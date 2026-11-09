„E mai bine să stau acasă” VIDEO. De ce nu a mai fost prezent Gică Hagi la meciurile din Superliga + acuză criza de atacanți: „Sunt numai străini”

Gheorghe Hagi (61 de ani), selecționerul României, a explicat în cadrul unei conferințe de presă de ce nu a mai fost văzut la meciurile din Superliga.

Pentru România urmează meciul cu Polonia de sâmbătă, de la ora 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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După ce a fost numit în funcția de selecționer al României, Gheorghe Hagi a transmis că se va axa, în principal, pe fotbaliști cu experiență la nivel internațional.

La fel s-a întâmplat și la această acțiune, când a convocat mai mulți fotbaliști din străinătate decât din campionatul intern.

VIDEO. Gică Hagi a explicat de ce nu a mai prezent la meciurile din Superliga

În cadrul conferinței organizate astăzi la Mogoșoaia, Gică Hagi a explicat de ce nu a mai fost prezent în tribune la partidele din campionatul intern, la fel ca în debutul mandatului.

„Am mers la meciuri în Divizia A foarte mult, am văzut, am preferat să stau să văd mai multe meciuri acasă, pe jucătorii de afară, să analizez lucrurile. Am fost enorm la meciurile din campionat.

Au influențat și rezultatele care sunt, am zis că e mai bine să stau acasă să văd mai multe meciuri, din Divizia A și de afară, că trebuiau văzute.

Am stat mai mult acasă, a fost alegerea mea și asta a fost. Am vrut să mă conectez mai mult cu jucătorii de afară”, a declarat Hagi.

Sunt jucători talentați, îi monitorizăm. Depinde de câți străini sunt în echipă. Mai puțin la atacanți, pentru că acolo majoritatea sunt numai străini. Din păcate, majoritatea echipelor din România, cele mai bune, au numai atacanți străini. Încercăm să găsim soluții. În atac au lipsit foarte mulți jucători importanți ai echipei naționale, la toate convocările Gheorghe Hagi, selecționerul României

Înaintea ultimelor două partide din Liga Națiunilor, Hagi a suferit trei pierderi importante din lot. Ionuț Radu, portarul echipei Celta Vigo, nu va putea evolua din cauza unor probleme medicale.

În plus, Nicolae Stanciu și Valentin Mihăilă, jucătorii de la Dalian Yingbo, respectiv Rizespor, sunt la rândul lor indisponibili pentru aceste confruntări.

Lotul ales de Hagi pentru meciurile cu Polonia și Bosnia

PORTARI

Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 10/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 55/2), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0);

MIJLOCAȘI

Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 16/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 41/5), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 4/0); Rareș ILIE (Mantova, 0/0)

ATACANȚI

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 19/1), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3).

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4

2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0

5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

Clasamentul grupei B4

Suedia - 10p Bosnia - 8p Polonia - 4p România - 0p

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