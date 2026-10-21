„Nu văd un viitor în care să mai joc” Mărturisire tulburătoare a unui mare campion, în direct la TV: „Încerc doar să supraviețuiesc”

Mark Allen (40 de ani), unul dintre cei mai importanți jucători de snooker ai generației sale, a vorbit deschis despre posibilitatea de a-și încheia cariera, după luni întregi în care s-a confruntat cu probleme personale.

Înfrângerea suferită marți la Northern Ireland Open, în Belfast, 2-4 în fața lui Jordan Brown, a fost urmată de un interviu emoționant pentru TNT Sports, în care nord-irlandezul a recunoscut că traversează o perioadă extrem de dificilă și că, în acest moment, nu mai vede un viitor în snooker.

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Allen nu și-a anunțat oficial retragerea, dar a lăsat să se înțeleagă că se gândește serios la această decizie de ceva vreme.

„Problemele sunt în interiorul meu”, a explicat el.

Mark Allen se gândește la retragere

Nord-irlandezul a revenit la masa de snooker după aproape 6 luni fără meciuri oficiale, ultima sa apariție fiind cea din semifinala Campionatului Mondial din primăvara acestui an.

În lunile care au urmat, el s-a retras din mai multe competiții, invocând motive personale, fără să ofere detalii despre situația sa.

A ales să revină acasă, într-un loc legat de începuturile carierei sale în snooker, iar adversar i-a fost Jordan Brown, unul dintre prietenii apropiați.

„Dacă nu jucam împotriva lui Jordan, probabil că nu m-aș fi întors”, a spus el pentru TNT Sports.

Apoi a dezvoltat ideea: dacă urma să mai joace o singură dată, i se părea potrivit să o facă la Waterfront Hall, locul unde debutase în circuit în 2005, împotriva unuia dintre cei mai buni prieteni ai săi.

A pierdut, iar prietenul său l-a consolat la final:

A moment that says more than words ever could 🫂💔 An emotional embrace between friends Mark Allen and Jordan Brown at a venue that means so much to the pair. https://t.co/q8AGcAmFtS — TNT Sports (@tntsports) October 20, 2026

Întrebat dacă ia cu adevărat în calcul retragerea, Allen a confirmat că da. Totuși, într-un interviu separat pentru BBC Sport, a precizat că nu vrea să ia sau să anunțe o asemenea decizie imediat după o înfrângere. Este însă ceva la care se gândește de mai mult timp.

Mark Allen: „Problemele sunt în interiorul meu”

După eșecul în fața lui Jordan Brown, Allen a stat de vorbă cu Rachel Casey, iar interviul a surprins un sportiv vizibil copleșit de emoții. Allen a recunoscut că simplul fapt de a intra din nou în competiție fusese dificil.

„Am fost copleșit de sprijinul primit, dar problemele sunt în interiorul meu”.

A urmat una dintre cele mai tulburătoare afirmații ale interviului: „În momentul de față, încerc doar să supraviețuiesc”.

Prezentatoarea de la TNT l-a încurajat și chiar l-a îmbrățișat în timpul conversației.

This is heartbreaking to watch 🥺💔 Mark Allen admits he may never play snooker again. We’re all rooting for you, Mark 🙏❤️ https://t.co/9v6wvWMflE — TNT Sports (@tntsports) October 20, 2026

Mai apoi, Jordan Brown a venit la interviu și a vorbit cu emoție despre întâlnirea cu prietenul său:

„Nu mă bucur deloc că am câștigat”, a explicat Brown, subliniind că există lucruri mai importante decât snookerul și că își dorește să-și vadă prietenul sănătos și capabil să revină la sportul pe care îl iubește.

Brown a vorbit despre propriile dificultăți, inclusiv despre pierderea recentă a mamei sale și despre efectul pe care aceasta l-a avut asupra motivației sale.

El a recunoscut că a trebuit să-și păstreze concentrarea pentru a câștiga, deși îi era greu să-și vadă prietenul în acea stare.

“That was easily the hardest match I’ve ever had to deal with” 💔 An emotional victory for Jordan Brown, as close friend Mark Allen opens up about the possibility of retirement following their match. https://t.co/SMmnCuBNve — TNT Sports (@tntsports) October 20, 2026

Șase luni de absență și un sezon abandonat aproape în întregime

Allen are 12 titluri în turnee de clasament, a câștigat Masters în 2018 și UK Championship în 2022 și a devenit primul jucător nord-irlandez care a ocupat locul întâi mondial. A câștigat de două ori și turneul de acasă, Northern Ireland Open, în 2021 și 2022, conform WPBSA (Asociația Mondială de Biliard și Snooker Profesionist).

Sezonul 2026-2027 a însemnat pentru Allen o întrerupere prelungită, din motive personale pe care nu a dorit să le facă publice.

Mai 2026: Allen a pierdut cu 16-17 în fața lui Wu Yize, în semifinalele Campionatului Mondial de la Crucible. Meciul s-a încheiat dramatic: Allen a ratat bila neagră care i-ar fi putut aduce victoria, iar Wu a ajuns, ulterior, să câștige titlul mondial.

Allen a pierdut cu 16-17 în fața lui Wu Yize, în semifinalele Campionatului Mondial de la Crucible. Meciul s-a încheiat dramatic: Allen a ratat bila neagră care i-ar fi putut aduce victoria, iar Wu a ajuns, ulterior, să câștige titlul mondial. Vara lui 2026: nord-irlandezul a începe să lipsească de la competiții, invocând motive personale. Absența s-a prelungit și a ratat mai multe turnee importante.

nord-irlandezul a începe să lipsească de la competiții, invocând motive personale. Absența s-a prelungit și a ratat mai multe turnee importante. 26 august – septembrie: a fost confirmată retragerea sa de la British Open și English Open, turneu pe care îl câștigase în sezonul precedent. Ulterior, nu a participat nici la alte competiții din calendarul profesionist, inclusiv la Shenzhen Open.

a fost confirmată retragerea sa de la British Open și English Open, turneu pe care îl câștigase în sezonul precedent. Ulterior, nu a participat nici la alte competiții din calendarul profesionist, inclusiv la Shenzhen Open. Octombrie: Alege Northern Ireland Open pentru revenirea în circuit. Joacă la Belfast, dar pierde în fața lui Brown și vorbește public despre posibilitatea retragerii.

World Snooker Tour și organismul de conducere WPBSA și-au exprimat disponibilitatea de a-l sprijini în această perioadă, scrie The Guardian.

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