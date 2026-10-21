„Nu suntem superiori nimănui!”  Avertismentul lui Luis Enrique, după victoria cu Barcelona » Care e secretul lui PSG +5 foto
Luis Enrique
Liga Campionilor

„Nu suntem superiori nimănui!” Avertismentul lui Luis Enrique, după victoria cu Barcelona » Care e secretul lui PSG

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 21.10.2026, ora 10:52
alt-text Actualizat: 21.10.2026, ora 10:52
  • PSG - Barcelona 4-2. Luis Enrique (56 de ani), antrenorul campioanei Franței, a vorbit despre meciul din Liga Campionilor și a explicat cum a reușit echipa sa să obțină victoria.
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PSG s-a impus în fața Barcelonei după golurile marcate de Doue (38), Lucas Hernandez (72), Vitihna (81) și Fabian Ruiz (86).

Pentru catalani au punctat Xavi Espart (55) și Lamine Yamal (79).

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PSG - Barcelona 4-2. Luis Enrique: „A fost o partidă foarte echilibrată”

Parizienii au obținut cel de-al treilea succes consecutiv din Liga Campionilor, rezultat care a pus capăt seriei de 11 meciuri fără înfrângere a catalanilor.

Deși PSG s-a impus în duelul de pe Parc des Princes, Luis Enrique a recunoscut că meciul a fost unul echilibrat.

„Am văzut meciul la care mă așteptam, unul foarte dificil. Nu îți dai seama cât de bună este Barcelona până când nu o înfrunți. A fost o partidă foarte echilibrată”, a declarat antrenorul, conform beinsports.com.

Tehnicianul spaniol a explicat cum a reușit echipa sa să o învingă pe Barcelona, deși catalanii treceau printr-o perioadă excelentă.

Pentru a câștiga meciuri importante și trofee, mai ales atunci când întâlnești adversari de același nivel sau chiar mai buni decât tine, trebuie să știi să te adaptezi la diferitele momente ale jocului”.

Barcelona a pus presiune în multe momente ale jocului, dar francezii au rezistat datorită efortului colectiv depus. Luis Enrique a remarcat implicarea atacanților săi în faza defensivă.

„Am fost superiori datorită presingului făcut de atacanții noștri, pentru că, atunci când vrei să recuperezi mingea de la ei (n.r. - de la jucătorii Barcelonei), fie te aperi cu ajutorul coechipierilor, fie este imposibil să-i oprești”, a mai adăugat antrenorul lui PSG.

FOTO. Accidentarea lui Dani Olmo din minutul 27

Accidentarea lui Dani Olmo în PSG - Barcelona. Foto: X/@CGTNSportsScene
Accidentarea lui Dani Olmo în PSG - Barcelona. Foto: X/@CGTNSportsScene

Galerie foto (5 imagini)

Accidentarea lui Dani Olmo în PSG - Barcelona. Foto: X/@TouchlineX Accidentarea lui Dani Olmo în PSG - Barcelona. Foto: X/@CGTNSportsScene Accidentarea lui Dani Olmo în PSG - Barcelona. Foto: X/@CGTNSportsScene Accidentarea lui Dani Olmo în PSG - Barcelona. Foto: X/@CGTNSportsScene Accidentarea lui Dani Olmo în PSG - Barcelona. Foto: X/@CGTNSportsScene
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PSG vine după două sezoane consecutive în care a cucerit Liga Campionilor, iar în această ediție a competiției are deja 3 victorii la rând.

Luis Enrique le-a transmis totuși un avertisment elevilor săi:

„Nu suntem superiori nimănui. Prima capcană în care am putea cădea ar fi să credem că suntem cei mai buni sau că suntem speciali”.

Sunt suporter al Barcelonei și sunt un profesionist, dar victoriile echipei mele mă bucură. Luis Enrique, antrenor PSG

PSG are maximum de puncte după primele 3 etape disputate în Liga Campionilor și se află pe primul loc în faza principală.

În primele două runde, echipa lui Luis Enrique le-a învins pe Slovan Bratislava (6-1) și Manchester City (4-2).

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