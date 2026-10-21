Bolid de peste 11 milioane de euro! FOTO: De ce e special monopostul care l-a impresionat pe Brad Pitt și cu care actorul a atins 317km/h +12 foto
foto: mclaren.com
Formula 1

Bolid de peste 11 milioane de euro! FOTO: De ce e special monopostul care l-a impresionat pe Brad Pitt și cu care actorul a atins 317km/h

alt-text Cristina Negrilă
alt-text Publicat: 21.10.2026, ora 12:58
alt-text Actualizat: 21.10.2026, ora 13:03
  • McLaren a scos la vânzare 5 monoposturi care au făcut istorie în Formula 1, inclusiv modelul MCL37A din 2023, pilotat de Lando Norris și condus ulterior de Brad Pitt în timpul pregătirilor pentru filmul „F1”.
  • Colecția este oferită printr-un dealer britanic specializat, iar valoarea estimată a modelului-vedetă poate ajunge la peste 11 milioane de euro!
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Un monopost de Formula 1 condus de Brad Pitt la o viteză de aproximativ 317 km/h a devenit una dintre atracțiile pieței automobilelor de colecție.

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Bolid de peste 11 milioane de euro!

Cele 5 monoposturi vor fi vândute individual prin intermediul dealerului britanic Tom Hartley Jnr.

Prețurile nu au fost anunțate oficial, însă estimările citate de agenție indică sume cuprinse între 6 și peste 11 milioane de euro pentru fiecare mașină!

Cele 5 automobile acoperă perioada 1991–2023. Colecția include modele asociate cu nume legendare ale motorsportului, precum Ayrton Senna, Gerhard Berger, Jenson Button, Lewis Hamilton și Lando Norris.

În cazul automobilelor de competiție, prețul depinde de mai mulți factori: rezultatele obținute pe circuit, piloții care le-au condus, raritatea modelului, starea tehnică și proveniența documentată.

Cele 5 monoposturi McLaren care vor fi vândute individual prin intermediul dealerului britanic Tom Hartley Jnr. (foto: tomhartleyjnr.com)
Cele 5 monoposturi McLaren care vor fi vândute individual prin intermediul dealerului britanic Tom Hartley Jnr. (foto: tomhartleyjnr.com)

Galerie foto (12 imagini)

Lando Norris și Brad Pitt, în iunie 2025, în cadrul unui test privat desfășurat pe Circuit of the Americas, din Austin, Texas, pentru producția filmului „F1” (foto: mclaren.com) McLaren MCL37A-03, monopostul din sezonul 2023 asociat cu performanțele lui Lando Norris (foto: mclaren.com) Cele 5 monoposturi McLaren care vor fi vândute individual prin intermediul dealerului britanic Tom Hartley Jnr. (foto: tomhartleyjnr.com) Brad Pitt, în iunie 2025, în cadrul unui test privat desfășurat pe Circuit of the Americas, din Austin, Texas, pentru producția filmului „F1” (foto: mclaren.com) McLaren MCL37A-03, monopostul din sezonul 2023 asociat cu performanțele lui Lando Norris (foto: mclaren.com)
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Cele cinci monoposturi sunt:

  • McLaren MP4/6A, șasiul 04, din 1991 – pilotat în competiție de Gerhard Berger și asociat cu sezonul în care Ayrton Senna a câștigat titlul mondial.
  • McLaren MP4/6A, șasiul 07, din 1991 – un alt monopost din aceeași perioadă, echipat cu motor Honda V12 și cu un istoric competițional important.
  • McLaren MP4/27A, din 2012 – mașina pilotată de Jenson Button și testată de Lewis Hamilton.
  • McLaren MCL35M, din 2021 – monopostul folosit de Lando Norris în sezonul în care britanicul a obținut podiumuri la Imola, Monaco și Monza.
  • McLaren MCL37A-03, din 2023 – mașina lui Norris care a ajuns ulterior în atenția publicului prin testul efectuat de Brad Pitt.

Piesa care atrage cel mai mult atenția publicului este McLaren MCL37A-03, monopostul din sezonul 2023 asociat cu performanțele lui Lando Norris.

Mașina a fost condusă de Brad Pitt în iunie 2025, în cadrul unui test privat desfășurat pe Circuit of the Americas, din Austin, Texas, pentru producția filmului „F1”.

Conform Reuters, actorul ar fi atins o viteză de aproximativ 317 km/h.

Experiența a făcut parte din pregătirea pentru rolul lui Sonny Hayes, un pilot fictiv care revine în competiție după o lungă absență. Filmul, în care Pitt joacă alături de Damson Idris, a fost realizat cu implicarea mediului real al Formulei 1 și cu secvențe filmate pe circuite utilizate în campionat.

Monopostul cu care Lando Norris a câștigat curse importante

Valoarea monopostului nu se bazează exclusiv pe legătura sa cu Hollywoodul. Mașina are un istoric competițional autentic, fiind pilotată de Norris în sezonul 2023, înainte de a fi utilizată pentru teste.

McLaren MCL37A-03 a participat la sezonul 2023, în care Lando Norris a obținut rezultate importante pentru echipa britanică.

Monopostul este asociat cu două curse consecutive în care McLaren a obținut victorii: Marele Premiu al statului Singapore și Marele Premiu al Japoniei.

Ulterior, mașina a fost utilizată și în sesiuni de testare, fiind condusă de mai mulți piloți.

În 2021, un McLaren MP4-25A pilotat de Lewis Hamilton în victoria din Marele Premiu al Turciei din 2010 a fost vândut cu aproximativ 5,58 milioane de euro.

În 2017, un monopost Ferrari din 2001, asociat cu Michael Schumacher, a fost vândut la New York pentru 7,5 milioane de dolari.

McLaren vrea ca mașinile să fie conduse, nu doar expuse

Decizia de a vinde cele cinci monoposturi vine din dorința echipei de a menține active automobilele care fac parte din patrimoniul său sportiv.

Zak Brown, directorul executiv al McLaren Racing, a explicat, într-o declarație citată de Reuters, că păstrarea acestor mașini exclusiv în depozite nu ar reflecta pe deplin importanța lor istorică.

Potrivit acestuia, monoposturile au fost construite pentru a fi conduse și pentru a concura, iar vânzarea le-ar putea oferi noi oportunități de utilizare.

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