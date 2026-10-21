Noul stadion prinde contur VIDEO. Moment important surprins de primar:  „Lucrările merg foarte bine” +18 foto
Foto: captură VIDEO Facebook @Cristian Gentea
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Noul stadion prinde contur VIDEO. Moment important surprins de primar: „Lucrările merg foarte bine”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 21.10.2026, ora 20:45
alt-text Actualizat: 21.10.2026, ora 21:45
  • Lucrările la noul stadion „Nicolae Dobrin” se intesifică pe zi ce trece.
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Cristian Gentea, primarul Piteștiului, a făcut o vizită pe șantier pentru a surprinde un moment important: montarea ultimei grinzi de la peluza sud, pentru primul inel al viitoarei arene.

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Noul stadion „Nicolae Dobrin” prinde contur pe zi ce trece

„Mă bucur că iată avem posibilitatea să vedem pe viu cum se montează ultima grindă de la peluza sud, după care se va trece la tribuna est.

E o plăcere să îi vezi pe profesioniști cum lucrează, cum își fac treaba, și mă bucur mult că am prins și o activitate în direct, montajul ultimei grinde de la peluza sud pentru primul inel, apoi se va turna placa și urmează inelul doi.

Începând de astăzi după amiază, deja începem montajul grinzilor la tribuna est, am văzut că s-a turnat și placa peste parcarea subterană, deci repet, vă spun de când a început acest șantier, sunt mai mult decât plăcut surprins de stadiul lucrărilor și de ritmul lucrărilor.

Acum două săptămâni abia începuseră montajul la grinzile de la peluza nord, acum iată ca sunt gata ambele, lucrările merg foarte bine.

Mergem sâmbătă la Mioveni să susținem FC Argeș”, a spus edilul Piteștiului într-un videoclip postat pe rețelele de socializare.

@cristiangentea

Astăzi am fost din nou pe șantierul stadionului "Nicolae Dobrin". Printre altele, aici am văzut cum se montează aparatele de reazem, elemente importante pentru siguranța și stabilitatea stadioanelor, având rolul de a transmite greutatea tribunelor către stâlpii și fundațiile construcției. Acestea susțin greutăți mari și ajută la reducerea vibrațiilor produse de mișcarea spectatorilor.

♬ sunet original - Cristian Gentea

În acest moment ocupă locul 13, cu 12 puncte, după 12 etape. Pentru piteșteni urmează meciul cu UTA Arad, programat sâmbătă, de la ora 18:00. Partida va fi în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Lista facilităților pe care le va avea noul stadion din Pitești

  • 15.200 de locuri
  • Parcare de 500 de locuri 
  • sistem de iluminare a fațadei prin tehnologie LED
  • muzeu al clubului + magazin de prezentare al FC Argeș
  • sală de forță de minimum 500 mp
  • două săli pentru saună
  • sală de recuperare
  • cabinet medical
  • cabinet antidoping
  • sală de antrenament multifuncțională

FOTO. Cum va arăta stadionul din Pitești

Stadionul Nicolae Dobrin din Pitesti - macheta (11).jpg
Stadionul Nicolae Dobrin din Pitesti - macheta (11).jpg

Galerie foto (18 imagini)

Stadionul Nicolae Dobrin din Pitesti - macheta (1).jpg Stadionul Nicolae Dobrin din Pitesti - macheta (2).jpg Stadionul Nicolae Dobrin din Pitesti - macheta (3).jpg Stadionul Nicolae Dobrin din Pitesti - macheta (4).jpg Stadionul Nicolae Dobrin din Pitesti - macheta (5).jpg
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