionul
Vestiare noi pentru FC Botoșani. Buget de 400.000 de euro FOTO FB Stadionul Municipal Botosani
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Vestiare de 400.000 de euro Proiectul se face din banii de la Consiliul Județean + ce se întâmplă cu stadionul

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 21.10.2026, ora 15:01
alt-text Actualizat: 21.10.2026, ora 16:23
  • Stadionul Municipal din Botoșani urmează să beneficieze de vestiare noi, iar proiectul se află, în prezent, în etapa de proiectare.
  • Potrivit viceprimarului Bogdan Buhăianu, procedura de licitație pentru executarea lucrărilor va fi demarată după ce municipalitatea va primi documentația tehnică de la clubul FC Botoșani.
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Investiția va trebui să respecte cerințele Federației Române de Fotbal privind condițiile necesare desfășurării activității sportive.

Noile vestiare sunt prevăzute în spatele actualei tribune oficiale, iar în ultimele luni au avut loc discuții între reprezentanții clubului și cei ai Primăriei pentru stabilirea detaliilor proiectului.

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Vestiare noi pentru FC Botoșani. Buget de 400.000 de euro

Viceprimarul Bogdan Buhăianu a explicat că administrația locală așteaptă documentația necesară pentru a putea trece la următoarea etapă a investiției.

Acesta a precizat că municipalitatea dispune de o finanțare de 400.000 de euro, primită de la Consiliul Județean, destinată proiectului.

„Suntem într-o discuție cu colegii de la FC Botoșani pentru realizarea acestui proiect, pentru reabilitarea acestor vestiare. Așteptăm proiectul de la FC Botoșani. În momentul în care îl primim, punem imediat la lucru banii pe care i-am primit.

Nu putem realiza o construcție fără documentele necesare și fără o expertiză a amplasamentului realizată de specialiști. Am înțeles de la cei de la FC Botoșani că se lucrează la acest aspect.

Așteptăm documentația și începem demersurile imediat ce o primim. Suntem într-o colaborare directă pentru acest obiectiv”, a declarat Bogdan Buhăianu pentru Tele M.

Potrivit oficialului, demararea licitației depinde de finalizarea și transmiterea documentației tehnice, fără de care lucrările nu pot fi contractate.

  • Stadionul din Botoșani are o capacitate de 7.782 de locuri, toate pe scaune, o suprafață de 31.674 m² și a fost inaugurat în 2008. Din 2014 are și instalație de nocturnă.

Stadion nou la Botoșani. Proiectul rămâne pe agenda municipalității

În ceea ce privește construirea unui nou stadion, viceprimarul a precizat că administrația locală nu a abandonat proiectul.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați, însă continuarea investiției depinde de deciziile administrative și politice, precum și de contextul economic al României.

„De acum intră în discuție factorul administrativ și politic. Nu am renunțat la ideea unui stadion nou.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați, iar continuarea proiectului depinde de situația economică a României.

Am văzut că s-au mai construit stadioane la Oradea, la Târgoviște se construiește al doilea, iar la Slatina se realizează unul. Este o chestiune care ține de factorul politic. Noi ne-am făcut treaba și am predat proiectul”, a afirmat Bogdan Buhăianu.

CNI confirmă menținerea proiectului pe lista de investiții

Un pas important pentru continuarea demersurilor privind noua arenă este menținerea proiectului pe lista de sinteză a investițiilor.

Potrivit informațiilor transmise de Compania Națională de Investiții (CNI), ca răspuns la o solicitare a publicației care a relatat subiectul, Primăria Municipiului Botoșani a cerut în mod expres păstrarea obiectivului intitulat „Reabilitare, modernizare, dotare și extindere Stadion Municipal Botoșani” pe această listă.

Menținerea proiectului pe lista de sinteză nu înseamnă că lucrările vor începe imediat. Realizarea investiției depinde de parcurgerea etapelor administrative și de asigurarea condițiilor necesare pentru finanțare și implementare.

Până la clarificarea calendarului pentru noua arenă, modernizarea vestiarelor reprezintă un proiect distinct, pentru care autoritățile locale așteaptă finalizarea documentației tehnice.

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