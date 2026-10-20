PSG vrea a treia Ligă a Campionilor în serie. Poate? Poate! A arătat-o și la 4-2 cu Barcelona.

Catalanii nu mai sunt invincibili, pentru că Lamine Yamal are și seri fără lumină.

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De-abia așteptam PSG - Barcelona și nu m-a dezamăgit, era imposibil să mă dezamăgească.

Roș-albastru vs blaugrana, trepidant în fiecare clipă

Cele mai frumoase echipe ale momentului au jucat fotbalul pe care mi-ar plăcea să-l văd la nesfârșit.

Atac, creativitate, acțiuni în viteză, combinații imprevizibile, ocazii succesive de la o poartă la alta. Și goluri, multe goluri.

Chiar și fără Nuno Mendes și Rodri la start, chiar și după accidentările lui Dembele și Dani Olmo, roș-albastru contra blaugrana a fost trepidant în fiecare clipă.

Ce a avut în plus Parisul până la pauză

Parizienii, mai agresivi și mai incisivi, aveau 1-0 după 45 de minute, diferență făcută de șuturi: 12-7 la poartă, 9-3 pe poartă.

M-a atras ceva la statistică la pauză. Zone de egalitate sau foarte apropiate: 51-49 posesie PSG, 238-234 încercări de pase și 206-204 pase complete Barça, 87-87% acuratețea paselor.

Lamine, neașteptat de tăcut. Și prea multe erori

O mică surpriză. Doue, mai luminos decât Lamine Yamal. Mă așteptam la Doue să impresioneze, dar îl vedeam strălucind pe Lamine, mai ales că nu era Nuno Mendes, unicul fundaș stânga care poate să-l blocheze pe Yamal.

Marți a fost seara lui Doue, nu a lui Yamal. Foto: Imago

Lamine n-a mai avut curajul lui nebun pe lângă cel mai mare talent mondial. Și a pierdut șocant de multe mingi în prima repriză (12), inclusiv la faza golului lui Doue. Și nu a reușit niciun dribling în aceeași perioadă.

PSG își revine și după ce e egalată. Atunci apare cel la care nu te aștepți

Repriza a doua a început cu șansa lui Hakimi de 2-0. Nu s-a desprins PSG, a egalat Barça.

Un culoar uitat liber de francezi, de care a profitat Xavi Espart, alt puști marca La Masia.

La 1-1, Parisul i-a pierdut și pe Kvara și Marquinhos, tot accidentați, și părea că are prea mulți absenți pentru a continua lupta împotriva Barcelonei.

A descoperit totuși fisura la un corner și a marcat pentru 2-1 cel la care nu m-aș fi gândit niciodată: Lucas Hernandez, în care nu mai cred de mult timp, de la titlul mondial din 2018.

Yamal, genial și când înscrie cu șpițul. Dar prea puțin totuși

Lucas l-a marcat bine pe Lamine și a înscris. Ce i se putea cere mai mult?

După ce Hernandez a fost înlocuit, catalanii au egalat imediat. Atunci a ieșit la lumină în sfârșit Yamal, cu banderola pe braț.

Ușurința cu care l-a depășit pe Zaire-Emery, obișnuită. Neobișnuit golul cu șpițul. Lamine e genial și când înscrie cu șpițul. Dar chiar și această reușită a fost prea puțin, mult prea puțin pentru el.

Oricât de greu ar fi, PSG conduce: 3-2 , 4-2 cu Barcelona. Prea bună?

A fost 1-1, Parisul n-a cedat. A fost 2-2, la fel. PSG a replicat de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic și nu avea în față Barcelona.

3-2 Vitinha, 4-2 Fabian Ruiz. Și iată că nici Barça 2026-2027 nu mai e invincibilă. Chiar și echipa lui Hansi Flick poate pierde. Sau pierde când dubla campioană a Europei îi blochează calea.

Diferența șuturilor a fost prea mare: 21-16 la poartă și mai ales 13-5 pe poartă.

De aici, întrebarea care ne frământă de doi ani: e prea bună PSG?