„Hagi nu e un salvator” Fostul atacant al României, îngrijorat în privința naționalei: „N-ar trebui să mai vedem experimente” +33 foto
Gică Hagi
Nationala

„Hagi nu e un salvator” Fostul atacant al României, îngrijorat în privința naționalei: „N-ar trebui să mai vedem experimente”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 21.10.2026, ora 14:27
alt-text Actualizat: 21.10.2026, ora 14:27
  • Ciprian Marica (41 de ani), fostul atacant al echipei naționale, consideră că selecționerul Gică Hagi (61 de ani) nu poate face minuni pe banca României, ținând cont de jucătorii pe care îi are la dispoziție.
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„Tricolorii” au avut parte de un început dezastruos în Liga Națiunilor, suferind 4 înfrângeri consecutive: 1-2 și 0-1 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și 0-6 cu Polonia.

România se află pe ultimul loc în grupa 4 din Liga B, cu niciun punct acumulat. Ultimele două meciuri vor fi cu Polonia (14 noiembrie) și Bosnia (17 noiembrie).

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Ciprian Marica: „Gică Hagi nu este un salvator”

În primele 4 partide, Gică Hagi a ales să folosească echipe de start diferite, decizie care nu a dat roade, iar Ciprian Marica consideră că selecționerul României nu ar trebui să mai facă astfel de „experimente”.

„E clar că antrenorul şi-a făcut o idee după aceste patru partide în care a avut toţi jucătorii. Cred că, din punctul ăsta de vedere, n-ar trebui să mai vedem experimente.

Mă aştept să văd un joc simplu din partea României. Mă aştept să nu venim cu o tactică ieşită din comun, să nu facem floricele din toate punctele de vedere şi să jucăm un fotbal corect.

Apoi, sper ca selecţionerul să fie inspirat atât în convocări, cât şi în alcătuirea primului «11». Să ne redea speranţa că putem să jucăm fotbal”, a declarat Ciprian Marica, potrivit orangesport.ro.

FOTO. România - Suedia 0-1, meci disputat pe Arena Națională

Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (33 imagini)

Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro
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Fostul atacant este îngrijorat de viitorul naționalei, în contextul în care Gică Hagi nu are multe opțiuni de jucători care pot fi convocați.

Din păcate, bazinul de selecţie este unul mic, foarte mic. Gică Hagi nu este un salvator. Nu poate să inventeze alţi jucători, oricât am vrea.

Am luat şapte la U21 (n.r. - în meciul cu Spania, în preliminariile pentru Euro 2027). Mai trist decât prezentul este viitorul, care nu-ţi promite că lucrurile vor fi mai bune.

Nu ştiu pe ce ne bazăm când avem atât de multe şi mari aşteptări. Sper să reuşim printr-un nucleu, printr-un joc colectiv solid, să fim dispuşi să suferim şi să obţinem nişte rezultate”, a mai spus Marica.

După meciul cu Suedia de pe Arena Națională, au apărut mai multe zvonuri privind potențiala plecare a lui Gică Hagi de pe banca naționalei.

Răzvan Burleanu, președintele FRF, a transmis că îi acordă în continuare credit selecționerului și și-a exprimat susținerea necondiționată pentru acesta.

Noi continuăm această abordare pe care am avut-o încă de la început. Eu vreau să fiu clar și categoric în ceea ce privește susținerea totală și necondiționată pentru selecționerul Gică Hagi. Răzvan Burleanu, președinte FRF

Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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