Moment viral în PSG - Barca FOTO Lucas Hernandez și Lamine, protagoniști: „Yamal o să verifice și sub pat, la hotel” +24 foto
Moment viral în PSG - Barca, cu Lucas Hernandez și Lamine Yamal. Captură X
Liga Campionilor

Moment viral în PSG - Barca FOTO Lucas Hernandez și Lamine, protagoniști: „Yamal o să verifice și sub pat, la hotel”

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 21.10.2026, ora 09:59
  • Lucas Hernandez, 30 de ani, a avut o contribuție importantă la victoria lui Paris Saint-Germain în fața Barcelonei, scor 4-2, în partida disputată pe Parc des Princes, în Liga Campionilor.
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Fundașul francez a înscris un gol și a avut o misiune dificilă în defensivă, fiind responsabil de Lamine Yamal, 19 ani, unul dintre cei mai periculoși jucători ai formației catalane.

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Cei doi au fost implicați într-un duel intens pe durata partidei. Hernandez a încercat să limiteze spațiile de manevră ale internaționalului spaniol, iar imaginile surprinse de camerele tv au arătat și câteva momente de interacțiune între cei doi, dincolo de fazele de joc.

Lucas Hernandez și Lamine Yamal, duel cu momente tensionate

În timpul confruntării, după o acțiune individuală a lui Yamal, în care acesta a trecut mingea printre picioarele adversarului, fundașul lui PSG i-a aplicat o lovitură ușoară peste ceafă.

Ulterior a avut loc un nou moment viral între cei doi. Hernandez a fost surprins zâmbind în timp ce îl atingea amical pe atacantul Barcelonei peste față, într-un schimb de gesturi care a atras atenția camerelor de filmat.

Totul s-a petrecut după ce Lucas a reușit să marcheze, iar francezul s-a întors și a zâmbit către catalan:

Moment viral în PSG - Barca, cu Lucas Hernandez și Lamine Yamal. Capturi X (19).jpg
Moment viral în PSG - Barca, cu Lucas Hernandez și Lamine Yamal. Capturi X (19).jpg

Galerie foto (24 imagini)

Moment viral în PSG - Barca, cu Lucas Hernandez și Lamine Yamal. Capturi X (1).jpg Moment viral în PSG - Barca, cu Lucas Hernandez și Lamine Yamal. Capturi X (2).jpg Moment viral în PSG - Barca, cu Lucas Hernandez și Lamine Yamal. Capturi X (3).jpg Moment viral în PSG - Barca, cu Lucas Hernandez și Lamine Yamal. Capturi X (4).jpg Moment viral în PSG - Barca, cu Lucas Hernandez și Lamine Yamal. Capturi X (5).jpg
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Microbiștii s-au amuzat pe rețele:

  • „Lucas Hernandez l-a traumatizat pe Yamal, e incredibil!”
  • „Ăsta e bullying direct”
  • „L-a provocat, l-a blocat și a reușit să dea și gol. Senzațional!”
  • „Când se întoarce la hotel, Yamal o să verifice și sub pat, să vadă dacă e Lucas Hernandez acolo”

Dincolo de aceste momente, fundașul francez a explicat la finalul meciului cum a abordat duelul cu tânărul fotbalist catalan.

„Lamine Yamal? Este un jucător extraordinar. Știam că, dacă voi sta aproape de el și voi fi agresiv, îi va fi mai greu”, a declarat Lucas.

Fundașul francez, lăudat de Luis Enrique

Jucătorul lui PSG a dezvăluit și că a aflat abia la ședința tehnică dinaintea partidei că urma să fie titular. Hernandez a subliniat că a încercat să profite de oportunitate și să contribuie cât mai mult la succesul echipei.

„La discuția dinaintea meciului am aflat că voi fi titular. Așa cum am făcut întotdeauna, am dat totul pe teren.

Este adevărat că unele seri sunt mai bune decât altele, dar dorința de a da totul pe teren nu m-a părăsit niciodată, iar astăzi acest lucru a dat roade”, a explicat fundașul.

La final, antrenorul lui PSG, Luis Enrique, a evidențiat atât prestația defensivă a lui Hernández, cât și contribuția sa ofensivă.

„Mă bucur foarte mult pentru el. Este un jucător care aduce o atmosferă bună în grup și care astăzi a avut o evoluție excelentă. A făcut un marcaj incredibil la Lamine Yamal și, în plus, a marcat un gol. Merită acest lucru”, a afirmat tehnicianul spaniol.

Desire Doue l-a desemnat omul meciului

Evoluția lui Hernandez a fost apreciată și de coechipierul său, Desire Doue, care l-a considerat MVP:

„Pentru mine, Lucas Hernandez a fost omul meciului”.

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