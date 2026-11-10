E la terapie intensivă Coșmar pentru dubla campioană olimpică: a suferit arsuri, după incendiu izbucnit în propria locuință
Maria Shurochkina (foto: Imago)
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E la terapie intensivă Coșmar pentru dubla campioană olimpică: a suferit arsuri, după incendiu izbucnit în propria locuință

alt-text Cristina Negrilă
alt-text Publicat: 10.11.2026, ora 11:19
alt-text Actualizat: 10.11.2026, ora 11:19
  • Maria Shurochkina (31 de ani), dublă campioană olimpică la înot sincron, a ajuns la terapie intensivă după un accident domestic teribil petrecut în apartamentul ei din Moscova.
  • Sportiva a suferit arsuri grave în urma unui incendiu provocat de un șemineu cu bioetanol. Potrivit ultimelor informații, starea ei este stabilă, însă urmează o perioadă dificilă de tratament și recuperare.
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Fosta mare campioană a Rusiei la înot sincron a trecut printr-o experiență terifiantă în noaptea de 8 spre 9 noiembrie, când un incendiu a izbucnit în apartamentul său din Moscova.

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Coșmar pentru o dublă campioană olimpică

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, incidentul s-a produs în timp ce sportiva utiliza un șemineu cu bioetanol.

În momentul în care a încercat să alimenteze dispozitivul cu lichid inflamabil, focul i-ar fi cuprins hainele și s-ar fi extins rapid în încăpere.

Shurochkina a reușit să stingă singură flăcările de pe corp, după care a ieșit pe holul blocului și a cerut ajutorul vecinilor. A fost transportată de urgență la Institutul Sklifosovski din Moscova.

Maria Shurochkina, la terapie intensivă

Primele informații despre gravitatea accidentului au fost alarmante. Unele publicații au avansat că sportiva ar fi suferit arsuri pe aproximativ 30-32% din suprafața corpului.

Ulterior, fratele sportivei, Ivan Shurochkin, a oferit detalii despre starea acesteia și a transmis că Maria este conștientă și că situația este stabilă.

Potrivit declarațiilor sale, arsurile sunt concentrate în special în zona pieptului și a abdomenului. Fața, capul, gâtul și mâinile nu ar fi fost afectate.

Sportiva are însă nevoie de intervenții chirurgicale, inclusiv de un transplant de piele în zonele afectate. Medicii urmăresc evoluția leziunilor și stabilesc etapele următoare ale tratamentului.

Maria e la terapie intensivă, în secția specializată în tratarea marilor arși.

Circumstanțele în care s-a produs incendiul urmează să fie clarificate. Familia sportivei suspectează că șemineul ar fi putut avea o defecțiune și ia în calcul să solicite despăgubiri producătorului, în cazul în care responsabilitatea acestuia va fi demonstrată.

Cine este Maria Shurochkina

Maria Shurochkina este una dintre cele mai importante sportive din istoria înotului sincron din Rusia.

A cucerit două medalii de aur olimpice, la Rio de Janeiro 2016 și Tokyo 2020 (competiție desfășurată în 2021), făcând parte din echipa Rusiei care a dominat această disciplină.

De-a lungul carierei, a obținut și numeroase medalii la Campionatele Mondiale și Europene, devenind una dintre figurile reprezentative ale înotului sincron.

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