Cristian Tudor Popescu O luptă pură, dincolo de ură
Cristian Tudor Popescu FOTO GOLAZO.ro
Opinii

Cristian Tudor Popescu O luptă pură, dincolo de ură

alt-text Cristian Tudor Popescu
alt-text Publicat: 08.11.2026, ora 19:24
alt-text Actualizat: 08.11.2026, ora 19:24
  • E multă vreme de când n-am mai văzut un meci atât de pur și luminos ca finala Paris Masters 1000, între tinerii Carlos Alcaraz și Ben Shelton.
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Niciun pic de ostilitate, de înverșunare împotriva adversarului, de ochi dați peste cap și zâmbete arogante – doar concentrare maximă pe jocul propriu și zâmbete curate. Ambii campioni au luptat nu cu omul, ci cu mingea, folosind picioarele, mâinile și racheta pentru a o trimite în terenul din față cu precizie de ordinul milimetrilor. Și cu un minunat respect față de oponent.

Pe lângă puncte de colecție, Ben și Carlos ne-au oferit și spectacolul la fel de pasionant al unor ratări incredibile, pe care le-au digerat aproape instant, mișcându-și mintea către punctul următor.

Carlos Alcaraz și Ben Shelton FOTO Imago Carlos Alcaraz și Ben Shelton FOTO Imago
Carlos Alcaraz și Ben Shelton FOTO Imago

Au făcut un dar uriaș tenisului

Diferența finală a fost mică, cât o palmă de furnică. Ce s-ar fi putut întâmpla, dacă Ben nu rata, la 30-30 și 5-5 în setul 2, mingea pe care a avut-o în mână, în atac, la 2 m de fileu pe forehand-ul său formidabil, cu Alcaraz țintuit pe linia de fund?!...

A câștigat Carlos, pentru că în momente importante s-a dovedit mai „bătrân” decât Ben. Dar amândoi au pus mână de la mână ca să facă un dar uriaș Tenisului și Sportului, într-o lume inundată de dușmănie și pizmă.

Paris Masters carlos alcaraz ben shelton
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