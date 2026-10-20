Ce mașină conduce Mourinho FOTO: SUV de lux care accelerează ca un supercar pentru antrenorul lui Real Madrid. Cât costă bolidul

Jose Mourinho a fost surprins la volanul unui BMW XM, un SUV plug-in hybrid care combină un motor pe benzină cu unul electric și oferă performanțe impresionante.

În versiunea de top, modelul german dezvoltă 748 CP și poate ajunge la 100 km/h în numai 3,8 secunde. Prețul, în rândurile de mai jos.

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Antrenorul portughez a fost văzut conducând un BMW XM la plecarea de la baza de pregătire Valdebebas.

Modelul se remarcă prin dimensiuni generoase, un design îndrăzneț și un sistem de propulsie hibrid care pune accent atât pe putere, cât și pe posibilitatea de a circula electric.

Mourinho conduce un BMW XM

Mourinho e obișnuit să atragă atenția pe teren, dar și alegerile sale din afara fotbalului interes.

La prima vedere, BMW XM se diferențiază de SUV-urile obișnuite prin proporțiile sale masive și aspectul agresiv.

Grila frontală impunătoare, liniile angulare și partea din spate cu elemente de design distincte îi oferă o prezență aparte.

Mașina măsoară aproximativ 5,11 metri în lungime și peste doi metri în lățime, fără oglinzi, un automobil care depășește cu mult dimensiunile unui SUV compact de familie.

Unul dintre cele mai interesante lucruri la modelul condus de Mou este sistemul său de propulsie. Un hibrid reîncărcabil la priză, cunoscut și sub denumirea de plug-in hybrid sau PHEV.

Are două surse de putere: un motor convențional pe benzină și un motor electric alimentat de o baterie care poate fi încărcată extern. Cele două lucrează împreună atunci când este nevoie de performanță, dar automobilul poate rula și exclusiv electric în anumite condiții.

Pentru versiunile recente, BMW indică o capacitate a bateriei de 25,7 kWh și o autonomie electrică omologată de aproximativ 77–85 km, în funcție de versiune și de datele tehnice aplicabile.

În condiții reale, distanța poate fi mai mică sau mai mare în funcție de temperatură, trafic, viteză și utilizarea climatizării.

Cât costă mașina pe care o conduce Mourinho

BMW e sponsor al echipei Real Madrid, iar fotbaliștii și membrii staffului tehnic beneficiază de automobile puse la dispoziție de producătorul german.

În vară, Mou și-a ales modelul BMW XM, care oferă și un habitaclu premium, materiale și finisaje specifice segmentului de lux, tehnologii moderne și un nivel ridicat de confort pentru deplasările lungi.

El Pais scrie că ar fi vorba despre un preț de peste 130.000 de euro pentru versiunea de bază și un o sumă care se poate apropia de 200.000 de euro pentru XM Label, în funcție de echipare și configurație.

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