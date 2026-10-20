Theodor Jumătate Și Barça pierde. Prea bun Parisul?
Opinii

Theodor Jumătate Și Barça pierde. Prea bun Parisul?

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 20.10.2026, ora 23:52
alt-text Actualizat: 21.10.2026, ora 00:36
  • PSG vrea a treia Ligă a Campionilor în serie. Poate? Poate! A arătat-o și la 4-2 cu Barcelona.
  • Catalanii nu mai sunt invincibili, pentru că Lamine Yamal are și seri fără lumină.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

De-abia așteptam PSG - Barcelona și nu m-a dezamăgit, era imposibil să mă dezamăgească.

Roș-albastru vs blaugrana, trepidant în fiecare clipă

Cele mai frumoase echipe ale momentului au jucat fotbalul pe care mi-ar plăcea să-l văd la nesfârșit.

Atac, creativitate, acțiuni în viteză, combinații imprevizibile, ocazii succesive de la o poartă la alta. Și goluri, multe goluri.

Chiar și fără Nuno Mendes și Rodri la start, chiar și după accidentările lui Dembele și Dani Olmo, roș-albastru contra blaugrana a fost trepidant în fiecare clipă.

Ce a avut în plus Parisul până la pauză

Parizienii, mai agresivi și mai incisivi, aveau 1-0 după 45 de minute, diferență făcută de șuturi: 12-7 la poartă, 9-3 pe poartă.

M-a atras ceva la statistică la pauză. Zone de egalitate sau foarte apropiate: 51-49 posesie PSG, 238-234 încercări de pase și 206-204 pase complete Barça, 87-87% acuratețea paselor.

Lamine, neașteptat de tăcut. Și prea multe erori

O mică surpriză. Doue, mai luminos decât Lamine Yamal. Mă așteptam la Doue să impresioneze, dar îl vedeam strălucind pe Lamine, mai ales că nu era Nuno Mendes, unicul fundaș stânga care poate să-l blocheze pe Yamal.

Marți a fost seara lui Doue, nu a lui Yamal. Foto: Imago Marți a fost seara lui Doue, nu a lui Yamal. Foto: Imago
Marți a fost seara lui Doue, nu a lui Yamal. Foto: Imago

Lamine n-a mai avut curajul lui nebun pe lângă cel mai mare talent mondial. Și a pierdut șocant de multe mingi în prima repriză (12), inclusiv la faza golului lui Doue. Și nu a reușit niciun dribling în aceeași perioadă.

PSG își revine și după ce e egalată. Atunci apare cel la care nu te aștepți

Repriza a doua a început cu șansa lui Hakimi de 2-0. Nu s-a desprins PSG, a egalat Barça. 

Un culoar uitat liber de francezi, de care a profitat Xavi Espart, alt puști marca La Masia.

La 1-1, Parisul i-a pierdut și pe Kvara și Marquinhos, tot accidentați, și părea că are prea mulți absenți pentru a continua lupta împotriva Barcelonei.

A descoperit totuși fisura la un corner și a marcat pentru 2-1 cel la care nu m-aș fi gândit niciodată: Lucas Hernandez, în care nu mai cred de mult timp, de la titlul mondial din 2018.

Yamal, genial și când înscrie cu șpițul. Dar prea puțin totuși

Lucas l-a marcat bine pe Lamine și a înscris. Ce i se putea cere mai mult?

După ce Hernandez a fost înlocuit, catalanii au egalat imediat. Atunci a ieșit la lumină în sfârșit Yamal, cu banderola pe braț.

Ușurința cu care l-a depășit pe Zaire-Emery, obișnuită. Neobișnuit golul cu șpițul. Lamine e genial și când înscrie cu șpițul. Dar chiar și această reușită a fost prea puțin, mult prea puțin pentru el.

Oricât de greu ar fi, PSG conduce: 3-2, 4-2 cu Barcelona. Prea bună?

A fost 1-1, Parisul n-a cedat. A fost 2-2, la fel. PSG a replicat de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic și nu avea în față Barcelona.

3-2 Vitinha, 4-2 Fabian Ruiz. Și iată că nici Barça 2026-2027 nu mai e invincibilă. Chiar și echipa lui Hansi Flick poate pierde. Sau pierde când dubla campioană a Europei îi blochează calea. 

Diferența șuturilor a fost prea mare: 21-16 la poartă și mai ales 13-5 pe poartă.

De aici, întrebarea care ne frământă de doi ani: e prea bună PSG?

