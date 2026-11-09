„Suntem prea proști! Mai ales bărbații” Reacții vehemente după pedeapsa primită de sportivul care și-a abuzat partenera minoră: „Nu e de ajuns!”
Patinajul elvețian este zguduit de un grav scandal de abuz (Foto: IMAGO)
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„Suntem prea proști! Mai ales bărbații” Reacții vehemente după pedeapsa primită de sportivul care și-a abuzat partenera minoră: „Nu e de ajuns!”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 09.11.2026, ora 09:50
alt-text Actualizat: 09.11.2026, ora 10:19
  • Patinajul elvețian este zguduit de un grav scandal de abuz, declanșând un val de reacții dure din partea sportivilor de elită.
  • Un dansator pe gheață a primit o suspendare de trei ani din partea Tribunalului Sportiv Elvețian (SSG), în urma unei anchete derulate de organismul independent Swiss Sport Integrity (SSI).
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Decizia vine după ce s-a constatat că sportivul a comis abuzuri sexuale repetate, hărțuire psihică și umilire publică împotriva partenerei sale de antrenament, o patinatoare minoră, în perioada decembrie 2022 - iulie 2024, notează blick.ch.

Pe lângă interdicția de a evolua la perechi și de a antrena minori, acestuia i s-au impus 20 de ore de consiliere comportamentală și plata cheltuielilor de judecată.

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Lukas Britschgi: „Poate pentru că suntem pur și simplu prea proști. Mai ales bărbații”

Campionul european Lukas Britschgi (28 de ani) s-a arătat profund afectat de incident și a condamnat ferm abuzurile, subliniind că este regretabil ca patinajul să fie din nou pătat de astfel de cazuri, deși salută faptul că neregulile ies în sfârșit la suprafață.

Întrebat de ce au loc în mod repetat astfel de fapte în sportul de performanță, Britschgi a oferit o explicație tranșantă: „Nu știu care este motivul. Poate pentru că suntem pur și simplu prea proști. Mai ales bărbații”.

Totodată, el a subliniat că întreaga societate trebuie să își pună întrebări privind limitele acceptabile în sport, menționează sursa citată.

Din păcate, nu este o temă prezentă doar în sportul nostru, dar acum lovește din nou tocmai comunitatea noastră. Mai avem enorm de mult de lucru, în special în ceea ce privește prevenția, educarea și comunicarea. Auzi mereu câte ceva. Marea întrebare pe care trebuie să ne-o punem în mod fundamental, și ca societate, este: Unde sunt limitele? Când s-a mers prea departe? Lukas Britschgi, campion european la patinaj artistic

Sarah van Berkel cere o suspendare pe viață: „Trei ani nu sunt de ajuns”

Fosta campioană europeană din 2011, Sarah van Berkel (42 de ani), a criticat dur decizia instanței sportive, catalogând pedeapsa de trei ani drept mult prea blândă.

Deși înțelege cadrul legal care oferă o a doua șansă, Van Berkel a mărturisit că îi este greu să își imagineze că sportivul ar putea reveni vreodată în patinaj.

În opinia sa, pentru fapte grave împotriva minorilor ar trebui aplicată o suspendare pe viață, similar cu pedepsele maxime acordate de tribunalul sportiv în cazurile de dopaj grav sau repetat.

Înțeleg că, potrivit jurisprudenței, se oferă o a doua șansă. Însă îmi este greu să mi-l imaginez într-o zi înapoi în frumosul nostru sport. Victima trebuie protejată. A fost de-a dreptul curajos din partea familie să raporteze cazul. Sarah van Berkel, fostă campioană europeană

Fosta olimpică Alexia Paganini (24 de ani) a subliniat la rândul ei presiunea uriașă sub care se află victimele într-un mediu restrâns: „Mi se pare foarte curajos din partea persoanei afectate. Să vorbești despre abuz nu este niciodată ușor. Mai ales într-o comunitate mică, în care toată lumea se cunoaște cu toată lumea”.

Federația Elvețiană de Patinaj a precizat că sportivul sancționat nu mai deține o licență activă, ceea ce îl împiedică să participe la competiții.

Forul a reafirmat că protejarea integrității fizice și psihice a sportivilor este o prioritate absolută și că își va intensifica eforturile de prevenție.

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