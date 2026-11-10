Exclus de Lewandowski din lot?! De ce nu a fost chemat pentru meciul de la București cel mai bun portar al Poloniei
Skorupski, portarul polonez al Bolognei, respingând la victoria cu 4-2 în fața Milanului. Foto: Imago
Liga Națiunilor

Exclus de Lewandowski din lot?! De ce nu a fost chemat pentru meciul de la București cel mai bun portar al Poloniei

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 10.11.2026, ora 14:47
alt-text Actualizat: 10.11.2026, ora 14:47
  • Lukasz Skorupski, în formă în Serie A, având patru victorii la rând cu Bologna, se aștepta să fie convocat pentru partidele cu România și Suedia, în Liga Națiunilor. 
  • Surprinzător, selecționerul Jan Urban nu a apelat la el, deși nu-i are nici pe Grabara și Bulka, accidentați. 
  • Care ar fi motivul ascuns în spatele deciziei lui Urban. Ar avea legătură cu conflictul care divizează vestiarul Poloniei.
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Înaintea ultimelor două meciuri din Liga Națiunilor B, sâmbătă, la București, și pe 17 noiembrie, contra Suediei (a), Polonia are o mare problemă în poartă.

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După accidentarea gravă a lui Grabara, a devenit indisponibil și Bulka, numărul unu la 6-0 împotriva „tricolorilor”, luna trecută, la Varșovia.

Selecționerul l-a refuzat pe Skorupski în formă. A adus doi portari debutanți!

Se aștepta convocarea lui Lukasz Skorupski. În aceste condiții, nu doar că era cel mai important goalkeeper al roș-albilor, dar acesta e și în formă la Bologna.

Echipa sa are patru victorii consecutive în Serie A, inclusiv un 4-2 pe „San Siro” cu Milan, mai ales datorită veteranului în vârstă de 35 de ani.

Doar că selecționerul Jan Urban a luat o decizie surprinzătoare. L-a refuzat pe Skorupski, preferând trei portari din campionatul intern, fără experiență la națională.

Jan Urban, 64 de ani, e din iulie 2025 la națională: 6 victorii, 4 egaluri, 4 eșecuri. Foto: Imago Jan Urban, 64 de ani, e din iulie 2025 la națională: 6 victorii, 4 egaluri, 4 eșecuri. Foto: Imago
Jan Urban, 64 de ani, e din iulie 2025 la națională: 6 victorii, 4 egaluri, 4 eșecuri. Foto: Imago

Unul dintre ei adus de la ultima clasată, Wieczysta Cracovia, care tocmai l-a dat afară pe antrenorul Zeljko Kopic, ex-Dinamo.

  • Dragowski (29 de ani, Widzew) - 4 selecții. 
  • Kochalski (26, Wieczysta) - debutant. 
  • Abramowicz (22, Jagiellonia) - debutant. 

Conflictul cu Lewandowski l-a făcut pe Skorupski să piardă naționala

„Skorupski este furios din cauza deciziei selecționerului. E un portar de talie mondială care joacă la nivel înalt de ani de zile, a primit oferte de la cluburi precum Chelsea”, a declarat Daniel Kaniewski, agentul goalkeeperului polonez.

Kaniewski susține că Urban i-ar fi promis lui Skorupski că îl cheamă la reunirea din noiembrie, dar s-a răzgândit și nici nu l-a anunțat.

Impresarul afirmă, potrivit site-ului Meczyki.pl, că există conflicte în vestiarul naționalei.

Lewandowski (supărat pe Coubiș), 38 de ani, a înscris 3 goluri la 6-0 cu România. Foto: Imago Lewandowski (supărat pe Coubiș), 38 de ani, a înscris 3 goluri la 6-0 cu România. Foto: Imago
Lewandowski (supărat pe Coubiș), 38 de ani, a înscris 3 goluri la 6-0 cu România. Foto: Imago

Cauza neconvocării goalkeeperului ar fi relația sa deloc bună cu mai mulți jucători. Unul dintre ei, Robert Lewandowski. Și căpitanul ar fi decis să se renunțe la Skorupski.

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