Liga Campionilor barcelona PSG OPINIE
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
07:30
Blat cu Mutu, la Dinamo „Eu chiar n-am știut nimic”, spune Adrian Mutu despre un faimos meci aranjat, cu Borcea în lojă și Dinu pe bancă
Blat cu Mutu, la Dinamo „Eu chiar n-am știut nimic”, spune Adrian Mutu despre un faimos meci aranjat, cu Borcea în lojă și Dinu pe bancă
06:45
Fiul lui Varela e revelația A descoperit fotbalul când tatăl său era la FCSB. Azi impresionează în Serie A
Fiul lui Varela e revelația A descoperit fotbalul când tatăl său era la FCSB. Azi impresionează în Serie A
23:52
Theodor Jumătate Și Barça pierde. Prea bun Parisul?
Theodor Jumătate Și Barça pierde. Prea bun Parisul?
22:58
Chivu, discurs dur A răbufnit la conferință: „Nu sunt arogant!” Ce a spus despre ieșirea de la pauza meciului cu Bologna
Chivu, discurs dur A răbufnit la conferință: „Nu sunt arogant!” Ce a spus despre ieșirea de la pauza meciului cu Bologna
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
De ce tace Rapid?

Cristian Geambașu: De ce tace Rapid?

Cristian Geambașu: De ce tace Rapid?
De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza

Dan Udrea: De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza

Dan Udrea: De ce nu se pot juca <span>derby-uri</span> <span>după-amiaza</span>
Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară
Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei
Indolența

Cristian Geambașu: Indolența

Cristian Geambașu: Indolența
Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad
Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai <span>să-l</span> premiem și pe Valentin Ceaușescu!
Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!
România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România <span>într-un</span> instantaneu
De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: <span>De-abia</span> aștept PSG <span>-</span> Barça
Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!
Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan
Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?
Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran
Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: <span>Să-l</span> căutăm pe acel domn și <span>să-l</span> punem <span>prim-ministru!</span>
Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești

Cristian Geambașu: Nu ai cum să nu te gândești
Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc

Dan Udrea: Cum funcționează sistemul distructiv din fotbalul românesc
Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!

Theodor Jumătate: Asta îi cer lui Hagi!
Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?

Cătălin Tolontan: Pleacă Hagi?
Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal

Cristian Geambașu: Se poate trăi și fără fotbal
Top stiri
Poate rata FCSB - Rapid Îngrijorare în privința unui titular: „S-ar putea să aibă fractură”
Superliga
20.10
Poate rata FCSB - Rapid Îngrijorare în privința unui titular: „S-ar putea să aibă fractură”
Citește mai mult
Poate rata FCSB - Rapid Îngrijorare în privința unui titular: „S-ar putea să aibă fractură”
„Am mers în vestiar” Răzvan Burleanu i-a  decis viitorul lui Gică Hagi, după parcursul de coșmar al României în Liga Națiunilor
Nationala
20.10
„Am mers în vestiar” Răzvan Burleanu i-a decis viitorul lui Gică Hagi, după parcursul de coșmar al României în Liga Națiunilor
Citește mai mult
„Am mers în vestiar” Răzvan Burleanu i-a  decis viitorul lui Gică Hagi, după parcursul de coșmar al României în Liga Națiunilor
Noul stadion Dinamo, pas important  VIDEO. Ce s-a întâmplat azi pe  șantierul din „Ștefan cel Mare”
Superliga
20.10
Noul stadion Dinamo, pas important VIDEO. Ce s-a întâmplat azi pe șantierul din „Ștefan cel Mare”
Citește mai mult
Noul stadion Dinamo, pas important  VIDEO. Ce s-a întâmplat azi pe  șantierul din „Ștefan cel Mare”
Ce ignoră PMB și Ciprian Ciucu în criza șobolanilor din București. Când zbiară la cetățeni că hrănesc porumbei, se luptă cu Bunuțu', cu Mary Poppins și cu trilioane de poze din Piața San Marco
B365
19.10
Ce ignoră PMB și Ciprian Ciucu în criza șobolanilor din București. Când zbiară la cetățeni că hrănesc porumbei, se luptă cu Bunuțu', cu Mary Poppins și cu trilioane de poze din Piața San Marco
Citește mai mult
Ce ignoră PMB și Ciprian Ciucu în criza șobolanilor din București. Când zbiară la cetățeni că hrănesc porumbei, se luptă cu Bunuțu', cu Mary Poppins și cu trilioane de poze din Piața San Marco

Echipe/Competiții

fcsb 38 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 22 rapid 17 Universitatea Craiova 21 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share