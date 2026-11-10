Exclus de Lewandowski din lot?! De ce nu a fost chemat pentru meciul de la București cel mai bun portar al Poloniei

Lukasz Skorupski, în formă în Serie A, având patru victorii la rând cu Bologna, se aștepta să fie convocat pentru partidele cu România și Suedia, în Liga Națiunilor.

Surprinzător, selecționerul Jan Urban nu a apelat la el, deși nu-i are nici pe Grabara și Bulka, accidentați.

Care ar fi motivul ascuns în spatele deciziei lui Urban. Ar avea legătură cu conflictul care divizează vestiarul Poloniei.

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Înaintea ultimelor două meciuri din Liga Națiunilor B, sâmbătă, la București, și pe 17 noiembrie, contra Suediei (a), Polonia are o mare problemă în poartă.

După accidentarea gravă a lui Grabara, a devenit indisponibil și Bulka, numărul unu la 6-0 împotriva „tricolorilor”, luna trecută, la Varșovia.

Selecționerul l-a refuzat pe Skorupski în formă. A adus doi portari debutanți!

Se aștepta convocarea lui Lukasz Skorupski. În aceste condiții, nu doar că era cel mai important goalkeeper al roș-albilor, dar acesta e și în formă la Bologna.

Echipa sa are patru victorii consecutive în Serie A, inclusiv un 4-2 pe „San Siro” cu Milan, mai ales datorită veteranului în vârstă de 35 de ani.

Doar că selecționerul Jan Urban a luat o decizie surprinzătoare. L-a refuzat pe Skorupski, preferând trei portari din campionatul intern, fără experiență la națională.

Jan Urban, 64 de ani, e din iulie 2025 la națională: 6 victorii, 4 egaluri, 4 eșecuri. Foto: Imago

Unul dintre ei adus de la ultima clasată, Wieczysta Cracovia, care tocmai l-a dat afară pe antrenorul Zeljko Kopic, ex-Dinamo.

Dragowski (29 de ani, Widzew) - 4 selecții.

Kochalski (26, Wieczysta) - debutant.

Abramowicz (22, Jagiellonia) - debutant.

Conflictul cu Lewandowski l-a făcut pe Skorupski să piardă naționala

„Skorupski este furios din cauza deciziei selecționerului. E un portar de talie mondială care joacă la nivel înalt de ani de zile, a primit oferte de la cluburi precum Chelsea”, a declarat Daniel Kaniewski, agentul goalkeeperului polonez.

Daniel Kaniewski: Łukasz Skorupski jest pogniewany na to, co mu zrobił sztab szkoleniowy reprezentacji Polski. Nie jest to ludzkie, tak się ludzie nie zachowują. To bramkarz klasy światowej, który od lat gra na topie, miał oferty od takich klubów jak Chelsea. @RadioZET_NEWS @DKaniewski — Mateusz Ligęza (@LigezaMateusz) November 7, 2026

Kaniewski susține că Urban i-ar fi promis lui Skorupski că îl cheamă la reunirea din noiembrie, dar s-a răzgândit și nici nu l-a anunțat.

Impresarul afirmă, potrivit site-ului Meczyki.pl, că există conflicte în vestiarul naționalei.

Lewandowski (supărat pe Coubiș), 38 de ani, a înscris 3 goluri la 6-0 cu România. Foto: Imago

Cauza neconvocării goalkeeperului ar fi relația sa deloc bună cu mai mulți jucători. Unul dintre ei, Robert Lewandowski. Și căpitanul ar fi decis să se renunțe la Skorupski.

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