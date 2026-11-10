Îngrijorare pentru Musiala Uli Hoeness: „Are o boală care nu se vindecă ușor” + Ce spune Matthaus despre situația jucătorului de la Bayern +7 foto
Jamal Musiala s-a prăbușit pe teren
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Îngrijorare pentru Musiala Uli Hoeness: „Are o boală care nu se vindecă ușor” + Ce spune Matthaus despre situația jucătorului de la Bayern

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 10.11.2026, ora 11:24
alt-text Actualizat: 10.11.2026, ora 11:24
  • Uli Hoeness (74 de ani), președintele de onoare al lui Bayern, nu este sigur că Jamal Musiala (23 de ani) va reveni la cel mai înalt nivel, din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă.
  • Lothar Matthaus (65 de ani), legendă a clubului bavarez, consideră că declarațiile oficialului lui Bayern ar trebui să-l motiveze p Musiala.
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În luna august, Musiala a leșinat de două ori pe teren, în amicalele cu Leipzig (3-1) și Heidenheim (4-2). Fotbalistul a explicat ulterior că aceste episoade au fost cauzate de o disfuncție neurologică.

Mijlocașul este în prezent indisponibil din cauza unei rupturi musculare suferite la începutul lunii septembrie.

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Uli Hoeness, despre Jamal Musiala: „Nu știm dacă va mai da același randament ca înainte”

Uli Hoeness e îngrijorat pentru Jamal Musiala:

„Este într-o situație complicată: are o boală greu de vindecat, dar care poate fi ținută sub control până la un anumit punct cu ajutorul medicamentelor. Cu toate acestea, nu știm dacă va mai da același randament ca înainte.

Își primește în continuare salariul, dar imaginați-vă că Bayern i-ar pune la îndoială contractul: ceea ce poate oferi acum pe teren nu mai corespunde cu ceea ce scrie în acte”, a transmis oficialul lui Bayern la televiziunea publică bavareză BR, citat de as.com.

FOTO. Musiala s-a prăbușit pe teren în meciul cu Heidenheim

Jamal Musiala s-a prăbușit pe teren FOTO Imago
Jamal Musiala s-a prăbușit pe teren FOTO Imago

Galerie foto (7 imagini)

Jamal Musiala s-a prăbușit pe teren FOTO Imago Jamal Musiala s-a prăbușit pe teren FOTO Imago Jamal Musiala s-a prăbușit pe teren FOTO Imago Jamal Musiala s-a prăbușit pe teren FOTO Imago Jamal Musiala s-a prăbușit pe teren FOTO Imago
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Contractul lui Musiala cu Bayern Munchen este valabil până în vara anului 2030. Este unul dintre cei mai bine plătiți fotbaliști din lotul echipei lui Vincent Kompanycu un salariu anual de aproximativ 25 de milioane de euro.

În acest sezon, Jamal Musiala a evoluat în doar 4 partide pentru Bayern, în care a marcat 2 goluri și a oferit o pasă decisivă.

80 de milioane de euro
este cota de piață a lui Jamal Musiala, conform Transfermarkt

Lothar Matthaus: „Musiala trebuie să demonstreze acum”

Lothar Matthaus, legenda lui Bayern Munchen, consideră că Uli Hoeness nu a vrut să-l critice pe Musiala prin declarațiile sale, ci să-l motiveze să treacă peste aceste momente dificile.

„Îl «înțeapă» puțin. Nu este vorba doar de a-l ține în puf. Uneori trebuie să se lupte și cu adversitatea. Cred că Uli a vrut să creeze asta prin declarația sa.

De asemenea, consider că este în regulă să spună așa ceva, pentru că nu putem doar să privim lucrurile pozitiv și să așteptăm, pur și simplu, să revină. Trebuie să demonstreze acum. Trebuie să treacă peste asta acum.

Toată lumea se așteaptă ca Jamal să se întoarcă. Și exact asta a clarificat Uli prin acea declarație. Probabil a vrut să-l impulsioneze puțin, astfel încât să muncească din greu în săptămânile și lunile următoare și să revină la nivelul său anterior.

Iar pentru mine, dacă aș fi în locul lui Musiala, asta ar fi o motivație suficientă ca să-i demonstrez lui Uli că m-am întors. Iar Uli va fi cel mai fericit dintre toți, pentru că Jamal va fi din nou un atu pentru Bayern”, a transmis Matthaus, potrivit goal.com.

În ceea ce privește accidentarea din acest moment a lui Musiala, Matthaus consideră că mijlocașul nu a suferit doar o leziune musculară:

„S-a întâmplat altceva acolo. Pentru că o ruptură musculară nu te ține pe tușă șapte săptămâni. Poate a fost o a doua ruptură, poate accidentarea a fost mai gravă”.

Musiala este așteptat să revină pe teren după această pauză internațională. Nu va putea juca la naționala Germaniei în această lună, care se va duela cu Serbia (13 noiembrie) și Olanda (16 noiembrie).

Uli Hoeness, despre Kompany: „Ne îngrijorează mult”

Președintele de onoare al clubului Bayern a comentat și situația antrenorul Vincent Kompany, care a fost internat în spital după ce a leșinat în timpul unui antrenament.

„Ne îngrijorează mult, deși nu cred că este atât de grav. Cred că a fost o gripă destul de prost tratată, care a degenerat ulterior într-o meningită. Este ceva ce se poate vindeca.

Este supus unui stres uriaș. Muncește 12 ore pe zi, șase zile pe săptămână. După pauza internațională, în vreo două-trei săptămâni, va reveni pe banca tehnică”, a mai spus Uli Hoeness.

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