Cântec misogin interzis  Suporterii riscă să nu mai intre pe stadion » Clubul le cere să participe la cursuri de educare
Nottingham Forest. Foto: Imago
Campionate

Cântec misogin interzis Suporterii riscă să nu mai intre pe stadion » Clubul le cere să participe la cursuri de educare

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 19.10.2026, ora 23:00
  • Nottingham Forest a decis să interzică un cântec al suporterilor, pe care îl consideră misogin și care este cântat de mai multe decenii.
  • Fanii care vor continua să-l cânte riscă sancțiuni, inclusiv interdicția de a mai intra pe stadion.
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O parte dintre fani sunt nemulțumiți și consideră că echipa încearcă să elimine o tradiție a galeriei.

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Nottingham Forest a interzis un cântec misogin

Cântecul vizat de club este „Nottingham is full of fun”, folosit de suporteri de zeci de ani și care conține referiri sexuale explicite la femei.

Conducerea lui Nottingham Forest consideră că versurile sunt misogine și a cerut galeriei să renunțe la ele.

„Nottingham Forest este mândru de mediul primitor pe care a muncit să-l creeze și își dorește ca fiecare persoană să se simtă binevenită, respectată și apreciată.

Știm că acest cântec are o istorie îndelungată în rândul unor grupuri restrânse de suporteri. Deși este cântat doar de o minoritate, nu putem ignora impactul pe care îl poate avea și caracterul său misogin.

Problema a fost semnalată și de Poliția din Nottinghamshire și de organizația Kick It Out.

După discuțiile cu reprezentanții suporterilor, am decis să transmitem un mesaj clar: nicio formă de discriminare, inclusiv scandările misogine, nu va fi tolerată”, se arată în comunicatul clubului.

Cântecul misogin, interzis de Nottingham Forest:

  • „Oh, Nottingham, e plin de distracții! / E plin de distracții!
  • E plin de ț***, p**** și de Forest! / Oh, Nottingham, e plin de distracții!”

Suporterii riscă interdicții de acces pe stadion și cursuri de educare

Nottingham Forest a anunțat că fanii identificați în timp ce cântă versurile respective ar putea fi obligați să participe la cursuri de educare împotriva discriminării.

Aceștia riscă și alte măsuri, precum interdicții de acces pe stadion sau semnarea unor angajamente prin care acceptă să respecte anumite reguli de comportament.

„Ne dorim ca toți suporterii, inclusiv femeile și fetele, care reprezintă o parte importantă a comunității noastre, să se simtă în siguranță și respectați atât pe City Ground, cât și la meciurile din deplasare.

Le cerem tuturor fanilor să se gândească la impactul cuvintelor lor și să ne ajute să păstrăm un mediu în care fiecare persoană se simte binevenită”, au mai transmis reprezentanții lui Nottingham Forest.

Decizia a împărțit suporterii lui Nottingham Forest

Anunțul clubului a stârnit numeroase reacții pe rețelele sociale, conform dailymail.com.

  • „Sunt destul de sigur că acest cântec a apărut pentru că în Nottingham erau mult mai multe femei decât bărbați, în anii '60-'70. Poate că suporterii mai în vârstă mă pot corecta. Majoritatea femeilor care stau în jurul nostru pe stadion îl cântă și ele”, a scris un suporter.
  • „Ca mamă de băieți, nu îmi place acest cântec. Dar aș prefera să trăiesc într-o lume în care oamenii sunt liberi să spună lucruri care mie nu îmi plac”, a notat o fană.
  • „Așa e fotbalul modern, nu? Cântecul acesta se cântă de zeci de ani. Eu merg la meciuri din 1986 și este mai degrabă o referire la mitul potrivit căruia în Nottingham existau patru femei la fiecare bărbat.
    Și, înainte să înceapă cineva să mă jignească, merg la stadion cu cele două fiice adolescente ale mele, care nu se simt ofensate de acest cântec”, a scris alt fan
  • „Nu am mai cântat asta de mulți ani. Mi se pare greșit. Clubul încearcă să-i convingă pe oameni să renunțe, iar unii fani sunt revoltați. Schimbarea întâmpină întotdeauna rezistență la început, dar până la urmă este acceptată dacă există motive întemeiate”

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