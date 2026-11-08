E multă vreme de când n-am mai văzut un meci atât de pur și luminos ca finala Paris Masters 1000, între tinerii Carlos Alcaraz și Ben Shelton.

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Niciun pic de ostilitate, de înverșunare împotriva adversarului, de ochi dați peste cap și zâmbete arogante – doar concentrare maximă pe jocul propriu și zâmbete curate. Ambii campioni au luptat nu cu omul, ci cu mingea, folosind picioarele, mâinile și racheta pentru a o trimite în terenul din față cu precizie de ordinul milimetrilor. Și cu un minunat respect față de oponent.

Pe lângă puncte de colecție, Ben și Carlos ne-au oferit și spectacolul la fel de pasionant al unor ratări incredibile, pe care le-au digerat aproape instant, mișcându-și mintea către punctul următor.

Carlos Alcaraz și Ben Shelton FOTO Imago

Au făcut un dar uriaș tenisului

Diferența finală a fost mică, cât o palmă de furnică. Ce s-ar fi putut întâmpla, dacă Ben nu rata, la 30-30 și 5-5 în setul 2, mingea pe care a avut-o în mână, în atac, la 2 m de fileu pe forehand-ul său formidabil, cu Alcaraz țintuit pe linia de fund?!...

A câștigat Carlos, pentru că în momente importante s-a dovedit mai „bătrân” decât Ben. Dar amândoi au pus mână de la mână ca să facă un dar uriaș Tenisului și Sportului, într-o lume inundată de dușmănie și pizmă.