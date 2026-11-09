Secretul din bagajul lui Ianis Stoica Extrema de la Estrela vine la națională cu un accesoriu special,  pe care trebuie să-l poarte la antrenamente +5 foto
Ianis Stoica și-a confecționat o mască de protecție după ce s-a accidentat la nas în meciul Moreirense - Estrela Amadora, disputat pe 31 octombrie (captură video: Sport TV)
Nationala

Secretul din bagajul lui Ianis Stoica Extrema de la Estrela vine la națională cu un accesoriu special, pe care trebuie să-l poarte la antrenamente

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 09.11.2026, ora 14:16
alt-text Actualizat: 09.11.2026, ora 14:16
  • Convocat în premieră de Gheorghe Hagi la națională, Ianis Stoica va folosi la nevoie o mască de protecție în timpul antrenamentelor, după accidentarea suferită la nas pe 31 octombrie.
  • În ciuda durerilor, „tricolorul” a jucat fără mască duminică împotriva Benficăi (2-3) și a avut o prestație apreciată, contribuind la faza golului prin care Estrela a restabilit egalitatea, 1-1.
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Ianis Stoica (23 de ani) a primit prima convocare la echipa națională de seniori. Selecționerul Gheorghe Hagi l-a inclus în lotul pentru ultimele două partide ale României din grupa Ligii Națiunilor, cu Polonia și Bosnia-Herțegovina, programate pe 14, respectiv 17 noiembrie.

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Ianis Stoica a venit la națională cu masca de protecție pregătită pentru antrenamente

Extrema celor de la Estrela Amadora va ajunge însă la reunirea tricolorilor cu un obiect mai puțin obișnuit în bagaje: o mască de protecție facială.

Fotbalistul a început să o folosească la antrenamente după accidentarea dură suferită în partida de campionat cu Moreirense, pierdută de echipa sa în deplasare, cu 1-2, pe 31 octombrie.

Lovit violent cu cotul în față

Ianis a fost lovit violent cu cotul în față de un adversar, iar impactul i-a provocat o contuzie puternică la nivelul nasului.

„M-a lovit neintenționat. A fost un duel pentru minge. Eu am venit din spate, adversarul a vrut să mă dribleze și m-a izbit cu cotul în față”, le-a spus fotbalistul apropiaților săi.

Din fericire, investigațiile medicale au exclus o fractură de piramidă nazală.

Totuși, durerile nu au dispărut complet, motiv pentru care medicii i-au recomandat să poarte masca la ședințele de pregătire în care există riscul unor contacte fizice cu coechipierii.

Galerie foto (5 imagini)

Momentul în care Ianis Stoica este lovit cu cotul în față de un adversar, în partida cu Moreirense (captură video: Sport TV) Momentul în care Ianis Stoica este lovit cu cotul în față de un adversar, în partida cu Moreirense (captură video: Sport TV) Momentul în care Ianis Stoica este lovit cu cotul în față de un adversar, în partida cu Moreirense (captură video: Sport TV) Momentul în care Ianis Stoica este lovit cu cotul în față de un adversar, în partida cu Moreirense (captură video: Sport TV) Momentul în care Ianis Stoica este lovit cu cotul în față de un adversar, în partida cu Moreirense (captură video: Sport TV)
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Ianis a renunțat la mască pentru meciul cu Benfica

Deși nu se recuperase complet, Stoica a ales să joace fără mască în partida cu Benfica, disputată duminică, 8 noiembrie, în etapa a 11-a din campionatul Portugaliei. Estrela a pierdut dramatic, scor 2-3, după ce a primit golul decisiv în prelungiri, dar internaționalul român a avut o prestație apreciată.

Folosit titular în banda stângă, Ianis a fost implicat în faza care a dus la egalarea din minutul 48. A pornit într-o acțiune rapidă, a avansat cu mingea și a contribuit la construcția atacului finalizat de Lovro Zvonarek, după o serie de intervenții ale defensivei portugheze.

În minutul 61, românul a încercat și o execuție individuală. A tăiat spre interior și a șutat, însă mingea a trecut pe lângă poarta Benficăi.

Explicația pentru schimbarea lui Ianis: „Era foarte proaspăt în față și mai puțin în spate”

Antrenorul Pepa l-a înlocuit în minutul 66, deși Ianis era unul dintre cei mai activi jucători ai gazdelor.

Tehnicianul a explicat ulterior că tânărul internațional român avea încă prospețime în faza ofensivă, dar acumulase o oboseală importantă din cauza responsabilităților defensive.

„Era foarte proaspăt în față și mai puțin proaspăt în spate”, a declarat Pepa, citat de publicația portugheză Bola na Rede.

Antrenorul Estrelei Amadora a explicat că Ianis trebuia să-l urmărească permanent pe Sudakov, care apărea atât în spatele său, cât și în lateral, iar această sarcină îi solicita multă energie și concentrare în faza defensivă.

Patru goluri și două pase decisive în campionatul Portugaliei

Convocarea lui Ianis Stoica vine după un început de sezon în care fotbalistul român a reușit să se impună la Estrela Amadora.

În primele apariții din Liga Portugal a contribuit direct la rezultatele echipei, iar bilanțul după primele șapte meciuri era de patru goluri și două pase decisive.

A avut contribuții importante în partidele cu Nacional, Famalicao, Braga și Rio Ave, iar evoluțiile sale din primele etape arată că s-a adaptat la fotbalul portughez, unde ritmul și duelurile fizice sunt solicitante.

Există însă și un contrast important între parcursul său individual și situația echipei. Estrela Amadora a ajuns la cinci înfrângeri consecutive în campionat și a coborât pe locul 12, cu numai 10 puncte după 11 etape. Echipa are două victorii, patru remize și cinci eșecuri, cu un golaveraj de 17-22.

Lotul României pentru meciurile cu Polonia și Bosnia

PORTARI

  • Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 10/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 55/2), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0);

MIJLOCAȘI

  • Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 16/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 41/5), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 4/0); Rareș ILIE (Mantova, 0/0)

ATACANȚI

  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 19/1), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3).

Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

Clasamentul grupei B4

  1. Suedia - 10p
  2. Bosnia - 8p
  3. Polonia - 4p
  4. România - 0p

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