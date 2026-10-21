Nou avertisment pentru Vinicius Mourinho nu-l menajează pe brazilian: „De neatins este doar emblema clubului!”

Jose Mourinho i-a transmis, din nou, un mesaj clar lui Vinicius, înaintea duelului dintre Real Madrid și RB Leipzig, din Liga Campionilor.

Deși brazilianul rămâne unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei, tehnicianul portughez spune că nimeni nu are postul garantat.

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Declarația lui Mourinho nu lasă prea mult loc de interpretări și vine într-un moment delicat pentru superstarul brazilian, care trebuie să gestioneze atât problemele disciplinare, cât și presiunea tot mai mare venită din partea concurenței.

Mourinho, avertisment pentru Vinicius

Întrebat dacă brazilianul ar trebui să se teamă pentru locul său în echipă sau dacă statutul său îl face imposibil de înlocuit, Mourinho a oferit un răspuns tranșant:

„Nu-mi place această noțiune de jucător de neatins. Ceea ce îi face de neatins nu este statutul, nici banderola de căpitan, nici suma plătită pentru el. Ceea ce îl face de neatins este ceea ce face pe teren”.

Un gol și 3 assisturi are Vinicius în acest sezon, în toate competițiile

Diomande a profitat de absența lui Vinicius

Pentru Vinicius, avertismentul vine într-un moment în care există deja un concurent gata să profite de orice pas greșit.

Suspendarea brazilianului din campionat i-a oferit lui Yan Diomande șansa de a demonstra că poate fi o alternativă serioasă pe banda stângă a atacului madrilen. Iar ivorianul a profitat din plin.

În victoria cu Sevilla, scor 4-1, Diomande a fost implicat în toate cele patru goluri ale echipei sale: a oferit o pasă decisivă, a contribuit la alte două faze importante și a înscris ultimul gol al partidei, cu un șut puternic de la distanță.

Vinicius a fost eliminat în partida cu Villarreal, după ce l-a tras de păr pe Nathan Saliba și a protestat dur la adresa arbitrului.

Sancțiunea dictată împotriva brazilianului a fost de patru etape în La Liga: două pentru gestul său și alte două pentru protestele adresate arbitrului.

Meciul cu RB Leipzig îi oferă lui Vinicius ocazia de a răspunde direct pe teren. Mourinho a confirmat că îl va folosi pe postul de extremă stânga, dar nu a dezvăluit toate detaliile planului său și nici rolul pe care îl va avea Diomande.

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