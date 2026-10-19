L-a taxat pe Alibec Atacantul,  criticat de conducerea Farului : „Ne așteptam să fie mai inteligent la vârsta lui”
Denis Alibec (dreapta), în duel cu Mamadou Karamoko / Foto: Iosif Popescu - GOLAZO.ro
Superliga

L-a taxat pe Alibec Atacantul, criticat de conducerea Farului: „Ne așteptam să fie mai inteligent la vârsta lui”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 19.10.2026, ora 19:15
  • Ciprian Marica (41 de ani), acționar minoritar la Farul, l-a taxat pe Denis Alibec (35 de ani).
  • Atacantul „marinarilor” s-a ales cu trei etape de suspendare, după eliminarea de la pauza meciului cu Dinamo, scor 0-4.
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Alibec a văzut direct cartonașul roșu, în urma unui scandal pe tunel cu Danny Armstrong.

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Ciprian Marica l-a taxat pe Denis Alibec: „Ne așteptam să fie mai inteligent la vârsta lui”

Veteranul echipei antrenate de Ioan Ovidiu Sabău a ratat duelurile cu Petrolul (3-1, acasă) și Universitatea Craiova (0-2, în deplasare). Va fi indisponibil și la confruntarea cu Oțelul, programată duminică, de la ora 16:00.

După înfrângerea din Bănie, Marica a vorbit despre prestația echipei și l-a criticat pe Alibec pentru gestul care a dus la suspendarea sa.

„Am fost realist, nu critic. Am spus ceea ce am văzut. N-am jucat nimic în prima repriză și cu toate astea puteam să egalăm. Câteodată, sunt meciuri în care nu joci nimic și poți ciupești un punct sau un rezultat mare. Jucăm fără atacant.

Alibec ne lasă 3 etape, din păcate. La vârsta asta, ne așteptam de la el să fie mai cumpătat, să fie mai inteligent chiar. Să nu se lase provocat. În fine, asta este situația.

Vârful nou pe care l-am adus (n.r. Yann Kitala) s-a accidentat și el. A trebuit să jucăm acolo cu Maricean, care nu este un 9 autentic. E un puști care trebuie să crească, n-a făcut nici el cel mai bun meci.

Probleme la nivelul fundașilor centrali. De 3 ori mai multe atingeri portarul decât atacantul. Ce pretenții să ai într-un meci de genul ăsta?”, a declarat Ciprian Marica, la Voyo, citat de gsp.ro.

7 meciuri
a jucat Alibec pentru Farul în acest sezon: a marcat un gol și a reușit două pase decisive

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