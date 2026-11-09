Gheorghe Hagi (61 de ani), selecționerul României, a luat o decizie importantă legată de naționala U17, care va participa la Campionatul Mondial din Qatar în perioada 19 noiembrie – 13 decembrie 2026.

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Naționala pregătită de Mircea Diaconescu, formată din jucători născuți în 2009, care între timp au trecut la categoria U18, va evolua în grupa K, alături de Mexic, Venezuela și Camerun.

Gheorghe Hagi va prezent în Qatar la primul meci al naționalei U17

Pentru naționala de seniori a României urmează meciurile cu Polonia (14 noiembrie) și Bosnia (17 noiembrie), ultimele două din Liga Națiunilor.

După aceste partide, selecționerul Gheorghe Hagi se va deplasa în Qatar, unde va asista la primul meci al României U17 la Campionatul Mondial, împotriva Mexicului, pe 21 noiembrie, conform fanatik.ro.

Hagi și-ar dori să transmită încredere în rândul tinerilor fotbaliști care reprezintă România la cea mai importantă competiție dedicată naționalelor.

Cum s-a calificat România U17 la Mondial

Naționala antrenată de Mircea Diaconescu a obținut calificarea după ce s-a aflat printre cele mai bune naționale clasate pe locul secund în preliminarii.

Jucătorii convocați pentru Campionatul Mondial din Qatar:

Portari:

Tudor Coșa (Universitatea Cluj)

Victor Kroes (Real Betis, Spania)

Yanis Croitor (Standard Liege, Belgia)

Fundași:

Cosmin Matei (CFR Cluj)

Erik Mănăilă (Rapid București)

Alexandru Miloiu (Lazio, Italia)

David Loghin (Universitatea Craiova)

Robert Corduneanu (Fiorentina, Italia)

Eduardo Corlat (Real Madrid, Spania)

Claudiu Stancu (CSM Slatina)

Lorand Bencze (Puskas Akademia, Ungaria)

Mijlocași:

Matei Pădure (Wolfsburg, Germania)

Ioan Precup (Villarreal, Spania)

Denys Muntean (Universitatea Craiova)

Andrei Niculcea (Rapid București)

Darius Tripon (Farul Constanța)

Alexandru Goncear (Farul Constanța)

Denis Aevoaei (Venezia, Italia)

Atacanți:

Eduardo Bodnar (Universitatea Cluj)

Rareș Silitră (Borussia Mönchengladbach, Germania)

Darius Bota (Csikszereda)

48 de echipe vor participa la Campionatul Mondial U17 din Qatar, fiind repartizate în 12 grupe de câte 4 naționale

Primele două clasate din fiecare grupă se vor califica automat în șaisprezecimile de finală, alături de cele mai bune opt formații care vor încheia pe locul al treilea.

Din șaisprezecimi, competiția se va desfășura în sistem eliminatoriu, iar finala este programată pe stadionul Ahmad bin Ali, pe 13 decembrie.

Programul României la Campionatul Mondial U17:

21 noiembrie : Mexic – România (17:30)

: Mexic – România (17:30) 24 noiembrie : Venezuela – România (14:30)

: Venezuela – România (14:30) 27 noiembrie: România – Camerun (18:00)

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