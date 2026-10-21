Scântei după meci VIDEO. Fostul star de la Arsenal l-a bruscat pe antrenorul advers: „Lucrurile s-au încins puțin”

Jack Wilshere (34 de ani), fostul mijlocaș al lui Arsenal și actualul antrenor al lui Luton Town, s-a certat cu Daniel Stendel (52 de ani), tehnicianul lui Barnsley, și l-a împins la finalul meciului.

Echipa lui Wilshere s-a impus cu 2-1 în League One, al treilea eșalon al fotbalului englez.

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Incidentul s-a petrecut marți, 20 octombrie, imediat după fluierul final, când cei doi antrenori s-au apropiat pentru a-și strânge mâinile.

Jack Wilshere l-a împins pe Daniel Stendel după meci

Finalul meciului a fost tensionat. În minutul 90, Amani Richards, jucătorul lui Barnsley, a căzut în careu după un duel cu Kal Naismith și a cerut penalty. Arbitrul Carl Brook a considerat că a simulat și i-a arătat cartonașul galben.

Decizia i-a nemulțumit pe cei de la Barnsley, iar Wilshere și Stendel s-au certat pe marginea terenului.

Tensiunile au continuat și după meci. Când cei doi antrenori și-au strâns mâinile, Stendel a părut să-i spună ceva lui Wilshere, care s-a enervat, l-a împins și a început să-i reproșeze ceva.

Jack Wilshere, după conflict: „Lucrurile s-au încins puțin”

După meci, Wilshere a încercat să minimalizeze incidentul și a spus că ambii antrenori își doreau foarte mult victoria.

„Ei vor să câștige, noi vrem să câștigăm. Am un respect enorm pentru ei și pentru ceea ce încearcă să facă.

Știu că nu au obținut rezultatele dorite, dar văd ce încearcă să construiască. Sunt o echipă dificilă, care are jucători buni.

Până la urmă, noi am câștigat. Lucrurile s-au încins puțin, dar la final ne-am strâns mâinile și fiecare a mers mai departe”, a declarat Wilshere, conform mirror.co.uk.

Uneori, astfel de momente arată cât de uniți suntem. Trebuie să ne respectăm adversarii, dar vrem și să arătăm că suntem o echipă unită. Jack Wilshere, despre intervenția jucătorilor săi în conflict

Nici antrenorul lui Barnsley nu a dorit să amplifice conflictul.

„A fost o neînțelegere între mine și Jack Wilshere. Am încercat să discut cu el după meci și nu cred că este ceva grav”, a declarat Stendel.

Jack Wilshere clashed with the Barnsley dugout at full time following Luton's 2-1 win 😤 https://t.co/VliGEPqheW — Sky Sports Football (@SkyFootball) October 21, 2026

După victoria cu 2-1, Luton Town a urcat pe locul 13 în League One, cu 14 puncte, în timp ce Barnsley a rămas pe locul 22, cu 8 puncte, în zona retrogradării.

Cariera lui Jack Wilshere

Jack Wilshere și-a petrecut cea mai mare parte a carierei la Arsenal, dar a mai evoluat pentru Bolton, Bournemouth, West Ham și Aarhus, în Danemarca.

Fostul mijlocaș a jucat 34 de meciuri pentru naționala Angliei, pentru care a marcat două goluri. S-a retras din fotbal în iulie 2022, la doar 30 de ani.

Ulterior, Wilshere și-a început cariera de antrenor la echipa U18 a lui Arsenal, apoi a lucrat la Norwich, unde a fost antrenor secund și, pentru scurt timp, interimar.

Pe 13 octombrie 2025, a fost numit antrenor principal la Luton Town

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